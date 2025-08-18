सोमवार, 18 अगस्त 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :लातेहार (झारखंड) , सोमवार, 18 अगस्त 2025 (11:41 IST)

झारखंड में एक स्कूल के छात्रावास में लगी आग, 25 लड़कियां बचीं बाल बाल

Fire broke out in a school hostel in Jharkhand
Fire breaks out in school hostel : झारखंड के लातेहार जिले में सोमवार सुबह एक आवासीय विद्यालय (school hostel) के छात्रावास के एक कमरे में आग (Fire) लग गई। इस घटना में कम से कम 25 छात्राएं बाल-बाल बच गईं। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बरियातू की इन छात्राओं के बिस्तर और अध्ययन सामग्री आग में जलकर खाक हो गईं। सुबह करीब छह बजे आग लगने का पता चला। उन्होंने बताया कि एक दमकल गाड़ी को मौके पर भेजा गया और आग बुझाने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लगा।ALSO READ: गुजरात में कार-एसयूवी की टक्कर के बाद लगी आग, 7 की मौत
 
छात्रों ने दमकलकर्मियों को आग पर काबू पाने में मदद की : बरियातू थाना प्रभारी रंजन कुमार पासवान ने बताया कि स्थानीय लोगों और छात्रों ने दमकलकर्मियों को आग पर काबू पाने में मदद की। छात्रावास के कमरे में रहने वाली सभी 20 से 25 छात्राएं आग लगने की घटना के दौरान शारीरिक प्रशिक्षण के लिए मैदान में थीं। शुरुआती जांच से पता चलता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। स्कूल अधिकारियों ने बताया कि छात्रावास में कुल 221 छात्राएं रहती हैं।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta
