सोमवार, 18 अगस्त 2025
  Aaj Ke taaja samachar: latest breaking news today in Hindi 18 august 2025 live updates
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : सोमवार, 18 अगस्त 2025 (11:54 IST)

राहुल की यात्रा का दूसरा दिन, दिल्‍ली में बाढ़ का अलर्ट, स्कूलों में बम की धमकी

दिल्‍ली में बाढ़ का अलर्ट से लेकर राजधानी के कई स्कूल-कॉलेज में बम की धमकी तक। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार से लेकर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा तक जानिए देश दुनिया की तमाम खबरें एक ही क्लिक पर।

दिल्‍ली में बाढ़ का अलर्ट : यमुना में जल स्‍तर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में दिल्‍ली में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से लाखों क्‍यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो 19 अगस्‍त की देर रात तक दिल्‍ली में पहुंच जाएगा। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण हथिनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोल दिए गए हैं। इधर, दिल्‍ली में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। ऐसे में प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर 19 अगस्त तक 206 मीटर तक पहुंचने की आशंका है, जो 205.33 मीटर के खतरे के निशान को पार कर जाएगा। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा रविवार को जारी एक एडवाइजरी जारी कर यह बात कही गई है।

DPS द्वारका स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी : द्वारका में 2 स्कूल और एक कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। श्रीराम वर्ल्ड स्कूल में भी बम होने की धमकी मिली है। ई-मेल करके स्‍कूल-कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस मौके पर पहुंच कर जांच कर रही है। धमकी के बाद कई स्कूलों और कॉलेज खाली कराए गए हैं। धमकी ई-मेल के माध्यम से दी गई और पुलिस ने बम निरोधक दस्तों के साथ जांच शुरू कर दी है। सोमवार सुबह सात बजकर चौबीस मिनट पर फायर ब्रिगेड को धमकी की सूचना मिली थी। सोमवार को मिली इस धमकी के बाद स्‍कूलों में हड़कंप मच गया। जांच के लिए दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची। डॉग स्क्वॉयड भी मौके पर पहुंचा है, ताकि खतरे की सही स्थिति का पता लगाया जा सके। स्टूडेंट्स को वापस भेज दिया गया है। हालांकि, अभी तक कुछ संदिग्‍ध नहीं मिला है।

राजस्थान में नीले ड्रम में मिला पति का शव, पत्नी-बच्चे लापता, खौफ में लोग : देश में नीले ड्रम के खौफ की कहानी थमती नजर नहीं आ रही है। अब राजस्थान के अलवर जिले में मकान की छत पर रखे नीले ड्रम एक युवक का शव मिला है। घटना के बाद से युवक की पत्नी और बच्चे लापता है। बता दें कि इसके पहले मेरठ में नीले ड्रम में पति का शव बरामद हुआ था। जिसमें आरोपी पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी। नया मामला राजस्थान के खैरथल-तिजारा का है। जहां रविवार को मकान की छत पर रखे नीले प्लास्टिक ड्रम से 35 वर्षीय युवक हंसराम का शव बरामद हुआ। ड्रम के मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इस घटना ने लोगों को मेरठ के नीले ड्रम वाले कांड की याद दिला दी। जिसमें पत्नी ने अपने पति की हत्या कर उसका शव नीले ड्रम में भर दिया था।

75 साल के बुजुर्ग को AI से हुआ प्यार, पत्नी से मांगा तलाक : बीजिंग डेली की रिपोर्ट के मुताबिक जियांग नाम का 75 साल का बुज़ुर्ग व्यक्ति को सोशल मीडिया पर एआई जनरेटेड लड़की से प्यार हो गया। वो दिनभर उससे बातें करता और देखता। जियांग उस खूबसूरत, हंसमुख लडकी पर फिदा हो गया। जियांग एआई लडकी का इतना दीवाना हो गया कि उसने अपनी पत्नी से तलाक मांग लिया और घरवालों के सामने उससे शादी करने का प्रस्ताव रख डाला। दरअसल, जियांग को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि यह एक एआई जनरेटेट लडकी है। वो भ्रमित हो गया। समस्या तब बढ़ी जब जियांग की पत्नी ने उसे बार-बार टोका कि वह फोन पर बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद कर रहा है। मगर प्यार में अंधे जियांग ने अपनी जिंदगी की कई दशकों पुरानी साथी से साफ कह दिया कि अब वह सिर्फ अपनी वर्चुअल प्रेमिका के साथ जीना चाहता है और उसे तलाक देकर मुक्त हो जाना चाहता है। यह सुनकर घरवाले और बच्चे हैरान रह गए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से जियांग को समझाया कि यह लड़की असली नहीं है बल्कि कंप्यूटर का बनाया हुआ नकली चेहरा है। बाद में जियांग को धीरे-धीरे यकीन आया और वह इस भ्रम से बाहर निकला।

Kishtwar Cloudburst : अस्पताल में भर्ती 75 लोगों में से 1 तोड़ा दम : जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बड़े पैमाने पर बादल फटने के बाद यहां 'गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज' (GMC) अस्पताल में कुल 75 मरीजों को भर्ती कराया गया और उनमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि चार अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें कि जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से 61 लोग मारे गए। 100 से ज्यादा घायल हुए और 50 लापता हैं। जीएमसी में 75 भर्ती हुए। 24 का ऑपरेशन हुआ। एक की मौत हुई और 4 की हालत गंभीर है। किश्तवाड़ जिले के एक सुदूर पहाड़ी गांव चशोती में बादल फटने से यह हादसा हुआ। जिस समय हादसा हुआ, उस समय मचैल माता मंदिर यात्रा के लिए वहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। यह यात्रा 25 जुलाई को आरंभ हुई थी और 5 सितंबर को समाप्त होनी थी। गांव और निचले इलाकों में अचानक आई बाढ़ में इस मंदिर के अलावा 10 से अधिक आवासीय मकान, छह सरकारी भवन, दो अन्य मंदिर, चार पवन चक्की, एक पुल और एक दर्जन से अधिक वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।

मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की तैयारी में विपक्ष : चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चल रहा विवाद अब और ज्यादा बढ रहा है। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। इसको लेकर मीटिंग भी की गई है। इसके साथ ही INDIA गठबंधन के नेता सोमवार शाम को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। बता दें कि कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने बिहार में SIR का विरोध किया था। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि बीजेपी वोट चोर कर रही है और इसमें चुनाव आयोग उसका साथ दे रहा है। वोट चोरी को लेकर विपक्ष के आरोप के बाद चुनाव आयोग ने प्रेस कांफ्रेंस कर इसका जवाब दिया था। अब इस मामले में सियासत चरम पर पहुंच गई है। रविवार को जहां चुनाव आयोग ने प्रेस कांफ्रेंस कर विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया, वहीं आज विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की बात कही है। सूत्रों के मुताबिक, कई विपक्षी दल इस बात पर विचार कर रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 'वोट चोरी' वाले आरोप और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्ष के लगातार विरोध के बीच चुनाव आयोग (ECI) ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अपना जवाब दिया था।
कौन हैं सीपी राधाकृष्णन, जो होंगे NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारसीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार होंगे। यह ऐलान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। दिल्ली में संसदीय बैठक के बाद नड्डा ने नाम की घोषणा की। सीपी राधाकृष्ण अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। राजग के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने कहा कि सी पी राधाकृष्णन को राजनेता माना जाता है, तमिलनाडु में समाज के सभी वर्गों में उनका सम्मान है।

वोट चोरी के आरोपों पर हलफनामा दें या देश से माफी मांगें, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी पर साधा निशानाChief Election Commissioner Gyanesh Kumar News : मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का उद्देश्य मतदाता सूचियों में सभी त्रुटियों को दूर करना है और यह गंभीर चिंता का विषय है कि कुछ दल इसके बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मतदाता सूची में अनियमितताओं के अपने आरोपों पर 7 दिन के भीतर शपथ पत्र देना चाहिए अन्यथा उनके ‘वोट चोरी’ के दावे निराधार और अमान्य माने जाएंगे।

मुंबई में 10 हजार वाहनों पर लगाया 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, दही हांडी उत्‍सव में हुआ यातायात नियमों का उल्लंघन10 thousand vehicles fined : मुंबई पुलिस ने दही हांडी उत्सव के दौरान महानगर में यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए 10000 से अधिक वाहनों पर एक करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित यह उत्सव शनिवार को मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवक-युवतियों की टोलियों ने मानव पिरामिड बनाकर रस्सियों से हवा में लटकी दही हांडी तोड़ी। कुल 1,13,57,250 रुपए जुर्माने के 10,051 ई-चालान काटे गए।

चुनाव चोरी नहीं होने देंगे, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत पर गरजे राहुल गांधीलोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को कथित वोट चोरी के खिलाफ यहां से 'वोटर अधिकार यात्रा' शुरू की और इस मौके पर आरोप लगाया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के जरिए बिहार में चुनाव चोरी करने की साजिश की जा रही है, लेकिन विपक्ष इसे सफल नहीं होने देगा। उन्होंने यह दावा भी किया कि अब सबको पता चल गया है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर पूरे देश में वोट की चोरी कर रहा है।

Kishtwar Cloudburst : अस्पताल में भर्ती 75 लोगों में से 1 तोड़ा दम, 50 अब भी लापताजम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बड़े पैमाने पर बादल फटने के बाद यहां 'गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज' (GMC) अस्पताल में कुल 75 मरीजों को भर्ती कराया गया और उनमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि चार अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें कि जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से 61 लोग मारे गए।

75 साल के बुजुर्ग को AI से हुआ प्यार, पत्नी से मांगा तलाकएआई की दुनिया में क्या क्या हो रहा है। दरअसल, बीजिंग डेली की रिपोर्ट के मुताबिक जियांग नाम का 75 साल का बुज़ुर्ग व्यक्ति को सोशल मीडिया पर एआई जनरेटेड लड़की से प्यार हो गया। वो दिनभर उससे बातें करता और देखता। जियांग उस खूबसूरत, हंसमुख लडकी पर फिदा हो गया।

Petrol Diesel Prices: सप्ताह के प्रथम दिन क्या हैं पेट्रोल और डीजल के ताजा दाम, जानें आपके शहर में भावPetrol Diesel Prices: भारतीय सरकारी तेल कंपनियों (Indian government oil companies) ने आज सोमवार, 18 अगस्त के लिए पेट्रोल और डीजल (Petrol Diesel ) नई कीमतें जारी कर दी हैं। इसके अनुसार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई खास परिवर्तन नहीं देखा जा रहा है। रोजाना की नई कीमतें भारत में सुबह 6 बजे अपडेट होती हैं। ये रेट्स अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमत और रुपए-डॉलर के एक्सचेंज रेट पर निर्भर करते हैं।

अब राजस्थान में नीले ड्रम में मिला पति का शव, पत्नी-बच्चे लापता, खौफ में लोगदेश में नीले ड्रम के खौफ की कहानी थमती नजर नहीं आ रही है। अब राजस्थान के अलवर जिले में मकान की छत पर रखे नीले ड्रम एक युवक का शव मिला है। घटना के बाद से युवक की पत्नी और बच्चे लापता है। बता दें कि इसके पहले मेरठ में नीले ड्रम में पति का शव बरामद हुआ था। जिसमें आरोपी पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी।

LIVE: राहुल की यात्रा का दूसरा दिन, दिल्‍ली में बाढ़ का अलर्ट, स्कूलों में बम की धमकीदिल्‍ली में बाढ़ का अलर्ट से लेकर राजधानी के कई स्कूल-कॉलेज में बम की धमकी तक। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार से लेकर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा तक जानिए देश दुनिया की तमाम खबरें एक ही क्लिक पर।

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phonesApple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए।

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?how UPI apps make money: डिजिटल इंडिया के दौर में UPI ऐप्स ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। अब न नकदी रखने की झंझट, न ही बैंक के लंबे चक्कर लगाने की जरूरत। बस मोबाइल पर एक ऐप खोलें और सेकंडों में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं।

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमतVivo V60 5G भारत में लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 36,999 रुपए है। फीचर्स की बात करें तो वीवो V60 में 6.77 इंच का क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है और इसकी पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स तक है। स्मार्टफोन वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के लिए IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है।
