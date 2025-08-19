LIVE : दिल्ली में यमुना का जलस्तर घटा, अब भी खतरे के निशान के ऊपर

Latest News Today Live Updates in Hindi : दिल्ली में यमुना का जलस्तर घट रहा है। हालांकि यह अभी भी खतरे के निशान के ऊपर है। पल पल की जानकारी...
07:29 AM, 19th Aug
-दिल्ली में यमुना का जलस्तर 205.91 मीटर पर। यमुना अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सोमवार को हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा गया था पानी।
-मुंबई में लगातार भारी बारिश के कारण अंधेरी सबवे पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में कहा, रूस/यूक्रेन के लिए शांति की संभावना को लेकर सभी बहुत खुश हैं। बैठकों के समापन पर, मैंने राष्ट्रपति पुतिन को फोन किया और राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच एक निर्धारित स्थान पर बैठक की व्यवस्था शुरू कर दी। उस बैठक के बाद, हम एक त्रिलट करेंगे, जिसमें दोनों राष्ट्रपति और मैं शामिल होंगे।