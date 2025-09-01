सोमवार, 1 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. चुनाव 2025
  2. बिहार विधानसभा चुनाव 2025
  3. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 समाचार
  4. rahul gandhi lashed out at bjp in patna said hydrogen bomb is about to come
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :पटना , सोमवार, 1 सितम्बर 2025 (18:10 IST)

Rahul Gandhi : Atom Bomb से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है, BJP के लोग तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, पटना में दहाड़े राहुल गांधी

Rahul Gandhi
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पटना में रैली करते हुए भाजपा और चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट से नाम काटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से एक और बड़ा हाइड्रोजन बम सामने आने वाला है। राहुल गांधी ने भाजपा पर संविधान की हत्या करने का आरोप लगाया और कहा कि बिहार की जनता महागठबंधन के साथ है। विपक्ष का दावा है कि चुनाव आयोग की स्पेशल रिवीजन प्रक्रिया के जरिए 65 लाख से ज्यादा वोटरों को हटाने की तैयारी हो रही है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है।

राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा के लोग काले झंडे दिखाते हैं, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए, एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है, बीजेपी के लोग तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, वोट चोरी की सच्चाई पूरे देश को पता चलने जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि हाइड्रोजन बम के बाद मोदीजी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में एक नया नारा चला है 'वोट चोर गद्दी छोड़' जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चीन यात्रा पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि चीन और अमेरिका में भी लोग बोल रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़।

क्यों हुआ वोटर अधिकार यात्रा का जन्म
गांधी ने कहा कि ऐसा ही बेंगलुरु सेंट्रल की एक विधानसभा सीट पर हुआ और हमारी तरफ से जांच की गई तो पता चला कि एक लाख फर्जी वोट जोड़े गए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि इसके बाद जब बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान 65 लाख वोट काट लिए गए तो चुनाव आयोग की चोरी जगजाहिर हो गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों की वोटर अधिकार यात्रा का जन्म यहीं से हुआ।
 
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गांधी ने कहा कि जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की थी वही अब बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर के संविधान की हत्या करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वोट का अधिकार सुरक्षित नही रहेगा तो दूसरे अधिकार, रोजगार शिक्षा और युवाओं का भविष्य भी सुरक्षित नही रहेगा। उन्होंने कहा कि यह सरकार अडानी, अम्बानी और अमीरों को फायदा पहुंचाने के लिए गरीबो की जमीन और नागरिक अधिकार छीन लेगी। गांधी ने बिहार के लोगों को उत्साह से वोटर अधिकार यात्रा में भाग लेने और देश की राजनीति को नई दिशा देने के लिए धन्यवाद दिया।
 
चुनाव आयोग के मंसूबों पर फिरा पानी
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा ने साबित कर दिया कि बिहार लोकतंत्र की जननी है और इससे भाजपा तथा चुनाव आयोग के वोट चोरी के मंसूबों पर पानी फिर गया है।
 
यादव ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री पहले पलटी मारते थे लेकिन आजकल अचेतावस्था में हैं और सत्ता की बागडोर भाजपा के हाथों में है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार में डबल इंजन में एक अपराध और दुसरा भ्रष्टाचार में लीन है। उन्होंने कहा कि उस राज्य का क्या होगा जहां के सरकारी इंजीनियरों के घर से 100 करोड़ रुपये निकल रहे हैं और छापे के डर से करोड़ो के नोट जलाए जा रहे हैं।
राजद नेता ने कहा कि विपक्ष के नेता के रूप में पेंशन, डोमिसाइल, फ्री बिजली, युवा आयोग के गठन जैसी अनेकों योजनाओं को भविष्य में लाने की बात वो जनता से कहते रहते हैं और सरकार उनकी सोच को चुरा लेती है। उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार एक नकलची सरकार है जिसके पास मौलिक सोच की कमी है और वह दूसरों की सोच चुराती है।
 
यादव ने कहा कि केंद्र सरकार वोट चोरी के बल पर बनी है और विपक्षी नेताओं को ईडी, सीबीआई और आयकर के अधिकारियों के माध्यम से डराती है। उन्होंने कहा कि 'जिंदगी भर ऐसी ही कोशिश से भाजपा लालू प्रसाद को डराती रही लेकिन वह नही डरे और मैं भी उन्ही का पुत्र हूं, डरना नही जानता हूं।'
 
राजद नेता ने राज्य के भ्र्ष्ट अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन मे सुधर जाएं वरना कुछ महीनों में ही बिहार में आने वाली नई सरकार उनसे कड़ाई से निपटेगी। यादव ने वोटर अधिकार यात्रा की सोच के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को धन्यवाद दिया और कहा, 'अब बिहारी किसी भी सूरत में भाजपा को वोट चोरी नही करने देंगे।' इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

IMD ने दी चेतावनी, सितंबर में सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान, बाढ़-भूस्खलन का खतरा

IMD ने दी चेतावनी, सितंबर में सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान, बाढ़-भूस्खलन का खतराभारत के कई राज्य इस समय भारी बारिश, भूस्खलन से जूझ रहे हैं। भारत में सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान है। इस बार मानसून के मौसम में देश के कई हिस्सों में पहले ही भारी बारिश के कारण आपदाएं आ चुकी हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने रविवार को कहा कि सितंबर 2025 के लिए मासिक औसत वर्षा 167.9 मिलीमीटर के दीर्घकालिक औसत से 109 प्रतिशत से अधिक होने का अनुमान है।

मराठा आरक्षण को लेकर भाजपा ने शरद पवार पर साधा निशाना, लगाया यह आरोप, सुप्रिया सुले का भी हुआ विरोध

मराठा आरक्षण को लेकर भाजपा ने शरद पवार पर साधा निशाना, लगाया यह आरोप, सुप्रिया सुले का भी हुआ विरोधMaratha Reservation Andolan News : मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे द्वारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की आलोचना तेज करने के बाद भाजपा ने रविवार को वरिष्ठ नेता शरद पवार पर निशाना साधा और उन पर सत्ता में रहने के दौरान मराठा समुदाय के कल्याण के लिए कदम उठाने में विफल रहने का आरोप लगाया। पवार की बेटी सुप्रिया सुले को भी प्रदर्शनकारियों के गुस्से का सामना करना पड़ा।

मणिपुर हिंसा के बाद पीएम मोदी पहली बार जा सकते हैं मणिपुर

मणिपुर हिंसा के बाद पीएम मोदी पहली बार जा सकते हैं मणिपुरप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में हिंसाग्रस्त मणिपुर का दौरा कर सकते हैं। यह मई 2023 से जारी कुकी-मैतेई हिंसा के बाद उनका पहला दौरा होगा। मीडिया खबरों के मुताबिक 13 सितंबर को मिजोरम दौरे के साथ वे मणिपुर भी जा सकते हैं। विपक्ष मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधता रहा है।

महुआ मोइत्रा को महंगी पड़ी अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी, रायपुर में FIR

महुआ मोइत्रा को महंगी पड़ी अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी, रायपुर में FIRMahua Moitra news in hindi : तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करना भारी पड़ गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

अखिलेश यादव ने 10 पाइंट्स में समझाई चीन की क्रोनोलॉजी, बताया भाजपाई जुमलों को चिंताजनक सच

अखिलेश यादव ने 10 पाइंट्स में समझाई चीन की क्रोनोलॉजी, बताया भाजपाई जुमलों को चिंताजनक सचAkhilesh Yadav on PM Modi China Tour : सपा नेता अखिलेश यादव ने रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी के चीनी दौरे के बीच 10 पाइंट्स में चीन की क्रोनोलॉजी को समझाया। उन्होंने कहा कि यह है आत्मनिर्भर, स्वदेशी और चीनी सामान के बहिष्कार के भाजपाई जुमलों का चिंताजनक सच! उन्होंने कहा कि चीनी सामान पर भारत की निर्भरता बढ़ रही है। इस वजह से बेरोजगारी भी बढ़ रही है।

और भी वीडियो देखें

Bihar Election : कांग्रेस का आरोप- चुनाव आयोग को मिली 89 लाख शिकायतें, खारिज करते हुए क्या कहा

Bihar Election : कांग्रेस का आरोप- चुनाव आयोग को मिली 89 लाख शिकायतें, खारिज करते हुए क्या कहाकांग्रेस ने रविवार को दावा किया कि उसने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत निर्वाचन आयोग को 89 लाख शिकायतें दीं लेकिन पार्टी से संबंधित बूथ स्तरीय एजेंट (बीएलए) की शिकायतों को स्वीकार नहीं किया गया। खेड़ा ने यहां संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि अनियमितताएं निर्वाचन आयोग की मंशा पर संदेह पैदा करती हैं और उन्होंने मांग की कि एसआईआर दोबारा कराई जाए।

तेजस्वी यादव ने खुद को बताया CM कैंडिडेट, कैसा था राहुल का रिएक्शन?

तेजस्वी यादव ने खुद को बताया CM कैंडिडेट, कैसा था राहुल का रिएक्शन?Tejashwi Yadav in Voter Adhikar Yatra : राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा ने 14 दिनों से बिहार की सियासत गर्म कर रखी है। दोनों ही दिग्गज चुनाव आयोग और भाजपा पर जमकर हमले कर रहे हैं। इस बीच तेजस्वी यादव ने आरा में राहुल गांधी के सामने ही सार्वजनिक रूप से खुद को महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया।

बिहार में अभी चुनाव हुए तो बनेगी किसकी सरकार, क्या कहता है यह सर्वे?

बिहार में अभी चुनाव हुए तो बनेगी किसकी सरकार, क्या कहता है यह सर्वे?Bihar assembly elections news : बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा कराए गए SIR में करीब 65 लाख वोटर का अवैध मतदाता पाते हुए लिस्ट से नाम हटा दिया गया। इस पर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाते हुए वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इस बीच टाइम्स नाऊ नवभारत और जेवीसी ने एक सर्वे के माध्यम से बिहार की चुनावी तस्वीर साफ करने का प्रयास किया है।

जेपी नड्डा ने SIR पर राहुल गांधी को ऐसे घेरा, खड़ा हूं आज भी वहीं...जहां मेरा झूठ पकड़ाया

जेपी नड्डा ने SIR पर राहुल गांधी को ऐसे घेरा, खड़ा हूं आज भी वहीं...जहां मेरा झूठ पकड़ायाभारतीय जनता पार्टी (BJP) अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को एक महिला के वीडियो का हवाला देते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा जिसने पहले कांग्रेस नेता गांधी और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के तेजस्वी यादव के समक्ष दावा किया था कि उसके परिवार के छह सदस्यों के नाम बिहार में मसौदा मतदाता सूची से हटा दिए गए और फिर अपनी बात से पलट गई।

Rahul Gandhi : पिता ने पहाड़ खोद बनाई थी सड़क, बेटा नहीं बना पाया पक्का मकान, 'माउंटेन मैन' दशरथ मांझी के बेटे को राहुल गांधी ने सौंपी घर की चाबी

Rahul Gandhi : पिता ने पहाड़ खोद बनाई थी सड़क, बेटा नहीं बना पाया पक्का मकान, 'माउंटेन मैन' दशरथ मांझी के बेटे को राहुल गांधी ने सौंपी घर की चाबीराहुल गांधी बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' निकाल रहे हैं। इस दौरान गयाजी में राहुल गांधी माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी से मिलने उनके घर पहुंचे। राहुल गांधी ने दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी को पक्के मकान की चाबी सौंपी और प्यार से गले लगाया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com