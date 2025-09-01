Rahul Gandhi : Atom Bomb से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है, BJP के लोग तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, पटना में दहाड़े राहुल गांधी

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पटना में रैली करते हुए भाजपा और चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट से नाम काटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से एक और बड़ा हाइड्रोजन बम सामने आने वाला है। राहुल गांधी ने भाजपा पर संविधान की हत्या करने का आरोप लगाया और कहा कि बिहार की जनता महागठबंधन के साथ है। विपक्ष का दावा है कि चुनाव आयोग की स्पेशल रिवीजन प्रक्रिया के जरिए 65 लाख से ज्यादा वोटरों को हटाने की तैयारी हो रही है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है।





राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा के लोग काले झंडे दिखाते हैं, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए, एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है, बीजेपी के लोग तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, वोट चोरी की सच्चाई पूरे देश को पता चलने जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि हाइड्रोजन बम के बाद मोदीजी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में एक नया नारा चला है 'वोट चोर गद्दी छोड़' जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चीन यात्रा पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि चीन और अमेरिका में भी लोग बोल रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़।





क्यों हुआ वोटर अधिकार यात्रा का जन्म गांधी ने कहा कि ऐसा ही बेंगलुरु सेंट्रल की एक विधानसभा सीट पर हुआ और हमारी तरफ से जांच की गई तो पता चला कि एक लाख फर्जी वोट जोड़े गए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि इसके बाद जब बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान 65 लाख वोट काट लिए गए तो चुनाव आयोग की चोरी जगजाहिर हो गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों की वोटर अधिकार यात्रा का जन्म यहीं से हुआ।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गांधी ने कहा कि जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की थी वही अब बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर के संविधान की हत्या करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वोट का अधिकार सुरक्षित नही रहेगा तो दूसरे अधिकार, रोजगार शिक्षा और युवाओं का भविष्य भी सुरक्षित नही रहेगा। उन्होंने कहा कि यह सरकार अडानी, अम्बानी और अमीरों को फायदा पहुंचाने के लिए गरीबो की जमीन और नागरिक अधिकार छीन लेगी। गांधी ने बिहार के लोगों को उत्साह से वोटर अधिकार यात्रा में भाग लेने और देश की राजनीति को नई दिशा देने के लिए धन्यवाद दिया।

चुनाव आयोग के मंसूबों पर फिरा पानी

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा ने साबित कर दिया कि बिहार लोकतंत्र की जननी है और इससे भाजपा तथा चुनाव आयोग के वोट चोरी के मंसूबों पर पानी फिर गया है।

यादव ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री पहले पलटी मारते थे लेकिन आजकल अचेतावस्था में हैं और सत्ता की बागडोर भाजपा के हाथों में है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार में डबल इंजन में एक अपराध और दुसरा भ्रष्टाचार में लीन है। उन्होंने कहा कि उस राज्य का क्या होगा जहां के सरकारी इंजीनियरों के घर से 100 करोड़ रुपये निकल रहे हैं और छापे के डर से करोड़ो के नोट जलाए जा रहे हैं।

पूरे देश में हम आपकी वोट चोरी का पर्दाफाश करेंगे। pic.twitter.com/RdadvPTmwq — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 1, 2025 राजद नेता ने कहा कि विपक्ष के नेता के रूप में पेंशन, डोमिसाइल, फ्री बिजली, युवा आयोग के गठन जैसी अनेकों योजनाओं को भविष्य में लाने की बात वो जनता से कहते रहते हैं और सरकार उनकी सोच को चुरा लेती है। उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार एक नकलची सरकार है जिसके पास मौलिक सोच की कमी है और वह दूसरों की सोच चुराती है।

यादव ने कहा कि केंद्र सरकार वोट चोरी के बल पर बनी है और विपक्षी नेताओं को ईडी, सीबीआई और आयकर के अधिकारियों के माध्यम से डराती है। उन्होंने कहा कि 'जिंदगी भर ऐसी ही कोशिश से भाजपा लालू प्रसाद को डराती रही लेकिन वह नही डरे और मैं भी उन्ही का पुत्र हूं, डरना नही जानता हूं।'