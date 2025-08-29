शुक्रवार, 29 अगस्त 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , शुक्रवार, 29 अगस्त 2025 (14:33 IST)

राहुल गांधी का बड़ा बयान, सत्य और अहिंसा के आगे, असत्य और हिंसा टिक नहीं सकते

rahul gandhi
Rahul Gandhi Voter Adhikar Yatra : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पटना में पार्टी की बिहार इकाई के कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन का परोक्ष रूप से हवाला देते हुए शुक्रवार को कहा कि सत्य और अहिंसा के आगे, असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकते तथा कांग्रेस सत्य एवं संविधान की रक्षा करती रहेगी। ALSO READ: कौन है मोहम्मद रिजवी, जिसने पीएम मोदी और उनकी मां को दी गाली
 
वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, 'सत्य और अहिंसा के आगे, असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकते। मारो और तोड़ो, जितना मारना-तोड़ना है, हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। सत्यमेव जयते।'
 
इस बीच कांग्रेस ने भी एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, अहिंसा के आगे हिंसा कभी टिक नहीं सकती है।  वोट चोरी और चुनावी धांधली के खिलाफ हम लगातार आवाज उठा रहे हैं। हमारी 'वोटर अधिकार यात्रा' को लोगों का अपार प्रेम और समर्थन मिल रहा है, जिससे भाजपा और नरेंद्र मोदी बौखला गए हैं। ALSO READ: पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी पर पटना में बवाल, भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़े, जमकर चले लाठी और पत्थर
 
इसी बौखलाहट में आज बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय- सदाकत आश्रम पर BJP ने अपने विधायकों के साथ गुंडे भेजकर हमला कराया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई, कार्यालय में तोड़फोड़ की गई। लेकिन... नरेंद्र मोदी और BJP याद रखे, इस कायरतापूर्ण हमले से हम डरने वाले नहीं हैं। आपकी वोट चोरी को और मजबूती से उजागर करेंगे। जनता के अधिकारों के लिए लड़ेंगे। संविधान को खत्म करने की आपकी साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे।
यात्रा का आज 13वां दिन है। यह शुक्रवार सुबह बेतिया (पश्चिमी चंपारण) से शुरू हुई और दोपहर के समय गोपालगंज पहुंची।
 
राहुल गांधी की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ से संबंधित एक मंच से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दिवंगत मां के लिए अभद्र भाषा के इस्तेमाल के विरोध में भाजपा द्वारा पटना में निकाले गए मार्च के दौरान शुक्रवार को भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई।
 
भाजपा कार्यकर्ताओं ने दरभंगा में प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां के लिए अपशब्द बोले जाने की घटना के खिलाफ नारे लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय सदाकत आश्रम तक मार्च निकाला। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने सदाकत आश्रम के अंदर तोड़फोड़ की और उसके कार्यकर्ताओं पर हमला किया।
 
यात्रा का आज 13वां दिन है। यह शुक्रवार सुबह बेतिया (पश्चिमी चंपारण) से शुरू हुई और दोपहर के समय गोपालगंज पहुंची।
edited by : Nrapendra Gupta
Webdunia
