कौन है मोहम्मद रिजवी, जिसने पीएम मोदी और उनकी मां को दी गाली

Bihar news in hindi : राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में पीएम मोदी और उनकी मां को गाली देने वाले एक शख्स को दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र की भवानीपुर पंचायत के भपुरा निवासी अनीश कुरैशी के पुत्र मो. रिजवी उर्फ राजा (25) के रूप में हुई है। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

दरभंगा में सिमरी थाना क्षेत्र के अतरबेल बिठौली चौक पर बने मंच से पीएम मोदी और उनकी स्वर्गीय माता के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया गया था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

FIR में कांग्रेस नेता का भी नाम : भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस मामले में शिकायत भी दर्ज कराई थी। एसएसपी के निर्देश पर सिमरी थाने में प्राथमिक की गई। मामले में कांग्रेस नेता मो. नौशाद सहित अन्य को आरोपित किया गया है।

कांग्रेस नेता ने मांगी माफी : उधर, मो. नौशाद ने इंटरनेट मीडिया पर अपना एक वीडियो जारी किया है। इसमें घटना को लेकर माफी मांगी है। कहा है कि इस घटना को एक किशोर के द्वारा घटित किया गया है। जिसकी लोगों ने धुनाई भी की है। मंच से लोगों ने विरोध भी किया था।

युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता और जाले विधानसभा सीट से टिकट पाने के इच्छुक मोहम्मद नौशाद ने कहा कि ऐसा लगता है कि यह वीडियो मेरे वहां से रवाना होने के बाद बनाया गया था। मैंने अभी तक क्लिप नहीं देखी है। फिर भी, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं माफी मांगता हूं।

