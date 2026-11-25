अयोध्या में आस्था का महाकुंभ, कार्तिक माह में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचे

मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या में आस्था और पर्यटन का नया इतिहास रचा जा रहा है। कार्तिक माह के पावन अवसर पर बीते महज 15 दिनों के भीतर 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए और पुण्य लाभ कमाया। दीपोत्सव, चौदह कोसी व पंचकोसी परिक्रमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा स्नान तक पूरी रामनगरी भक्ति और उत्साह के रंग में सराबोर रही।

​दीपोत्सव से पूर्णिमा स्नान तक : भक्ति का जनसैलाब

​सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कार्तिक माह के प्रमुख आयोजनों में आस्था का जबरदस्त ज्वार देखने को मिला। एक से सात नवंबर 2026 के बीच आयोजित दीपोत्सव में करीब 15 लाख पर्यटक अयोध्या पहुंचे, जिनमें से लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं ने सीधे रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। इसके बाद हुई पंचकोसी परिक्रमा में लगभग 50 लाख भक्तों ने आस्था के पथ पर परिक्रमा पूरी की, जबकि चौदह कोसी परिक्रमा में करीब 30 लाख श्रद्धालु शामिल हुए। वहीं, कार्तिक पूर्णिमा स्नान के अवसर पर करीब 35 लाख श्रद्धालुओं ने पावन सरयू में आस्था की डुबकी लगाई। खास बात यह रही कि श्रद्धालु केवल श्रीराम जन्मभूमि मंदिर और हनुमानगढ़ी तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि सूर्यकुंड, गुप्तारघाट और भरतकुंड जैसे पौराणिक स्थलों पर भी दिनभर भारी भीड़ उमड़ी रही।

​2025 से नवंबर 2026 तक श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड आमद

​पर्यटन विभाग और विभिन्न रिपोर्टों के आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2025 से नवंबर 2026 के बीच अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में ऐतिहासिक उछाल दर्ज किया गया है। वर्ष 2024 में जहां पूरे साल में 16.44 करोड़ आगंतुक अयोध्या पहुंचे थे, वहीं वर्ष 2025 के शुरुआती छह महीनों (जनवरी से जून) में ही 23.82 करोड़ (23,82,14,737) से अधिक श्रद्धालु व पर्यटक रामनगरी पहुंचे, जिनमें करीब 49,993 विदेशी पर्यटक भी शामिल रहे।

पूरे वर्ष 2025 में यह आंकड़ा 29.95 से 30 करोड़ के आसपास जा पहुंचा, जो अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान रहा। इसके बाद वर्ष 2026 के शुरुआती छह महीनों (जनवरी से जून) में लगभग 7.20 करोड़ श्रद्धालु व पर्यटक अयोध्या आए, जबकि नवंबर 2026 के कार्तिक माह के महज 15 दिनों में ही एक करोड़ से अधिक भक्तों ने पहुंचकर अपनी अटूट आस्था का परिचय दिया।

​बदलती अयोध्या : कायाकल्प ने आसान की राह

​राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद शहर में आस्था और आधुनिक पर्यटन का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुए बुनियादी ढांचे के विकास ने इस विशाल जनसैलाब को संभालने में अहम भूमिका निभाई है। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, आधुनिक रेलवे स्टेशन, चौड़ी फोर-लेन व सिक्स-लेन सड़कें, मल्टी-लेवल पार्किंग, भव्य रोशनी और चाक-चौबंद सुरक्षा व यातायात प्रबंधन के कारण करोड़ों भक्तों को सुगम दर्शन सुलभ हो सके।

व्यापार, रोजगार और निवेश में बंपर उछाल

​भक्तों की इस भारी आमद ने अयोध्या की स्थानीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल दी है। 'इन्वेस्ट यूपी' (Invest UP) की रिपोर्ट के अनुसार, हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्ट और रिटेल सेक्टर को मिलाकर अयोध्या का सालाना पर्यटन कारोबार ₹8,000 से ₹12,500 करोड़ के बीच पहुंच गया है, जिसके वर्ष 2028 तक ₹18,000 करोड़ होने का अनुमान है। आईआईएम (IIM) लखनऊ के एक अध्ययन के मुताबिक, मंदिर निर्माण के बाद स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों की औसत दैनिक आय में पाँच गुना तक इजाफा हुआ है।

पर्यटन बढ़ने से शहर में 150 से अधिक नए होटल व होमस्टे खुले हैं, जो दीपोत्सव 2026 के दौरान पूरी तरह हाउसफुल रहे और इससे करीब 1.2 लाख नए रोजगार सृजित हुए हैं। इसके अलावा मंदिर के आसपास जमीनों की कीमतों में 5 से 10 गुना तक उछाल आया है, जबकि अयोध्या से करीब ₹400 करोड़ के जीएसटी (GST) राजस्व के साथ-साथ शहर के मास्टर प्लान में हजारों करोड़ रुपये का निवेश लगातार जारी है।