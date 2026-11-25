यूपी का अगला सीएम कौन? CM योगी के डिप्टी केशव मौर्य के बयान से गरमाई सियासत

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को आगामी चुनावों से पहले राज्य के अगले मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे या कोई और यह जिम्मेदारी संभालेगा, इसका फैसला उनके हाथ में नहीं बल्कि चुने हुए विधायक करेंगे। साथ ही उन्होंने सपा, बसपा और कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए उन्हें प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां करार दिया और विपक्षी गठबंधन की सीट शेयरिंग खींचतान पर भी चुटकी ली।

चुने हुए विधायक करेंगे नेता का फैसला

मौर्य ने कहा कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आगे वे बने रहेंगे या कोई और यह पद संभालेगा, यह तय करना उनका काम नहीं है। यह फैसला उस समय चुनकर आने वाले विधायक करेंगे। जब उनसे सीधे पूछा गया कि क्या वे योगी आदित्यनाथ का समर्थन करते हैं, तो उन्होंने 'हां' में जवाब दिया।

सपा, बसपा और कांग्रेस पर निशाना

सपा ने कांग्रेस को उसकी हैसियत दिखा दी

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के उस बयान पर कि उनकी पार्टी सीटों के लिए 'भीख' नहीं मांग रही है, मौर्य ने कहा कि इससे भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि इमरान मसूद, राहुल गांधी या आराधना नाराज हों या खुश, या फिर वे आपस में लड़ें या एकजुट रहें, इससे भाजपा की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

सपा-कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे की चर्चाओं पर मौर्य ने कहा कि सपा ने कांग्रेस को उसकी हैसियत दिखा दी है और अब कांग्रेस को सपा को अपनी हैसियत दिखानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके बीच डील हो या न हो, भाजपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

60 फीसदी वोट हमारे साथ

मौर्य ने दावा किया कि 100 में से 60 फीसदी वोट भाजपा के हैं और बाकी 40 फीसदी वोट बंटे हुए हैं, जिनमें भी भाजपा का हिस्सा है क्योंकि डबल इंजन सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' के सिद्धांत पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन साथ लड़े या अलग, उत्तर प्रदेश में उनकी हार और भाजपा की तीसरी बार सरकार बनना तय है। उन्होंने दावा किया कि अकेले जौनपुर में भाजपा पिछली बार से दोगुनी सीटें जीतेगी और 2047 तक विपक्ष का राजनीतिक भविष्य अंधेरे में है।

मौर्य की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब सीट बंटवारे को लेकर इमरान मसूद और सपा नेताओं के बीच बयानबाजी चल रही है। मसूद ने गठबंधन वार्ता के दौरान सपा द्वारा पांच उम्मीदवार घोषित करने पर आपत्ति जताई थी। गौरतलब है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने 347 सीटों पर लड़कर 111 और कांग्रेस ने 399 सीटों पर लड़कर 2 सीटें जीती थीं, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों दलों ने साथ मिलकर लड़ा था, जिसमें सपा ने 62 में से 37 और कांग्रेस ने 17 में से 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी।