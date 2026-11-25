भारत पर 25% तक US टैरिफ की तैयारी, ट्रंप की शर्त मानी तो घट भी सकता है

Trump tariff on Indian goods: डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारतीय सामान पर 25 फीसदी तक नए टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखकर वैश्विक व्यापार जगत में एक बार फिर हलचल मचा दी है। यह सख्त कदम जनवरी से लागू हो सकता है, जिससे भारतीय निर्यातकों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। हालांकि, इस प्रस्ताव के साथ एक बड़ी शर्त जुड़ी है कि यदि भारत व्यापार समझौते पर मुहर लगाता है, तो शुल्क की यह दर घटकर 17 फीसदी तक आ सकती है। माना जा रहा है कि अमेरिका के इस कदम से भारत-अमेरिका ट्रेड डील की रफ्तार धीमी पड़ सकती है या बातचीत की राह मुश्किल भी हो सकती है।

क्या पटरी से उतरेगी भारत-अमेरिका ट्रेड डील?

यदि अमेरिका टैरिफ को लेकर सख्त रुख अपनाता है, तो भारत-अमेरिका व्यापार समझौता पटरी से उतर सकता है। सूत्रों का यह भी कहना है कि भारत ने संभावित चुनौतियों से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है और यदि वाशिंगटन यह शुल्क लागू करता है, तो नई दिल्ली ट्रेड डील को लेकर धीमा रुख अपना सकती है।

किन देशों पर क्या है प्रस्तावित शुल्क का गणित?

इस प्रस्तावित सूची में चीन पर सबसे बड़ा दबाव दिख रहा है, जिस पर 20 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बात कही गई है। अमेरिका का आरोप है कि चीन स्टील, इलेक्ट्रिक वाहनों और सोलर उत्पादों जैसे सस्ते सामान की भारी आपूर्ति के जरिए वैश्विक बाजार को प्रभावित कर रहा है। यह घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया है, जब दुनिया में पहले से व्यापारिक तनाव मौजूद है और ट्रंप को मध्यावधि चुनावों में नुकसान झेलना पड़ा है।

महीनों की जांच के बाद सामने आई टैरिफ लिस्ट

यह प्रस्ताव मार्च में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) द्वारा शुरू की गई महीनों लंबी जांच के बाद आया है। यूएसटीआर की टैरिफ सूची में भारतीय सामान पर 25 फीसदी तक शुल्क का प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन इसके साथ यह शर्त जोड़ी गई है कि ट्रेड डील होने की स्थिति में यह दर 17 फीसदी हो जाएगी।

अमेरिका का तर्क है कि जांच के दायरे में आए देश वास्तविक बाजार मांग से अधिक मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और उत्पादन बढ़ा रहे हैं। वाशिंगटन के अनुसार, ऊंचे सामान्य आयात शुल्कों के बीच इससे उत्पादों की अधिक आपूर्ति की स्थिति बन रही है, जिसे रोकने के लिए यह कदम प्रस्तावित किया गया है।