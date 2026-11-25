मेरठ में बॉल कॉर्पोरेशन के नए कैन प्लांट की आधारशिला, 3000 करोड़ का होगा निवेश, 2029 से शुरू होगा उत्पादन भारत में कंपनी का तीसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मेरठ में होगा स्थापित, उत्तर भारत के ग्राहकों को मिलेगा सीधा लाभ, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी होंगे सृजित

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई गति देने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। दुनिया की अग्रणी सस्टेनेबल एल्युमिनियम पैकेजिंग कंपनियों में शामिल बॉल कॉर्पोरेशन ने मेरठ में अपने नए बेवरेज कैन (पेय पदार्थों के एल्युमिनियम डिब्बे) मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला रखी। करीब 3,000 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित होने वाली इस अत्याधुनिक इकाई में दो उत्पादन लाइनें होंगी। कंपनी को उम्मीद है कि वर्ष 2029 में यहां व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो जाएगा।

यह भारत में बॉल कॉर्पोरेशन का तीसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा। इससे पहले कंपनी महाराष्ट्र के तलोजा और आंध्र प्रदेश के श्री सिटी में अपनी उत्पादन इकाइयां स्थापित कर चुकी है। मेरठ में नया प्लांट शुरू होने से कंपनी की पहुंच उत्तर भारत के बाजारों तक और मजबूत होगी। साथ ही, पेय पदार्थों के निर्माताओं को स्थानीय स्तर पर एल्युमिनियम कैन की आपूर्ति का लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया उत्तर प्रदेश पर वैश्विक भरोसे का प्रमाण

प्लांट के शिलान्यास समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में वर्चुअली शामिल हुए। उन्होंने करीब 3,000 करोड़ रुपये के निवेश को प्रदेश में वैश्विक निवेशकों के बढ़ते भरोसे का प्रमाण बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास यात्रा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। इससे आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी उत्तर प्रदेश बनाने के संकल्प को मजबूती मिलेगी।

उन्होंने कहा कि विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे, बेहतर कनेक्टिविटी, मजबूत औद्योगिक व्यवस्था और निवेशक-अनुकूल नीतियों के चलते उत्तर प्रदेश एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। इस निवेश से रोजगार के अवसर पैदा होने के साथ स्थानीय एमएसएमई, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स और अन्य सहायक उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने बॉल कॉर्पोरेशन का स्वागत करते हुए विश्वास जताया कि यह निवेश वर्ष 2030 तक उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को साकार करने में योगदान देगा।

उत्तर भारत के ग्राहकों के और करीब पहुंचेगी कंपनी

बॉल कॉर्पोरेशन में ईएमईए और एशिया की प्रेसिडेंट मैंडी ग्लू ने कहा कि मेरठ में नया प्लांट कंपनी की भारत में विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। कंपनी पिछले 10 वर्षों से भारतीय बाजार में मौजूद है और आने वाले दशकों में भी यहां अपनी मजबूत उपस्थिति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत में एल्युमिनियम बेवरेज पैकेजिंग की मांग लगातार बढ़ रही है। मेरठ की नई इकाई से उत्तर भारत के ग्राहकों को बेहतर और तेज सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

कंपनी के एशिया रीजनल कमर्शियल डायरेक्टर मनीष जोशी ने कहा कि भारत में पेय पदार्थों के ब्रांड तेजी से नए प्रयोग कर रहे हैं और कैन पैकेजिंग का बाजार अभी विकास के शुरुआती दौर में है। फिलहाल देश में बिकने वाले पैक्ड पेय पदार्थों में केवल तीन प्रतिशत की पैकेजिंग ही कैन में होती है। ऐसे में इस क्षेत्र में विकास की व्यापक संभावनाएं हैं।

2030 तक दोगुनी हो सकती है कैन की मांग

भारत बॉल कॉर्पोरेशन के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है। अनुमान है कि वर्ष 2030 तक देश में बेवरेज कैन की मांग लगभग दोगुनी हो सकती है। सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूस, एनर्जी ड्रिंक्स, बीयर, रेडी-टू-ड्रिंक कॉफी और फ्लेवर्ड मिल्क जैसे उत्पादों में एल्युमिनियम कैन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। इसकी प्रमुख वजह सुविधाजनक पैकेजिंग, बेहतर गुणवत्ता और उपभोक्ताओं की बदलती पसंद है।

कंपनी के अनुसार, खाली एल्युमिनियम कैन वजन में हल्के होने के बावजूद अधिक जगह घेरते हैं। इसलिए ग्राहकों के नजदीक उत्पादन इकाई स्थापित करना जरूरी है। मेरठ प्लांट से उत्तर भारत में आपूर्ति की दूरी घटेगी और सप्लाई चेन अधिक प्रभावी एवं किफायती बन सकेगी।

गंगा एक्सप्रेसवे के पास बनेगा अत्याधुनिक प्लांट

नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मेरठ के इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर (आईएमएलसी) में स्थापित की जाएगी। गंगा एक्सप्रेसवे के नजदीक स्थित होने के कारण इस इकाई को बेहतर सड़क संपर्क और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं का लाभ मिलने की उम्मीद है। इस परियोजना को उत्तर प्रदेश सरकार, इन्वेस्ट यूपी और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीईआईडीए) का सहयोग प्राप्त है।

रोजगार और स्थानीय उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा

मेरठ में इस बड़े निवेश से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। प्लांट के संचालन के साथ परिवहन, वेयरहाउसिंग, सप्लाई, रखरखाव और अन्य सहायक सेवाओं की मांग भी बढ़ेगी। इससे स्थानीय कारोबारियों, एमएसएमई और सेवा प्रदाताओं को नए अवसर मिलने की संभावना है।

कंपनी का कहना है कि इस प्लांट का निर्माण और संचालन सुरक्षा, गुणवत्ता तथा कार्यक्षमता के उन्हीं वैश्विक मानकों के अनुरूप किया जाएगा, जिनका पालन उसके अन्य संयंत्रों में किया जाता है। निर्माण के दौरान कर्मचारियों और ठेकेदारों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

एल्युमिनियम कैन से पर्यावरण संरक्षण को भी मिलेगा बढ़ावा

बॉल कॉर्पोरेशन की रणनीति में टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल पैकेजिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है। एल्युमिनियम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे गुणवत्ता में कमी आए बिना बार-बार रीसाइकल किया जा सकता है। इसके पुनर्चक्रण से नया एल्युमिनियम तैयार करने की तुलना में लगभग 95 प्रतिशत ऊर्जा की बचत होती है।

कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2025 में उसके वैश्विक बेवरेज कैन उत्पादन में इस्तेमाल किए गए एल्युमिनियम का 74 प्रतिशत हिस्सा रीसाइकल धातु से आया, जबकि कंपनी की कुल बिजली खपत का 84 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा किया गया।

कुल मिलाकर, मेरठ में बॉल कॉर्पोरेशन का करीब 3,000 करोड़ रुपये का निवेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य को नई पहचान देने की क्षमता रखता है। वर्ष 2029 में उत्पादन शुरू होने के बाद यह प्लांट न केवल उत्तर भारत में एल्युमिनियम कैन की आपूर्ति को मजबूत करेगा, बल्कि मेरठ को आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स के उभरते केंद्र के रूप में स्थापित करने में भी अहम भूमिका निभा सकता है।