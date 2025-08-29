नीतीश ने की दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मोदी के बारे में अपशब्द कहे जाने की निंदा

Nitish Kumar News : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने राज्य में राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' (Voter Adhikar Yatra) के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) के बारे में कहे गए कथित अपशब्दों की शुक्रवार को निंदा की। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि दरभंगा में मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के मंचों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल बेहद अशोभनीय है और मैं इसकी निंदा करता हूं।

दरभंगा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गांधी और यादव के पुतले फूंके। दरभंगा में एक कांग्रेस नेता ने माफी मांगी, लेकिन कहा कि अपशब्द उनकी अनुपस्थिति में कहे गए थे। उन्होंने स्वीकार किया कि वायरल वीडियो दरभंगा के बाहरी इलाके में उनके द्वारा स्थापित एक मंच का था। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता और जाले विधानसभा सीट से टिकट पाने के इच्छुक मोहम्मद नौशाद ने कहा, ऐसा लगता है कि यह वीडियो मेरे वहां से रवाना होने के बाद बनाया गया था। मैंने अभी तक क्लिप नहीं देखी है। फिर भी, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं माफी मांगता हूं।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta