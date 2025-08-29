घर से भागी श्रद्धा तिवारी शादी करके पति के साथ MIG थाने पहुंची, सात दिनों से थी लापता, पहुंचते ही मचा हाहाकार

इंदौर से 23 अगस्त को लापता हुई 22 वर्षीय श्रद्धा तिवारी शुक्रवार सुबह अपने पति के साथ एमआईजी थाने पहुंच गई। वो शादी कर के अपने पति के साथ थाने पहुंची है। थाने पर पहुंचते ही हडकंप मच गया, कुछ देर में घरवाले भी थाने पहुंच गए और पूरा दृश्‍य देखकर दंग रह गए।पुलिस अब उससे पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने बताया- श्रद्धा सही सलामत इंदौर आ गई है। उसने मंदसौर के एक मंदिर में करण योगी नाम के युवक से शादी कर ली है। श्रद्धा उसे पहले से जानती थी। अभी मामले में पूछताछ की जा रही है। पुलिस को गुरुवार देर रात जानकारी मिली थी कि श्रद्धा मंदसौर में है और उसने अपने माता-पिता से संपर्क भी किया है। इसके बाद से ही परिवार को उसकी सुरक्षित वापसी की उम्मीद जगी थी।बता दें कि अब कहा जा रहा है कि श्रद्धा के पिता का किया गया टोटका काम आ गया है। गुजराती कॉलेज की सेकेंड ईयर की छात्रा श्रद्धा की गुमशुदगी के बाद परिजनों ने उसके घर के बाहर उल्टी तस्वीर टांग दी थी। साथ ही यह भी घोषणा की थी कि जो भी उसे घर लाएगा, उसे 51 हजार रुपए इनाम दिया जाएगा। परिजनों का मानना था कि उल्टी तस्वीर टांगने से गुमशुदा व्यक्ति लौट आता है। इसी विश्वास के चलते उन्होंने यह कदम उठाया। ऐसा ही टोटका कुछ समय पहले राजा रघुवंशी हत्याकांड की मास्टरमाइंड सोनम रघुवंशी के पिता ने भी अपनाया था।श्रद्धा घर से जाते समय अपना मोबाइल वहीं छोड़ गई थी। शुरुआती जांच में पुलिस ने उसकी सहेली से पूछताछ की थी। इसमें पता चला कि परिजन ने उसे किसी बात को लेकर फटकारा था। पुलिस को मिले सीसीटीवी फुटेज में श्रद्धा पहले घर के पास से गुजरती दिखी थी। इसके बाद वह गली से निकलकर लोटस शोरूम के सामने से होते हुए एमआर-4 की ओर जाती नजर आई। इन्हीं सुरागों के आधार पर पुलिस को आशंका थी कि वह उज्जैन की ओर जा सकती है।इंदौर एमआईजी थाना पुलिस श्रद्धा और उसके पति से पूछताछ कर रही है। परिजन ने श्रद्धा का पता पबाने वाले के लिए 51 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। भोपाल पहुंचकर उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की। बेटी को ढूंढने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई थी।पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि माता-पिता की डांट से नाराज होकर श्रद्धा ने घर छोड़ा था। इस वक्त उसे अपना प्रेमी उसकी सबसे ज्यादा देखभाल करने वाला लगा और उसने उससे शादी करने का निर्णय लिया।Edited By: Navin Rangiyal