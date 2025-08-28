गुरुवार, 28 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. वेबदुनिया सिटी
  3. इंदौर
  4. Missing Shraddha Tiwari father resorted to tricks to find her
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : गुरुवार, 28 अगस्त 2025 (14:54 IST)

मिसिंग श्रद्धा तिवारी के पिता ने उसे खोजने के लिए लिया टोटके का सहारा, सोनम के पिता ने भी किया था ये काम

shradhha tiwari
इंदौर में BBA फाइनल ईयर की 21 साल की छात्रा श्रद्धा तिवारी 5 दिनों से लापता है। श्रद्धा लगभग 2 बजे अपने घर से निकली थी और इंदौर के लोटस चौराहे के पास से अचानक गायब हो गई। चौंकाने वाली बात यह है कि श्रद्धा अपना मोबाइल फोन घर पर ही छोड़ गई है, जिससे उसके बारे में कोई संपर्क या सुराग नहीं मिल पा रहा है।
अब इंदौर में स्‍थित उसके घर पर उसके परिजनों की उसकी उल्‍टी तस्‍वीर लटकाई है। यह टोटका परिजनों ने इसलिए किया है कि वो वापस लौट आए। बता दें कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी केस के दौरान सोनम के पिता ने भी एक ज्‍योतिष के कहने पर बेटी की तस्‍वीर को उल्‍टा कर के टांगा था। अब यह टोटका श्रद्धा के परिजनों ने किया है।
shradhha tiwari
श्रद्धा के पिता ने किया ये काम : मध्य प्रदेश में एक के बाद एक युवतियों के मिसिंग होने के मामले सामने आ रहे हैं। परेशान परिजन बेटियों को खोजने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। इंदौर में बीते पांच दिन से मिसिंग श्रद्धा तिवारी के पिता ने उसे खोजने के लिए अब 'टोटके' का सहारा लिया है। उन्होंने घर के दरवाजे पर बेटी की 'तस्वीर को उल्टा' लटकाया है। बता दें कि सोनम रघुवंशी के पिता ने भी यह टोटका किया था। श्रद्धा के पिता अनिल तिवारी ने अपनी बेटी की सुरक्षित घर वापसी के लिए अब टोटके का सहारा लिया है। उन्होंने ठीक सोनम रघुवंशी के परिजन की तरह अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाएं तरफ बेटी श्रद्धा की तस्वीर को उल्टा लटकाया है। अनिल तिवारी का कहना है कि वे इन सब पर विश्वास नहीं करते, लेकिन बुजुर्गों ने कहा तो उन्होंने ऐसा कर लिया है।

51 हजार का ईनाम भी रखा : मिसिंग श्रद्धा तिवारी के पिता अनिल तिवारी और परिजन को बेटी की चिंता खाए जा रही है। पिता किसी भी शर्त पर बेटी की सुरक्षित घर वापसी चाहते हैं। उन्होंने मीडिया के सामने घोषणा करते हुए कहा है कि उनकी बेटी का पता बताने वाले को उनकी बेटी मिल जाने पर 51 हजार रुपए की राशि ईनाम के रूप में देंगे। बता दें कि श्रद्धा दोपहर में घर से निकली और लोटस चौराहे के पास अचानक गायब हो गई थी। वह अपन मोबाइल घर पर छोड़कर गई है।

CCTV में दिखी श्रद्धा, युवक ने दिया बैग: इधर पुलिस श्रद्धा तिवारी को तलाशने के लिए हर तरह के प्रयास कर रही है। 24 घंटे परिजन को लेकर हर संभावित प्वाइंट पर पहुंच रही है। इधर पुलिस को एक दुकान के सीसीटीवी फुटेज में श्रद्धा तिवारी एक लोकेशन पर दिखी है। इसमें उसे एक युवक बैग देते हुए नजर आ रहा है, जिसे लेकर श्रद्धा वहा से चली गई थी। युवक कौन है, बैग में क्या था? इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है।
रिपोर्ट : नवीन रांगियाल
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

रील्‍स, ब्‍यूटी पार्लर और दहेज के एंगल में उलझी निक्‍की भाटी की मौत की कहानी

रील्‍स, ब्‍यूटी पार्लर और दहेज के एंगल में उलझी निक्‍की भाटी की मौत की कहानीहत्‍या, आत्‍महत्‍या या रील बनाने की आदत, उलझ गई निक्‍की भाटी की मौत की गुत्‍थी, क्‍या कह रहे सिरसा गांव वाले

मोदी जी! आपसे यह उम्मीद नहीं थी, आपने बंगाल के लोगों को चोर कहा

मोदी जी! आपसे यह उम्मीद नहीं थी, आपने बंगाल के लोगों को चोर कहामुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा- बंगाल में प्रवासी पक्षी की तरह आते हैं प्रधानमंत्री मोदी

किसान ने धूमधाम से मनाया बछड़े का जन्मदिन, खुशी से झूम उठा गांव

किसान ने धूमधाम से मनाया बछड़े का जन्मदिन, खुशी से झूम उठा गांवfarmer celebrates calf birthday : उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के भरसेन गांव के एक किसान ने अपने बछड़े का पहला जन्मदिन इस तरह से मनाया कि हर कोई उसकी अदा पर फिदा हो गया। जन्मदिन के अवसर पर गांववासी खुशी से झूम उठे। जन्मदिन का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

कपिल सिब्बल का अमित शाह से सवाल, धनखड़ जी अस्पताल में हैं या योग कर रहे हैं

कपिल सिब्बल का अमित शाह से सवाल, धनखड़ जी अस्पताल में हैं या योग कर रहे हैंJagdeep Dhankhar news in hindi : जगदीप धनखड़ के उपराष्‍ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद से ही विपक्ष सवाल कर रहा है कि पूर्व उपराष्‍ट्रपति जगदीप धनखड़ इन दिनों कहां है और क्या कर रहे हैं? इसी कड़ी में आज राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी इस संबंध में गृहमंत्री अमित शाह से सवाल किया।

क्‍लब में मिली लड़की के हनीट्रैप से ऐसे शिकार हुए भूपेंद्र रघुवंशी

क्‍लब में मिली लड़की के हनीट्रैप से ऐसे शिकार हुए भूपेंद्र रघुवंशीहनीट्रैप के शिकार भूपेंद्र ने पांच पन्‍नों का सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें एक युवती का नाम लेकर लिखा है कि वह 25 लाख रुपए और आईफोन लेने के बाद भी ब्लैकमेल करते हुए दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराने की धमकी देती थी। मरने से पहले भूपेंद्र ने अपने सुसाइड नोट में ब्‍लैकमेलिंग की दर्द भरी दास्‍तां लिखी है।

और भी वीडियो देखें

पहले अर्चना तिवारी, फिर निकिता लोधी, अब श्रद्धा तिवारी, आखिर कहां गायब हो रहीं प्रदेश की बेटियां, सबसे ज्‍यादा इंदौर में

पहले अर्चना तिवारी, फिर निकिता लोधी, अब श्रद्धा तिवारी, आखिर कहां गायब हो रहीं प्रदेश की बेटियां, सबसे ज्‍यादा इंदौर मेंमध्यप्रदेश में महिला और बाल अपराध से जुड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मध्यप्रदेश में 21 हजार 174 महिलाएं और 1954 बच्चियां भी गुमशुदा हैं। इन महिलाओं और बच्चियों को प्रदेश पुलिस पिछले एक महीने से इनकी तलाश में है। लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल सका है।

व्हाइट हाउस के सलाहकार ने बताया, भारत को कैसे मिलेगी ट्रंप टैरिफ से राहत?

व्हाइट हाउस के सलाहकार ने बताया, भारत को कैसे मिलेगी ट्रंप टैरिफ से राहत?Russia Ukraine war : अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन संघर्ष मोदी का युद्ध है और शांति का मार्ग आंशिक रूप से नई दिल्ली से होकर गुजरता है। उन्होंने कहा कि अगर भारत 25 फीसदी अतिरिक्त टैरि से बचना चाहता है कि उसे रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा।

'मौत' को मात देकर... भारतीय सेना का रोंगटे खड़े करने वाला रेस्क्यू, ढहती इमारत से 22 CRPF जवानों और 3 नागरिकों को बचाया

'मौत' को मात देकर... भारतीय सेना का रोंगटे खड़े करने वाला रेस्क्यू, ढहती इमारत से 22 CRPF जवानों और 3 नागरिकों को बचायाIndian Armys rescue operation in Pathankot: भारतीय सेना ने बाढ़ के कहर के बीच एक ढहती इमारत से 22 CRPF जवानों और 3 नागरिकों को बचाया। पठानकोट में रावी नदी के किनारे हुए इस जांबाज रेस्क्यू मिशन ने सेना के साहस और कुशलता का लोहा मनवाया। जानिए कैसे पायलटों ने जान हथेली पर रखकर हर एक व्यक्ति की जान बचाई।

ट्रंप प्रशासन H1b कार्यक्रम और ग्रीन कार्ड प्रक्रिया में करेगा बदलाव, जानें भारतीयों पर क्या होगा असर

ट्रंप प्रशासन H1b कार्यक्रम और ग्रीन कार्ड प्रक्रिया में करेगा बदलाव, जानें भारतीयों पर क्या होगा असरH1b Program: अमेरिकी वाणिज्य मंत्री (US Commerce Secretary) हॉवर्ड ल्यूटनिक ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन एच1बी (H1b) कार्यक्रम और ग्रीन कार्ड प्रक्रिया में बदलाव लाने की योजना बना रहा है। एच1बी (H1B) भारतीय आईटी पेशेवरों के बीच सबसे अधिक मांग वाला गैर-आप्रवासी वीजा है। ल्यूटनिक ने मंगलवार को फॉक्स न्यूज (Fox News) को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि मैं एच1बी कार्यक्रम में बदलाव की प्रक्रिया में शामिल हूं। हम उस कार्यक्रम को बदलने पर काम कर रहे हैं, क्योंकि वह बहुत बुरा है। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन ग्रीन कार्ड प्रक्रिया में बदलाव करने पर भी विचार कर रहा है, जिसके तहत अमेरिका में स्थायी निवास दिया जाता है।

टैरिफ पर ट्रंप के आगे क्यों झुके पीएम मोदी, कपास पर 11 फीसदी ड्यूटी हटाने से केजरीवाल नाराज

टैरिफ पर ट्रंप के आगे क्यों झुके पीएम मोदी, कपास पर 11 फीसदी ड्यूटी हटाने से केजरीवाल नाराजKejriwal attacks modi government : आप नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अमेरिकी कपास पर 11 फीसदी ड्यूटी घटाने के मोदी सरकार के फैसले की जमकर निंदा की। उन्होंने कहा कि कपास पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाना चाहिए था। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि 11 फीसदी ड्यूटी क्यों घटाई?

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत में

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत मेंitel ने भारत में अपना शानदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 6,000 रुपए से कम कीमत में आता है। स्मार्टफोन में iPhone जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। itel Zeno सीरीज का यह लेटेस्ट फोन आईफोन की तरह ही डायनैमिक आईलैंड डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। स्मार्टफोन में दमदार 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानिए स्मार्टफोन के क्या हैं फीचर्स-

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्स

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्सRealme ने P4 सीरीज के तहत देश में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के नाम से नए डिवाइस पेश किए हैं। दोनों डिवाइस में आपको जबरदस्त AI फीचर्स और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत-

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com