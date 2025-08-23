सोमवार, 25 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. ips rahul kumar lodha
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शनिवार, 23 अगस्त 2025 (13:35 IST)

IMB की नौकरी छोड़ बिताईं चांदनी चौक में रातें, जानिए अर्चना तिवारी केस को सुलझाने वाले IPS राहुल लोढ़ा का प्रेरक सफर

ips rahul lodha
ips rahul kumar lodha: हाल ही में, मध्य प्रदेश की महिला वकील अर्चना तिवारी के लापता होने के मामले को सुलझाकर आईपीएस अधिकारी राहुल लोढ़ा ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। लगभग दो सप्ताह पहले चलती ट्रेन से लापता हुईं अर्चना को आईपीएस लोढ़ा और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश में सुरक्षित खोज निकाला। इस सफल मिशन के बाद से ही राहुल लोढ़ा का नाम चर्चा में है। उनकी कहानी सिर्फ एक पुलिस अधिकारी की नहीं, बल्कि एक साधारण व्यक्ति के असाधारण दृढ़ संकल्प और संघर्ष की कहानी है। आइए जानते हैं, कौन हैं आईपीएस राहुल लोढ़ा और कैसा रहा उनका प्रेरणादायक सफर।

महाराष्ट्र के जलगांव से आईपीएस तक
आईपीएस राहुल लोढ़ा महाराष्ट्र के जलगांव के मूल निवासी हैं। उन्होंने पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से बीई आईटी (बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) की डिग्री हासिल की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद, उन्हें एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आईबीएम में नौकरी मिल गई। एक आरामदायक और सुरक्षित करियर उनके सामने था, लेकिन उनके सपने कुछ और ही थे।

नौकरी छोड़कर यूपीएससी की तैयारी का फैसला
राहुल लोढ़ा ने 2009 में अपनी अच्छी-खासी नौकरी छोड़ दी। उनके मन में देश सेवा का जुनून था और उन्होंने यूपीएससी (संघ लोक सेवा आयोग) की परीक्षा की तैयारी करने का फैसला किया। इस फैसले के बाद उनका सफर आसान नहीं था। आर्थिक तंगी और दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहने की सीमित जानकारी के कारण उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

चांदनी चौक के गुरुद्वारों में बिताईं रातें
अपनी तैयारी के शुरुआती दिनों में राहुल लोढ़ा को दिल्ली में कोचिंग और रहने की जगह खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ा। वे दिल्ली के चांदनी चौक इलाके की धर्मशालाओं और गुरुद्वारों में कई रातें बिताते थे ताकि वे यूपीएससी कोचिंग संस्थानों के बारे में जानकारी जुटा सकें। इन कठिन हालातों ने उनकी हिम्मत को और मजबूत किया। उनका दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत रंग लाई और आखिरकार उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल की।

आईपीएस बनते ही की लव मैरिज
यूपीएससी परीक्षा पास करने और आईपीएस अधिकारी बनने के बाद राहुल लोढ़ा ने अपनी प्रेम कहानी को भी एक सुखद मोड़ दिया। उन्होंने अपनी प्रेमिका शुभी के साथ शादी कर ली। शुभी से उनकी मुलाकात एक कोचिंग संस्थान में यूपीएससी की तैयारी के दौरान हुई थी।

आज, आईपीएस राहुल लोढ़ा उन सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनकी कहानी यह सिखाती है कि यदि आपके पास सच्ची लगन और दृढ़ निश्चय हो, तो कोई भी बाधा आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। उनका जीवन यह साबित करता है कि सफलता का स्वाद तब और भी मीठा हो जाता है, जब वह कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद मिलती है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
'मुहम्मद' बना दुनिया में सबसे ज्यादा रखा जाने वाला नाम, जानिए इसकी लोकप्रियता का कारण

EPFO का बड़ा फैसला, इन परिवारों को मिलेंगे 15 लाख रुपए, जानिए कौन होगा हकदार

EPFO का बड़ा फैसला, इन परिवारों को मिलेंगे 15 लाख रुपए, जानिए कौन होगा हकदारEPFO Increases Death Relief Fund Ex Gratia : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने केंद्रीय बोर्ड के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। ईपीएफओ ने उन खाताधारकों के परिवारों को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिनके किसी सदस्‍य की असामयिक मृत्‍यु हो जाती है। पहले जहां उन्हें 8.8 लाख रुपए मिलते थे, अब लगभग दोगुनी राहत राशि सीधे परिजनों तक पहुंचेगी। यह नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा।

Maharashtra : सुप्रिया सुले के बयान पर बवाल, मेरा नॉनवेज खाना मेरे पांडुरंग को चलता है, फडणवीस बोले- वारकरी देंगे इसका जवाब

Maharashtra : सुप्रिया सुले के बयान पर बवाल, मेरा नॉनवेज खाना मेरे पांडुरंग को चलता है, फडणवीस बोले- वारकरी देंगे इसका जवाबSupriya Sule Controversial Statement: महाराष्ट्र की राजनीति में अब नॉनवेज खाने को लेकर घमासान शुरू हो गया है। एनसीपी सांसद सुले के ​नॉनवेज पर बयान महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। सुले को अब वारकरी भक्त खुद जवाब देंगे।

CBI रेड के बाद अनिल अंबानी की बढ़ीं मुसीबतें, अब BOI ने भी खातों को 'फ्रॉड' घोषित किया

CBI रेड के बाद अनिल अंबानी की बढ़ीं मुसीबतें, अब BOI ने भी खातों को 'फ्रॉड' घोषित कियाAnil Ambani News : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की छापेमारी और आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के आरोप में मामला दर्ज करने के बाद अनिल अंबानी की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के बाद अब बैंक ऑफ इंडिया (BOI) ने भी रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) और अनिल अंबानी के लोन खातों को 'फ्रॉड' घोषित कर दिया है। बैंक का आरोप है कि लोन की रकम का गलत इस्तेमाल किया गया और शर्तों का पालन नहीं किया गया।

Donald Trump का टैरिफ, भारत के बाद ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली ने अमेरिका को दिया बड़ा झटका

Donald Trump का टैरिफ, भारत के बाद ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली ने अमेरिका को दिया बड़ा झटकाडोनाल्ड ट्रंप ने जब से भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, भारत ने संतुलित जवाब ही अमेरिका को दिया है। रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका ने भारत को धमकी भी दी थी, लेकिन अब भारत की ओर से उठाया गया कदम अमेरिकी टैरिफ से हो रहे नुकसान का स्पष्ट सबूत दे रहा है। सरकार ने अमेरिका जाने वाली डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।

ISRO का पहला एयर ड्रॉप टेस्ट सफल, गगनयान मिशन में कैसे मिलेगी सहायता

ISRO का पहला एयर ड्रॉप टेस्ट सफल, गगनयान मिशन में कैसे मिलेगी सहायताभारत गगनयान मिशन को लेकर व्यापक तैयारियां कर रहा है। इसी बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने गगनयान मिशन के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। ISRO ने इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट (IADT-01) को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह टेस्ट गगनयान मिशन के पैराशूट सिस्टम को जांचने के लिए था। इस काम में भारतीय वायुसेना, DRDO, भारतीय नौसेना और भारतीय तट रक्षक ने ISRO की सहायता की।

और भी वीडियो देखें

नेतन्याहू ने रखी मांग, अगर हिज्बुल्लाह को निरस्त्र किया जाए तो इजराइल लेबनान से हट जाएगा

नेतन्याहू ने रखी मांग, अगर हिज्बुल्लाह को निरस्त्र किया जाए तो इजराइल लेबनान से हट जाएगाNetanyahu's demand regarding Hezbollah: इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने कहा कि वह लेबनानी कैबिनेट के इस महीने की शुरुआत में लिए गए उस फैसले का स्वागत करते हैं जिसमें 2025 के अंत तक हिज्बुल्लाह (Hezbollah) के निरस्त्रीकरण की दिशा में काम करने का निर्णय लिया गया है। नेतन्याहू ने कहा कि अगर लेबनान ऐसा कदम उठाता है तो इजराइल के सैनिक देश से वापस लौट सकते हैं।

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा बोले- अनिश्चितताओं के बीच वृद्धि पर है आरबीआई की नजर

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा बोले- अनिश्चितताओं के बीच वृद्धि पर है आरबीआई की नजरRBI Governor Sanjay Malhotra News : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने सोमवार को कहा कि शुल्क अनिश्चितताओं एवं भू-राजनीतिक चिंताओं से उत्पन्न चुनौतियों के बीच निवेश को बढ़ावा देने के लिए कॉर्पोरेट तथा बैंकों को एक साथ आने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केंद्रीय बैंक अब भी वृद्धि के लक्ष्य पर नजर गड़ाए हुए है।

स्कॉर्पियो SUV, मोटरसाइकिल और सोने के गहने सब कुछ तो दिया था, निक्की हत्याकांड पर NCW सख्त

स्कॉर्पियो SUV, मोटरसाइकिल और सोने के गहने सब कुछ तो दिया था, निक्की हत्याकांड पर NCW सख्तNikki Bhati murder case of Greater Noida: राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने ग्रेटर नोएडा में 26 वर्षीय निक्की भाटी की कथित तौर पर दहेज के लिए हत्या किए जाने की खबरों का गंभीर संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस से सभी आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है।

इसराइल ने गाजा के अस्पताल पर किया हमला, 4 पत्रकार समेत 8 लोगों की मौत

इसराइल ने गाजा के अस्पताल पर किया हमला, 4 पत्रकार समेत 8 लोगों की मौतIsrael-Hamas conflict News : दक्षिणी गाजा के एक अस्पताल पर सोमवार को हुए हमले में मारे गए कम से कम 8 लोगों में 4 पत्रकार भी शामिल हैं। मारे गए पत्रकारों में ‘एसोसिएटेड प्रेस’ (एपी) के लिए काम कर रहीं एक स्वतंत्र पत्रकार (फ्रीलांसर) भी शामिल हैं। मरियम डग्गा (33 वर्ष) गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से एपी के साथ-साथ अन्य मीडिया प्रतिष्ठानों के लिए भी स्वतंत्र पत्रकार के रूप में काम करती थीं।

भारत और फिजी बढ़ाएंगे रक्षा संबंध, मोदी और फिजी के पीएम के बीच समझौते पर हुए हस्ताक्षर

भारत और फिजी बढ़ाएंगे रक्षा संबंध, मोदी और फिजी के पीएम के बीच समझौते पर हुए हस्ताक्षरIndia and Fiji relations: भारत और फिजी (India and Fiji) ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) और फिजी के प्रधानमंत्री सितवेनी लिगामामादा राबुका (Sitiveni Ligamamada Rabuka) के साथ व्यापक वार्ता के बाद अपने रक्षा संबंधों को विस्तार देने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और फिजी भले ही दूर हों लेकिन हमारी आकांक्षाएं समान हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और फिजी स्वतंत्र, समावेशी, खुले, सुरक्षित और समृद्ध भारत-प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करते हैं।

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत में

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत मेंitel ने भारत में अपना शानदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 6,000 रुपए से कम कीमत में आता है। स्मार्टफोन में iPhone जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। itel Zeno सीरीज का यह लेटेस्ट फोन आईफोन की तरह ही डायनैमिक आईलैंड डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। स्मार्टफोन में दमदार 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानिए स्मार्टफोन के क्या हैं फीचर्स-

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्स

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्सRealme ने P4 सीरीज के तहत देश में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के नाम से नए डिवाइस पेश किए हैं। दोनों डिवाइस में आपको जबरदस्त AI फीचर्स और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत-

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com