मंगलवार, 12 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. वेबदुनिया सिटी
  3. इंदौर
  4. Where did Archana Tiwari go missing
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : मंगलवार, 12 अगस्त 2025 (17:12 IST)

आखिर कहां लापता हुई अर्चना तिवारी, इंदौर समेत 4 जिलों की पुलिस को अब तक नहीं मिला कोई सुराग

Archana Tiwari
इंदौर के सत्कार गर्ल्स हॉस्टल में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही अर्चना तिवारी 7 अगस्त को चलती ट्रेन से रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई। ट्रेन में उसका बैग मिला। लेकिन अर्चन का कहीं कोई पता नहीं चला है। पिछले 100 घंटों से लापता अर्चना को लेकर इंदौर पुलिस के पास कोई सुराग नहीं है। बता दें कि अर्चना की आखिरी लोकेशन नर्मदापुरम बताई जा रही है। प्रदेश के 4 जिलों की जीआरपी पुलिस करीब लंबे समय से उसकी तलाश कर रही है, लेकिन अब तक उसका कुछ पता नहीं चल सका है। अर्चना के लापता होने का रहस्‍य लगातार उलझते जा रहा है।

आखिर कौन है अर्चना तिवारी : कटनी जिले के मंगलनगर इलाके की रहने वाली 28 वर्षीय अर्चना तिवारी जो शुरू से ही होनहार और पढ़ाई में बेहद आगे थी। अर्चना ने LLB कटनी तो LLM की पढ़ाई जबलपुर में रहकर पूरी की, इस दौरान वो हाइकोर्ट की प्रैक्टिस भी करती थी। पिता का साया हटने के बाद बड़े पिता बाबू प्रकाश तिवारी, जो खुद भी कटनी न्यायालय में वकील हैं। उन्‍होंने बेटी अर्चना तिवारी की लगन को देखते हुए उसे सिविल जज की तैयारी के लिए इंदौर भेजा था। अर्चना सत्कार गर्ल्स हॉस्टल में रहकर कौटिल्य एकेडमी से सिविल जज करती ओर बाकी समय में कोर्ट की प्रैक्टिस। पिछले आठ महीने से वह इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी के लिए कोचिंग कर रही थी।

इंदौर से निकली कटनी नहीं पहुंची : अर्चना तिवारी रहस्यमयी तरीके से चलती ट्रेन से लापता हो गई थी। उसके परिजन कभी भोपाल, कभी इटारसी तो कभी नर्मदापुरम तो कभी कटनी के चक्कर लगा रहे हैं। दरअसल, वो रक्षाबंधन के लिए 7 अगस्‍त को ट्रेन क्रमांक 18233 इंदौर बिलासपुर से कटनी के लिए निकली थी। अपने सामान के साथ ही अपने भाइयों के लिए राखी आदि लेकर वो ट्रेन में सवार हुई थी। लेकिन कटनी नहीं पहुंची। उसका बैग ट्रेन में ही मिला है।

3 बार मोबाइल पर बात हुई : परिजनों के मुताबिक ट्रेन में बैठने से लेकर भोपाल पहुंचने तक करीब 2 से 3 बार मोबाइल फोन में बात हुई। वहीं जब ट्रेन कटनी साउथ स्टेशन पहुंची तो बेटी अर्चना नहीं मिली कॉल किया तो फोन बंद आ रहा था। पिता अर्चना के भाई के साथ स्टेशन पहुंचे, लेकिन ट्रेन में नहीं मिली। परिजनों को पहले लगा मोबाइल चोरी नहीं हो गया, या शायद अर्चना को नींद लग गई होगी। इसके बाद उमरिया जिले में रह रहे मामा को कॉल करके स्टेशन जाकर बेटी अर्चना की स्थिति जानने और उतारने की बात कही। मामा स्टेशन पहुंचे तो नर्मदा एक्सप्रेस के एसी कोच B3 के बर्थ नंबर 3 में सिर्फ अर्चना का बैग मिला। अर्चना नहीं थी।

सीसीटीवी ब्‍लर होने से नहीं मिले फुटेज : अर्चना की लास्ट लोकेशन नर्मदापुरम में निकली है। मामला हाई प्रोफाइल होने के चलते इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम से लेकर कटनी रेल पुलिस एक्‍शन में है। बता दें कि एसी कोच में लगे CCTV कैमरे के फुटेज ब्लर होने के चलते पुलिस अब तक उसका सुराग नहीं लगा सकी कि वो कहां और किसके साथ उतरी है। या उसके साथ क्‍या हुआ है।
रिपोर्ट : नवीन रांगियाल
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

BSF ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को गोली मारी, कठुआ से कर रहा था सीमा पार

BSF ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को गोली मारी, कठुआ से कर रहा था सीमा पारजम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में सोमवार को अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करने की कोशिश कर रहा एक पाकिस्तानी घुसपैठिया सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों की गोली से मारा गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बीएसएफ ने कहा कि वह इस घटना को लेकर अपने पाकिस्तानी समकक्ष के सामने विरोध दर्ज करा रहा है।

ट्रंप और पुतिन की मीटिंग से पहले जेलेंस्‍की ने PM मोदी को लगाया फोन, जानिए किस मुद्दे पर हुई बात

ट्रंप और पुतिन की मीटिंग से पहले जेलेंस्‍की ने PM मोदी को लगाया फोन, जानिए किस मुद्दे पर हुई बातप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने जेलेंस्की से कहा कि यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत हरसंभव योगदान देने को प्रतिबद्ध है। दोनों नेताओं के बीच यह बातचीत अमेरिका के अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के बीच रूस-यूक्रेन में शांति समझौते को लेकर होने वाली शिखर वार्ता से पहले हुई है।

फतेहपुर में क्यों मचा बवाल, ईदगाह में बने मकबरे का क्या है विवाद, हिन्दू संगठनों ने क्यों लहरा दिया भगवा झंडा

फतेहपुर में क्यों मचा बवाल, ईदगाह में बने मकबरे का क्या है विवाद, हिन्दू संगठनों ने क्यों लहरा दिया भगवा झंडाउत्तरप्रदेश में संभल के बाद अब फतेहपुर में नया विवाद सामने आया है। सोमवार सुबह बजरंग दल, हिन्दू महासभा सहित कई हिन्दू संगठनों ने ईदगाह में बने मकबरे पर पहुंचकर भगवा लहरा दिया। पुलिस ने पहले से मकबरे के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी थी। पुलिस ने लाठियां चलाकर भीड़ को खदेड़ना शुरू किया। बवाल इतना बढ़ा कि 10 थानों की फोर्स बुलाई गई।

प्रियंका गांधी वाड्रा 'लापता', पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत

प्रियंका गांधी वाड्रा 'लापता', पुलिस में गुमशुदगी की शिकायतPriyanka Gandhi Vadra missing: भाजपा के एक नेता ने वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी के खिलाफ सोमवार को ‘गुमशुदगी’ की शिकायत दर्ज कराई। इससे एक दिन पहले कांग्रेस के एक छात्र नेता ने भाजपा सांसद एवं केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी (Union Minister Suresh Gopi) के खिलाफ भी ऐसी ही एक शिकायत दर्ज कराई थी।

Facebook पर प्राइवेसी को लेकर क्यों डरे लोग, आखिर वायरल पोस्ट का क्या है सच

Facebook पर प्राइवेसी को लेकर क्यों डरे लोग, आखिर वायरल पोस्ट का क्या है सचआपके दोस्तों के फेसबुक (Facebook) अकाउंट पर एक जैसी पोस्ट दिखाई दे रही है। इसका कनेक्शन यूजर्स की प्राइवेसी से बताया जा रहा है। इसमें लिखा गया है कि वे अपने निजी डेटा के इस्तेमाल की अनु‍मति नहीं देते हैं। इस पोस्ट करने वाले लोग अपने फ्रेंड्‍स से भी अपील कर रहे हैं कि वह उनके पोस्ट को कॉपी पेस्ट करके एक नए पोस्ट के तौर पर अपनी वॉल पर पब्लिश करें।

और भी वीडियो देखें

स्वतंत्रता दिवस विशेष: आजादी की नींव रखने वाले 10 प्रमुख और ऐतिहासिक नारे

स्वतंत्रता दिवस विशेष: आजादी की नींव रखने वाले 10 प्रमुख और ऐतिहासिक नारे15 August nare in Hindi: भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल हथियारों और आंदोलनों से नहीं, बल्कि शब्दों की ताकत से भी लड़ा गया था। उन शब्दों में वह ऊर्जा थी, जो लाखों लोगों के दिलों में क्रांति की चिंगारी जगा देती थी। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा इन नारों ने दी, और हर वर्ग के लोगों को एकजुट किया।

LIVE: जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव मंजूर, जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन

LIVE: जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव मंजूर, जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठनLatest News Today Live Updates in Hindi : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति के गठन का ऐलान किया। पल पल की जानकारी...

ICICI बैंक का ग्राहकों को बड़ा झटका, ATM और कैश ट्रांजैक्शन पर बढ़ी फीस

ICICI बैंक का ग्राहकों को बड़ा झटका, ATM और कैश ट्रांजैक्शन पर बढ़ी फीसICICI bank news in hindi : देश के प्रमुख निजी बैंक ICICI ने 1 अगस्त 2025 से सेविंग्स अकाउंट धारकों को बड़ा झटका देते हुए कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट के नियमों और चार्जेस में भी बदलाव किया है। बैंक का दावा है कि बढ़ते ऑपरेशनल खर्च और नकद लेनदेन पर निर्भरता घटाने के लिए यह कदम उठाया गया है।

भारत का इकलौता शहर जहां 15 नहीं 14 अगस्त की रात को फहराया जाता है तिरंगा, जानिए क्या है कारण

भारत का इकलौता शहर जहां 15 नहीं 14 अगस्त की रात को फहराया जाता है तिरंगा, जानिए क्या है कारणUnique Flag Hoisting Ceremony India: भारत में स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है, और इसका सबसे भव्य आयोजन दिल्ली के लाल किले पर होता है, जहां प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में एक ऐसा भी शहर है जहां स्वतंत्रता दिवस का जश्न 15 अगस्त की सुबह नहीं, बल्कि 14 अगस्त की आधी रात को ही शुरू हो जाता है? यह अनोखी परंपरा बिहार के पूर्णिया जिले में निभाई जाती है, जो हमें आजादी के उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाती है जब हमारा देश वास्तव में स्वतंत्र हुआ था।

जिंदा लोगों को मृत बताने पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, कुछ गलतियां होना स्वाभाविक

जिंदा लोगों को मृत बताने पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, कुछ गलतियां होना स्वाभाविकSupreme Court hearing on SIR : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की। इस दौरान निर्वाचन आयोग ने 12 जिंदा लोगों को मृत बताने पर शीर्ष अदालत से कहा कि इस तरह की प्रक्रिया में कुछ त्रुटियां होना स्वाभाविक है। इस बीच अदालत ने कहा कि हमें यह देखना है कि निर्वाचन आयोग को SIR का अधिकार है या नहीं। अगर अधिकार नहीं है तो बहस की जरूरत नहीं।

Lava का सस्ता स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, 50MP कैमरा, 5000mAh और जानिए क्या है खास

Lava का सस्ता स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, 50MP कैमरा, 5000mAh और जानिए क्या है खासLava ने अपना सस्ता 5जी स्मार्टफोन Blaze AMOLED 2 लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन में कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं। AMOLED डिस्प्ले, 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी ने अपने सस्ते स्मार्टफोन्स से चीनी कंपनियों शाओमी, ओप्पो, रियलमी, वीवो और इनफिनिक्स आदि को कड़ी टक्कर दी है। लावा के 10,000 रुपए से कम वाले फोन की अच्छी डिमांड देखने को मिली है।

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोन

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोनvivo Y400 plus 5G Price in india : Vivo Y400 5G आज लॉन्च हो गया। स्मार्टफोन में कई धमाकेदार फीचर्स दिए गए हैं। Vivo Y400 5G में 6,000 mAh की धांसू बैटरी 90W charger inside the box के साथ है। साथ ही स्मार्टफोन में IP68 और IP69 रेटेड water resistance भी है। यह डिवाइस दो अलग-अलग कलर ऑप्शन में आएगा, जिसमें ग्लैम व्हाइट और ऑलिव ग्रीन ऑप्शन शामिल होंगे।

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकर

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकरitel city 100 price in india : itel ने हाल ही धमाकेदार स्मार्टफोन itel City 100 लॉन्च किया है। स्मार्टफोन की कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत 7599 रुपए है। साथ ही कंपनी इस स्मार्टफोन के साथ कई ऑफर्स भी दे रही है। इसके साथ आपको एक खास मैग्नेटिक RGB वायरलेस स्पीकर भी मिलता है, जिसकी कीमत 2,999 रुपए है, लेकिन ये फोन के साथ ये फ्री मिलेगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

जन्माष्टमी

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com