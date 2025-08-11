10वां ग्लोबल हीलिंग डे मंत्र, दुआ, प्रेयर, अरदास के साथ संपन्न अगला ग्लोबल हीलिंग डे बैंकॉक में होगा

Indore News: अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक ‍हीलर कृष्णा गुरुजी के सानिध्य में 10वां ग्लोबल हीलिंग डे सर्वधर्म प्रार्थना के साथ संपन्न हुआ। आयोजन में सभी धर्मों के युवाओं एवं वरिष्ठजनों ने भाग लिया। इसका मूल उद्देश्य सभी को मानव धर्म से जोड़ना था एवं 'एक विश्व एक परिवार' का संदेश देना था। मलेशिया, उज्जैन, दुबई, सिएटल, न्यूयॉर्क, ऋषिकेश के बाद 10वा ऑनलाइन ग्लोबल हीलिंग डे संपन्न हुआ, जिसमें 27 देशों से अधिक के कई लोगों ने भाग लिया।

कार्यक्रम की शुरुआत में कृष्णा गुरुजी ने कहा मेरा यह छोटा सा मानव धर्म के लिए किया गया प्रयास इतना बड़ा होगा, मैंने कल्पना भी नहीं की थी। शुरूआत राष्ट्र गान से हुई। सिएटल से जया लक्ष्मी गणपति ने कृष्णा गुरुजी के कार्यों के बारे में बताया। सिंगापुर की फिओन सादिक ने कहा कि मैंने जन्म मुस्लिम परिवार में लिया पर सभी धर्मों के बारे में जानने की इच्छा बचपन से थी। ग्लोबल हीलिंग डे के माध्यम से सभी धर्मों के लोगों को एक साथ मानव धर्म से जोड़ने की पहल कृष्णा गुरुजी की अद्वितीय है।

फिनिलेंड की जीवन मुक्ति ने कहा कि हम सब की श्वास का स्त्रोत एक ही है। एक सजगता है। हमने धरती पर आने के बाद सबको अलग-अलग बांट लिया। सबको एक करने की पहल ग्लोबल हीलिंग डे 11 अगस्त को नियमित 10 वर्षों से हो रहा है। इस वर्ष 10 अगस्त को शाम 8.30 बजे भारतीय समय पर आयोजन हुआ। मुझे बड़ा अच्छा अनुभव हुआ देखकर कि आने वाला समय एक विश्व एक परिवार को सार्थक करेगा।

इस अवसर पर तारिक अब्बासी ने कहा कुछ पल मानवता जो सभी धर्मों का आधार है। यह एक मंच है, जहां हर धर्म के लोग एक साथ मानवता विश्व शांति के लिए 10 वर्षों से सतत कार्यरत है। कनाडा से बलजिंदर समरा ने कहा कि सभी धर्मों में दो प्रकार के लोग मिलेंगे, अच्छी सोच और बुरी सोच, आपको क्या करना है इसका फैसला आपको करना है।

कार्यक्रम में कृष्णा गुरुजी ने सभी युवाओं को मानव धर्म से जुड़ने का संदेश दिया। अंत में सभी लोगों को अपने देश के ध्वज के साथ मानव धर्म विश्व शांति के लिए प्रार्थना करवाई, जो एक अलौकिक सामूहिक दिव्य ऊर्जा के साथ हुई, जिसमें सभी बीमार लोगों के लिए ध्यान प्रार्थना हु, जो तू ही सागर है, तू ही किनारा ढूंढता है, तू किसका सहारा से... समाप्त हुई। प्रार्थना का धन्यवाद प्रस्ताव शिवानी दीनबंधु ने दिया। मलेशिया के रामदास ने कहा ग्लोबल हीलिंग डे निस्वार्थ भाव से चल रहा है। बैं हर ग्लोबल हीलिंग डे में सम्मिलित होता हूं।

कार्यक्रम के समापन के बाद कृष्ण गुरुजी ने हीलिंग शुरू की जो 12 बजे तक चली। सभी लोगों ने बारी-बारी ऑनलाइन हीलिंग ली। यह कार्यक्रम अमेरिका की अवेकनिंग ह्यूमनिटी फाउंडेशन एवं कृष्णा गुरुजी सोशल वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में हुआ। अगला ग्लोबल हीलिंग डे बैंकॉक में होगा। कृष्णा गुरुजी हर प्रमुख देश के स्वतंत्रता दिवस पर ऐसी ही ग्लोबल प्रेयर विश्व शांति और मानवता के लिए करते हैं। अपने आप में यह एक अनूठी पहल है, जो वन वर्ल्ड वन फैमिली को सार्थक करती है।