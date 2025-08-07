गुरुवार, 7 अगस्त 2025
इंदौर कलेक्टर की सख्ती के बाद 100 प्रतिशत काम पूरा करने का दावा

Action taken against 13 officers after Indore collector strictness
कलेक्टर द्वारा चलाए गए विशेष महाभियान के बाद 31 मई के पूर्व के लंबित नामांतरण, सीमांकन और बंटांकन के प्रकरणों को खंगाला जा रहा है। हाल ही में अधिकारियों ने कलेक्टर की सख्ती के बाद 100 प्रतिशत काम पूरा करने का दावा किया है, जिसकी जांच अब आवेदकों के आवेदन के माध्यम से की जा रही है। शिकायत के लिए जारी किए गए नंबर पर अब तक सिर्फ चार शिकायतें दर्ज हुई हैं। इनमें दो शिकायतें राऊ, एक कनाड़िया और एक अन्य विभाग तक पहुंची है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि यह सभी शिकायतें समयसीमा के बाहर की नहीं हैं और इनकी विस्तृत जांच की जा रही है

कलेक्टर के सख्त निर्देश जारी होने के बाद सभी राजस्व अधिकारियों ने एड़ी-चोटी का जोर लगाकर जिले में 31 मई के पहले के आवेदनों का पूरी तरह से निराकरण कर दिया है। उनके इस दावे की अब जांच प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि 6 दिन बीतने के बावजूद कलेक्टर कार्यालय में कोई भी शिकायती आवेदन नहीं पहुंचा है। अधिकारी जहां शिकायत कॉल का इंतजार कर रहे हैं, वहीं कलेक्टर कार्यालय में स्थापित हेल्प डेस्क पर भी आवेदकों की मौजूदगी नहीं दिखी। जनसुनवाई में केवल एक सीमांकन नहीं होने की शिकायत पहुंची, जिसकी जांच की जा रही है।

तो शिकायत दर्ज कराएं : 16 जून से 31 जुलाई तक चलाए गए विशेष राजस्व अभियान से किसानों और भू-स्वामियों को बड़ी राहत मिली है। जनसुनवाई में अब आवेदकों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है। कलेक्टर आशीष सिंह ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी के 31 मई के पूर्व के प्रकरण लंबित हैं, तो वे उसकी शिकायत की पावती या RCMIS प्रकरण क्रमांक के साथ कलेक्टर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराएं या कॉल सेंटर नंबर 0755-2840621 पर जानकारी दें। लिखित में आवेदन कक्ष क्रमांक G-12A में लिए जा रहे हैं। सही शिकायत पर 5000 का इनाम भी मिलेगा और संबंधित राजस्व अधिकारी से वसूली की जाएगी। हालांकि, कुछ आवेदक कॉल कर इनाम की बजाय सिर्फ अपना काम करवा देने की गुजारिश कर रहे हैं।

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समयसीमा में आवेदन निराकृत न करने पर 13 अधिकारियों-कर्मचारियों पर पेनल्टी लगाई गई है। इनमें 9 नायब तहसीलदार, तहसीलदार और 4 ग्राम पंचायत सचिव शामिल हैं। नायब तहसीलदार सांवेर पर 14, खुड़ैल पर 4, मानपुर, मल्हारगंज और गौतमपुरा पर तीन-तीन, बड़ा बांगड़दा पर दो प्रकरणों में पेनल्टी लगाई गई है। तहसीलदार खुड़ैल, कनाड़िया और नायब तहसीलदार बेटमा पर एक-एक प्रकरण में जुर्माना लगाया गया। साथ ही सैंडल, कालीबिलौद, बाई और बरलई जागीर ग्राम पंचायतों के सचिवों पर भी एक-एक प्रकरण में पेनल्टी लगाई गई है। इन सभी से प्रति प्रकरण 250 के हिसाब से वसूली की जाएगी।
Jio ने MP-CG में रचा रिकॉर्ड, 14 लाख से ज्यादा घरों तक पहुंचाया हाईस्पीड इंटरनेट

Dharali : क्या है कल्पकेदार शिव मंदिर की कहानी, धराली आपदा में फिर धरती में समाया, कितना पुराना, लोगों में क्यों अनहोनी का डर

Dharali : क्या है कल्पकेदार शिव मंदिर की कहानी, धराली आपदा में फिर धरती में समाया, कितना पुराना, लोगों में क्यों अनहोनी का डरWhat is the mystery of Kalpa Kedar : धराली में आई प्राकृतिक आपदा के बीच एक रहस्यमयी कहानी सामने आई है। रौद्र रूप में आए मलबे में ऐतिहासिक शिव मंदिर भी दब गया है। इस मंदिर का नाम कल्प केदार है। इसे लेकर कई तरह की कहानियां सामने आई हैं। मंदिर का वास्तु शिल्प केदारनाथ धाम की तरह है।

सेविंग अकाउंट्‍स में नॉमिनी के दावा निपटान के लिए RBI उठाने जा रहा यह बड़ा कदम

सेविंग अकाउंट्‍स में नॉमिनी के दावा निपटान के लिए RBI उठाने जा रहा यह बड़ा कदमभारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को बताया कि वह जमा खाता या सेफ डिपॉजिट लॉकर के ग्राहक की मृत्यु की स्थिति में नॉमिनी के दावे के निपटान के लिए मानक प्रक्रिया बनाने के लिए जल्द ही नियम जारी करेगा। जमा खातों और सेफ डिपॉजिट लॉकर में नॉमिनी का प्रावधान इसलिए है कि ग्राहक की मृत्यु की स्थिति में परिवार के सदस्यों को दावा निपटान या सामान लेने में कम से कम परेशानी हो।

रेल यात्रियों के लिए सिर्फ 45 पैसे में बीमा, ऐसे मिलेगा 10 लाख रुपए तक का लाभ

रेल यात्रियों के लिए सिर्फ 45 पैसे में बीमा, ऐसे मिलेगा 10 लाख रुपए तक का लाभInsurance for railway passengers for 45 paise: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) ने बुधवार को कहा कि यात्री ई-टिकट खरीदते समय सभी करों सहित 45 पैसे का प्रीमियम देकर वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। लोकसभा में रेल यात्रा बीमा से संबंधित प्रश्नों के लिखित उत्तर में वैष्णव ने कहा कि सभी यात्री ऑनलाइन या आरक्षण काउंटरों से टिकट बुक कर सकते हैं।

सिद्धू मूसेवाला की प्रतिमा पर लॉरेंस गैंग ने की फायरिंग, दिवंगत सिंगर की मां बोलीं- हमारी आत्मा पर जख्म है...

सिद्धू मूसेवाला की प्रतिमा पर लॉरेंस गैंग ने की फायरिंग, दिवंगत सिंगर की मां बोलीं- हमारी आत्मा पर जख्म है...दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला भले ही अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन फैंस के दिलों में वह आज भी जिंदा है। हाल ही में हरियाणा के डबवाली में स्थापित सिद्धू मूसेवाला की मूर्ति पर लॉरेंस गैंग ने फायरिंग की। सिद्धू मूसेवाला की ये मूर्ति जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने पिछले साल ही स्थापित की थी।

WhatsApp का नया सुरक्षा फीचर, अनजान ग्रुप में जोड़ने पर करेगा आगाह

WhatsApp का नया सुरक्षा फीचर, अनजान ग्रुप में जोड़ने पर करेगा आगाहWhatsapp's new security feature: त्वरित संदेश मंच व्हॉट्सएप (WhatsApp) ने एक नया 'सेफ्टी ओवरव्यू' (Safety Overview) फीचर पेश किया है, जो उपयोगकर्ताओं को उन ग्रुप (Group) के बारे में सतर्क करेगा जिनमें उन्हें किसी अनजान व्यक्ति ने जोड़ा है। व्हॉट्सएप ने एक बयान में कहा कि इस टूल के जरिए उपयोगकर्ता को संबंधित ग्रुप के बारे में अहम जानकारी और सुरक्षित बने रहने से जुड़े सुझाव भी मिलेंगे।

हिरोशिमा के 80 साल: परमाणु ख़तरे को रोकने के लिए बदलाव की ज़रूरत

हिरोशिमा के 80 साल: परमाणु ख़तरे को रोकने के लिए बदलाव की ज़रूरतदुनिया ने बुधवार को उस काले दिन की 80वीं बरसी मनाई, जब 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया था। यह घटना न सिर्फ़ दूसरे विश्व युद्ध में एक निर्णायक मोड़ बनी, बल्कि इनसानियत के इतिहास में एक ऐसा गहरा ज़ख़्म छोड़ गई, जिसकी पीड़ा आज भी महसूस की जाती है।

UP : पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी हत्याकांड के 2 शूटर मुठभेड़ में ढेर, एक-एक लाख था इनाम

UP : पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी हत्याकांड के 2 शूटर मुठभेड़ में ढेर, एक-एक लाख था इनामJournalist Raghavendra Bajpayee murder case : सीतापुर जिले में पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की हत्या के मामले में वांछित एक-एक लाख रुपए के इनामी 2 अभियुक्त राज्य पुलिस के विशेष कार्य बल (STF) और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम के साथ मुठभेड़ में मारे गए। मृत बदमाशों की पहचान राजू तिवारी उर्फ रिजवान तथा संजय तिवारी उर्फ शिब्बू के रूप में हुई है और दोनों बदमाश सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की हत्या के मामले में वांछित थे तथा दोनों पर एक-एक लाख रुपए का इनाम घोषित था।

UPSC : 52910 कैंडिडेट्‍स ने दिया इंटरव्यू, 34000 का नहीं हुआ सलेक्शन, राज्यमंत्री ने क्या बताया

UPSC : 52910 कैंडिडेट्‍स ने दिया इंटरव्यू, 34000 का नहीं हुआ सलेक्शन, राज्यमंत्री ने क्या बतायाकेंद्र सरकार की नौकरियों के लिए बीते 5 बरस के दौरान साक्षात्कार देने वाले 52,910 उम्मीदवारों में से लगभग 34,000 का चयन नहीं हो सका। कार्मिक राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

राजस्‍थान के झुंझुनू में सनकी ने कुत्‍तों पर बरसाई गोलियां, 25 कुत्‍तों की गोली मारकर हत्‍या

राजस्‍थान के झुंझुनू में सनकी ने कुत्‍तों पर बरसाई गोलियां, 25 कुत्‍तों की गोली मारकर हत्‍याराजस्थान के झुंझुनू जिले से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। यहां नवलगढ़ क्षेत्र के कुमावास गांव में एक सनकी युवक ने बंदूक लेकर 25 से ज्‍यादा बेजबान कुत्तों की गोली मारकर हत्या कर दी।

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोन

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोनvivo Y400 plus 5G Price in india : Vivo Y400 5G आज लॉन्च हो गया। स्मार्टफोन में कई धमाकेदार फीचर्स दिए गए हैं। Vivo Y400 5G में 6,000 mAh की धांसू बैटरी 90W charger inside the box के साथ है। साथ ही स्मार्टफोन में IP68 और IP69 रेटेड water resistance भी है। यह डिवाइस दो अलग-अलग कलर ऑप्शन में आएगा, जिसमें ग्लैम व्हाइट और ऑलिव ग्रीन ऑप्शन शामिल होंगे।

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकर

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकरitel city 100 price in india : itel ने हाल ही धमाकेदार स्मार्टफोन itel City 100 लॉन्च किया है। स्मार्टफोन की कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत 7599 रुपए है। साथ ही कंपनी इस स्मार्टफोन के साथ कई ऑफर्स भी दे रही है। इसके साथ आपको एक खास मैग्नेटिक RGB वायरलेस स्पीकर भी मिलता है, जिसकी कीमत 2,999 रुपए है, लेकिन ये फोन के साथ ये फ्री मिलेगा।

Motorola का सस्ता स्मार्टफोन Moto G86 Power, जानिए कितना दमदार

Motorola का सस्ता स्मार्टफोन Moto G86 Power, जानिए कितना दमदारमोटोरोला ने बजट सेगमेंट में नया स्मार्टफोन 'मोटो G86 पावर' (Moto G86 Power) भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन मोटो AI से लैस है। कंपनी ने इसे पावर टू डू ऑल यानी सबकुछ करने में सक्षम टैगलाइन दे रही है। स्मार्टफोन में 6720mAh की बैटरी दी गई है।
