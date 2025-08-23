शनिवार, 23 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. zakir khan became the first hindi performer at madison square garden
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शनिवार, 23 अगस्त 2025 (13:29 IST)

इंदौर की गलियों से न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन तक ‘सख्त लौंडे’ जाकिर खान का सफर

zakir khan age
zakir khan new york show: जाकिर खान ने न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हिंदी में कॉमेडी शो करके इतिहास रच दिया है। जिसने भी सुना, वह हैरान रह गया।  गूगल ट्रेंड्स से लेकर सोशल मीडिया तक सिर्फ जाकिर का नाम छाया है।  किसने सोचा था कि मध्य प्रदेश के इंदौर की गलियों से निकला एक साधारण सा लड़का, जिसे 'सख्त लौंडा' के नाम से जाना जाता है, न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हिंदी में परफॉर्म करने वाला पहला भारतीय कॉमेडियन बन जाएगा! यही नहीं, जाकिर खान ने उस शो के लिए सबसे ज्यादा टिकट बेचने वाले भारतीय कलाकार का दर्जा भी हासिल किया। यह सिर्फ एक शो नहीं, बल्कि एक सपने के सच होने की कहानी है, जो हर किसी को प्रेरित करती है। 

मैडिसन स्क्वायर गार्डन में ऐतिहासिक प्रस्तुति
मैडिसन स्क्वायर गार्डन में 6000 दर्शकों की भीड़ के सामने जाकिर खान ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी हिंदी स्टैंड-अप कॉमेडी, दिल को छू लेने वाली शायरियों और कहानियों ने दर्शकों को इतना प्रभावित किया कि हॉल में मौजूद सभी लोगों ने उन्हें खड़े होकर 'स्टैंडिंग ओवेशन' दिया। यह पल जाकिर खान के लिए ही नहीं, बल्कि भारतीय कॉमेडी के लिए भी एक ऐतिहासिक पल था।

कॉलेज छोड़ पकड़ी रेडियो की राह 
जाकिर खान का सफर आसान नहीं था। इंदौर में बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करते हुए उन्होंने महसूस किया कि उनका असली जुनून कुछ और है। कॉलेज छोड़ दिया और रेडियो प्रोड्यूसर बनने की ठानी। बहुत कम लोग जानते हैं जाकिर कॉलेज ड्रॉपआउट हैं। दिल्ली में रहकर उन्होंने रेडियो मैनेजमेंट की पढ़ाई शुरू की और इंटर्नशिप के लिए जयपुर गए। जयपुर में बिताए दिन उनके जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण दिन थे जहां उन्हें भारी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। ऐसा समय भी आया जब उनके पास मकान का किराया तक चुकाने के पैसे नहीं थें और खुद मकान मालिक ने किराया माफ कर उन्हें घर लौटने के लिए पैसे दिए।

शुरुआती संघर्ष और 'सख्त लौंडे' का जन्म
जाकिर खान का शुरुआती करियर संघर्षों से भरा था। उनके पहले शो में उन्हें केवल 90 सेकंड के अंदर ही स्टेज से उतार दिया गया था। इतना ही नहीं, उनके लुक्स पर भी भद्दे कमेंट किए गए। जिस इंसान को मजाक करना पसंद था, उसी का मजाक बनाया गया। लेकिन जाकिर ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने अनुभवों और दर्द को अपनी कॉमेडी का हिस्सा बनाया। यहीं से 'सख्त लौंडा' और 'हक से सिंगल' जैसे कैरेक्टर का जन्म हुआ, जो लाखों युवाओं से जुड़ सके।

वैश्विक मंच पर कैसे बनी पहचान
2023 में जाकिर खान ने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में इतना शानदार प्रदर्शन किया कि वे अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के बीच भी लोकप्रिय हो गए। उनकी कहानियों में भारतीय संस्कृति, मध्यमवर्गीय परिवार की मुश्किलें और प्रेम से जुड़े अनुभव होते हैं, जो वैश्विक स्तर पर भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
जाकिर खान का सफर हमें सिखाता है कि सफलता रातों-रात नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए कड़ी मेहनत, जुनून और हार न मानने का जज्बा चाहिए। इंदौर की गलियों से लेकर न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन तक का उनका सफर एक ऐसी प्रेरणा है जो यह साबित करती है कि अगर आप अपने सपनों पर विश्वास करते हैं, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

इस्तीफे के बाद अब क्या कर रहे हैं जगदीप धनखड़, विपक्ष ने भी उठाए थे सवाल

इस्तीफे के बाद अब क्या कर रहे हैं जगदीप धनखड़, विपक्ष ने भी उठाए थे सवालJagdeep Dhankhar News : पिछले महीने उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ अपने परिवार के साथ समय बिताने के साथ ही नियमित रूप से योगाभ्यास कर रहे हैं और टेबल टेनिस खेल रहे हैं।उल्‍लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद राजनीतिक गलियारों में पिछले एक महीने से यही प्रश्न पूछा जा रहा था कि जगदीप धनखड़ कहां हैं? उनके उत्तराधिकारी को चुनने के लिए 9 सितंबर को चुनाव होने हैं।

भारत में दर्ज नहीं होते गर्मी से मौत के असली आंकड़े, जानिए क्या कहती है रिपोर्ट

भारत में दर्ज नहीं होते गर्मी से मौत के असली आंकड़े, जानिए क्या कहती है रिपोर्ट84 people died due to heat in India: एक नए विश्लेषण में पाया गया है कि इस साल फरवरी से जुलाई के बीच देश भर में भीषण गर्मी (Heatstroke) के कारण कम से कम 84 लोगों की मौत दर्ज की गई। गैर-लाभकारी संस्था ‘हीटवॉच’ की रिपोर्ट, ‘स्ट्रक बाय हीट : ए न्यूज एनालिसिस ऑफ हीटस्ट्रोक डेथ्स इन इंडिया इन 2025’ में यह जानकारी दी गई है।

शख्‍स के इस रवैए से नाराज हुई अदालत, लगाया 10000 रुपए का जुर्माना

शख्‍स के इस रवैए से नाराज हुई अदालत, लगाया 10000 रुपए का जुर्मानाDelhi court News : मामूली बातों पर याचिका दायर करने के एक व्यक्ति के शरारती रवैए पर नाराजगी जताते हुए दिल्ली की एक अदालत ने उस पर 10000 रुपए का जुर्माना लगाया और कहा कि न्याय तक सहज पहुंच को अराजकता एवं अनुशासनहीनता का साधन नहीं माना जाना चाहिए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भूपिंदर सिंह, मजिस्ट्रेट के अगस्त 2024 के आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।

PM मोदी ने स्कूली बच्चों के साथ की कोलकाता मेट्रो की सवारी

PM मोदी ने स्कूली बच्चों के साथ की कोलकाता मेट्रो की सवारीPrime Minister Narendra Modi News : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कोलकाता में 3 मेट्रो रेल मार्गों का उद्घाटन करने के बाद जेस्सोर रोड स्टेशन पर ट्रेन में सवार होकर 6 किलोमीटर लंबे जय हिंद बिमान बंदर-नोआपारा मार्ग पर मेट्रो की सवारी की। मोदी ने सफर के दौरान स्कूली बच्चों से बातचीत की और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मोदी के साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी मौजूद थे।

ट्रंप के आलोचक पूर्व NSA बोल्टन के आवास की FBI ने ली तलाशी

ट्रंप के आलोचक पूर्व NSA बोल्टन के आवास की FBI ने ली तलाशीFBI searches former NSA's residence : अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने गोपनीय दस्तावेज रखने संबंधी जांच के तहत पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) जॉन बोल्टन के मैरीलैंड स्थित आवास की तलाशी ली है। बोल्टन को हिरासत में नहीं लिया गया है और उन पर किसी भी अपराध का आरोप नहीं लगाया गया है। बोल्टन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में एनएसए के रूप में कार्य किया था, लेकिन बाद में वह ट्रंप के आलोचक बन गए।

और भी वीडियो देखें

क्या TikTok की 5 साल बाद भारत में हो रही है इंट्री, चाइनीज एप को लेकर सोशल मीडिया पर क्यों मचा है तहलका

क्या TikTok की 5 साल बाद भारत में हो रही है इंट्री, चाइनीज एप को लेकर सोशल मीडिया पर क्यों मचा है तहलका5 साल पहले भारत सरकार ने TikTok पर बैन लगा दिया था। अब इस चाइनीज एप को लेकर नई खबर सामने आ रही है। शुक्रवार को सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने दावा किया कि वो टिकटॉक की वेबसाइट को भारत में एक्‍सेस कर पा रहे हैं। हालांकि प्‍ले स्‍टोर और ऐप स्‍टोर पर टिकटॉक ऐप भारतीय यूजर्स के लिए अभी उपलब्‍ध नहीं है। 29 जून, 2020 को भारत सरकार ने TikTok समेत 59 ऐप्स को ब्लॉक करने का फैसला लिया था।

मैं डरता नहीं, सच बोलता रहूंगा, तेजस्वी पर महाराष्ट्र के बाद UP में भी FIR

मैं डरता नहीं, सच बोलता रहूंगा, तेजस्वी पर महाराष्ट्र के बाद UP में भी FIRTejashwi Yadav News : राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी शासित महाराष्ट्र में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से नहीं डरते और सच बोलना जारी रखेंगे। तेजस्वी के खिलाफ एक पोस्ट के लिए गढ़चिरौली जिले में मामला दर्ज किया गया है। इस पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लोगों से किए गए वादे जुमला थे।

जयशंकर की अमेरिका को खरी-खरी, अगर आपको भारत से पेट्रोलियम उत्पाद नहीं खरीदना है तो मत खरीदो

जयशंकर की अमेरिका को खरी-खरी, अगर आपको भारत से पेट्रोलियम उत्पाद नहीं खरीदना है तो मत खरीदोForeign Minister S Jaishankar News : विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में भारत की कुछ सीमाएं हैं और भारत किसानों तथा छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं करेगा। जयशंकर ने कहा, यह वाकई अजीब है। अगर आपको भारत से तेल या परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने में कोई समस्या है, तो उसे न खरीदें। कोई आपको खरीदने के लिए मजबूर नहीं करता।

संसद का 'एक नंबर पेड़' बना सुरक्षा चुनौती, शीघ्र ही उसे अन्यत्र लगाया जाएगा

संसद का 'एक नंबर पेड़' बना सुरक्षा चुनौती, शीघ्र ही उसे अन्यत्र लगाया जाएगाParliament Tree News: नए संसद भवन (Parliament House) के 6 द्वारों में से एक, गज द्वार (Gaj Dwar) पर खड़े एक अकेले पेड़ को एसपीजी (SPG) ने सुरक्षा बाधा के रूप में चिन्हित किया है और शीघ्र ही इसे उखाड़कर परिसर के भीतर ही लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अक्सर गज द्वार का इस्तेमाल करते हैं।

अखिलेश ने भाजपा, ईसी और निर्वाचन अधिकारियों को दिया घपला तिकड़ी करार, वोट डकैती का लगाया आरोप

अखिलेश ने भाजपा, ईसी और निर्वाचन अधिकारियों को दिया घपला तिकड़ी करार, वोट डकैती का लगाया आरोपAkhilesh's allegations on BJP: समाजवादी पार्टी (SP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने शनिवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP), निर्वाचन आयोग और अधिकारियों को 'घपला तिकड़ी' करार देते हुए कहा कि तीनों मिलकर वोटों की डकैती कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने शनिवार को 'एक्स' ('X') पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि भाजपा-निर्वाचन आयोग-अधिकारी' की 'घपला तिकड़ी' मिलकर 'वोट-डकैती' कर रही है।

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्स

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्सRealme ने P4 सीरीज के तहत देश में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के नाम से नए डिवाइस पेश किए हैं। दोनों डिवाइस में आपको जबरदस्त AI फीचर्स और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत-

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phonesApple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com