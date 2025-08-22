शनिवार, 23 अगस्त 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 (19:21 IST)

कौन हैं राधिकाराजे गायकवाड़, फोर्ब्स ने कहा 'भारत की सबसे खूबसूरत महारानी', दुनिया के सबसे बड़े महल में है निवास

radhikaraje gaekwad instagram
Radhikaraje Gaekwad Maharani of Baroda: आज के दौर में जब शाही परिवारों का अस्तित्व धीरे-धीरे खत्म हो रहा है, कुछ नाम ऐसे हैं जो अपनी गरिमा, सादगी और सामाजिक कार्यों के लिए लोगों के दिलों में राज करते हैं। इन्हीं में से एक नाम है, राधिकाराजे गायकवाड़, जिन्हें फोर्ब्स मैगजीन ने 'भारत की सबसे खूबसूरत महारानी' का दर्जा दिया है। वे सिर्फ अपने राजसी ठाठ-बाट के लिए नहीं, बल्कि अपनी सादगी, शिक्षा और समाजसेवा के लिए भी जानी जाती हैं। आइए जानते हैं, राधिकाराजे गायकवाड़ के जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य।

दुनिया के सबसे बड़े निजी महल में निवास
राधिका राजे गायकवाड़, बड़ौदा के महाराजा समरजीतसिंह गायकवाड़ की पत्नी हैं और बड़ौदा की महारानी के रूप में जानी जाती हैं। उनका निवास स्थान गुजरात का प्रसिद्ध लक्ष्मी विलास पैलेस है, जो दुनिया के सबसे बड़े निजी आवासों में से एक है। यह महल बकिंघम पैलेस से भी चार गुना बड़ा है और अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है।

एक इतिहासकार और पत्रकार भी हैं महारानी
राधिका राजे सिर्फ एक महारानी नहीं, बल्कि एक शिक्षित और आत्मनिर्भर महिला भी हैं। उन्होंने इतिहास में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की है और एक इतिहासकार के रूप में अपनी पहचान बनाई है। इसके अलावा, उन्होंने एक पत्रकार के रूप में भी काम किया है, जिससे पता चलता है कि वे सिर्फ शाही परिवार की सदस्य नहीं, बल्कि एक पढ़ी-लिखी और अपने विचारों को रखने वाली महिला हैं।

सादगी और पारंपरिक मूल्यों की प्रतीक
फोर्ब्स मैगजीन ने राधिकाराजे को उनकी सादगी और पारंपरिक भारतीय पहनावे के लिए भी सराहा है। वे अक्सर सार्वजनिक कार्यक्रमों में पारंपरिक गुजराती साड़ियों और गहनों में नजर आती हैं, जो उनकी संस्कृति और जड़ों के प्रति उनके लगाव को दर्शाता है। उनकी यह सादगी अक्सर लोगों का दिल जीत लेती है और उन्हें एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बनाती है।

समाजसेवा में सक्रिय योगदान
शाही परिवार से होने के बावजूद, राधिकाराजे ने अपना जीवन समाज की भलाई के लिए समर्पित किया है। वे विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा, कला-संस्कृति के संरक्षण और सामाजिक सुधारों से जुड़े कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती हैं। उन्होंने कई सामाजिक अभियानों में भी भाग लिया है और अपने प्रभाव का उपयोग समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए किया है।
राधिका राजे गायकवाड़ का जीवन यह साबित करता है कि सच्ची सुंदरता सिर्फ बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि शिक्षा, सादगी और सामाजिक चेतना में होती है। वे आधुनिकता और परंपरा का एक अनूठा संगम हैं, और इसीलिए वे आज लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणास्रोत हैं।

Webdunia
