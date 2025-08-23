तेजस्वी यादव को महंगी पड़ी पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी, FIR पर क्या बोले?

Tejashwi Yadav news in hindi : बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राजद नेता तेजस्वी यादव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना खासा महंगा पड़ गया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पुलिस ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। हालांकि तेजस्वी ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम एफआईआर से नहीं डरते।

पुलिस के अनुसार, गढ़चिरौली से भाजपा विधायक मिलिंद नरोटे ने राजद नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत दी थी।

तेजस्वी यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), धारा 356 (मानहानि), धारा 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और धारा 353 (सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने का कारण बनने वाले बयान) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

क्या था तेजस्वी यादव का पोस्ट? : 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गया दौरे से पहले तेजस्वी यादव ने एक्स अकाउंट पर एक कार्टून पोस्ट किया था। इसमें पीएम मोदी को एक दुकानदार के रूप में दिखाया गया था। दुकान के बाहर लगे बोर्ड पर लिखा था– 'बयानबाजी की मशहूर दुकान'। इसमें पीएम मोदी से सवाल किया गया था कि बिहार में एनडीए के 20 साल और खुद के 11 साल के शासन का हिसाब कब देंगे।





FIR पर क्या बोले तेजस्वी : राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि FIR से कौन डरता है? 'जुमला' शब्द कहना भी अपराध हो गया है। वे सच बोलने से घबराते हैं। हम किसी FIR से नहीं डरते और हम सच बोलते हैं।

