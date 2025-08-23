मध्यप्रदेश में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की चयन प्रक्रिया और उसके बाद हो रहे विरोध प्रदर्शन पर अब पार्टी हाईकमान ने सख्त तेवर दिखाए है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रदेश में संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया और उसके विरोध को लेकर पार्टी के नेताओं को जमकर फटकार लगाई है। सोमवार को पार्टी पर्यवेक्षकों की बैठक में राहुल ने पार्टी नेताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि कांग्रेस जिला अध्यक्षों के चयन में मध्यप्रदेश से सबसे ज्यादा शिकायतें आई हैं, जो सहीं नहीं है। उन्होंने पार्टी नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि जो गलतियां मध्यप्रदेश में हुईं, वैसी अन्य राज्यों में नहीं होनी चाहिए।