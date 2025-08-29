Weather Update: उत्तराखंड में भारी बारिश से हाहाकार, जानिए क्या है देशभर में मौसम का हाल?

Weather Update: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार मानसून काफी सक्रिय है। इसके प्रभाव से अनेक राज्यों में वर्षा होने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में ही नहीं उत्तराखंड में भी बारिश (Uttarakhand Rain) इन दिनों कहर बनकर टूट रही है। रुद्रप्रयाग (Rudraprayag) में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से मंदाकिनी (Mandakini) नदी के जलस्तर ने खतरे के निशान को पार कर लिया है, वहीं केदार घाटी में हाहाकार मचा हुआ है। हर तरफ खतरा मंडरा रहा है। पुलिस ने अनाउंसमेंट कर लोगों को पहले से ही सतर्क कर दिया है ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके।

बागेश्वर में रात से वर्षा हो रही है। कक्षा 1 से 12 तक स्कूल तथा आंगनबाड़ी केंद्र बंद हैं। 17 सड़कों पर मलबा आने से यातायात बंद हैं। बिजली, पानी का संकट बना हुआ है। पिथौरागढ़ में रात से ही भारी वर्षा जारी। पिथौरागढ़ जिले के समस्त विकास खंडों में मौसम को लेकर विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया गया है।

आईएमडी के अनुसार जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने आम जनजीवन तहस-नहस हो गया है, वहीं इसका असर पंजाब में भी देखने को मिल रहा है। पंजाब में रावी, ब्यास और सतलुज नदी में पानी का स्तर बढ़ने के कारण कई जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं।

दिल्ली-NCR में आज भी बारिश की संभावना : राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में मौसम में बदलाव देखा गया है। दिल्ली में हुई भारी बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है लेकिन अब भी उमस बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज भी बारिश की संभावना है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के आसपास है।

पहाड़ों पर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज : उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम का मिजाज और बिगड़ने की संभावना है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है जबकि हिमाचल प्रदेश के मंडी, ऊना, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में भी तेज बारिश की संभावना है।

बिहार में हल्की बारिश की संभावना : बिहार के कई इलाकों में बुधवार को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पटना और आसपास के इलाकों में बादल छाए रहने के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक यह स्थिति 1 सितंबर तक बनी रह सकती है, वहीं 30 अगस्त से 1 सितंबर के बीच कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है जिससे निचले इलाकों में जलभराव और यातायात प्रभावित हो सकता है।

गहरा निम्न दबाव क्षेत्र कमजोर हुआ : दक्षिण ओडिशा और आसपास के हिस्सों में बना गहरा निम्न दबाव क्षेत्र कमजोर होकर सामान्य निम्न दबाव क्षेत्र में बदल गया है। यह छत्तीसगढ़ की ओर पश्चिम-उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है और अगले 24 घंटों तक छत्तीसगढ़ से होकर गुजरेगा। दक्षिण पंजाब पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। मानसून ट्रफ (द्रोणिका रेखा) इस समय बीकानेर, गुना, जबलपुर, दक्षिण ओडिशा और आसपास के छत्तीसगढ़ से होते हुए पूर्वी-मध्य बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। उत्तर पाकिस्तान पर 3.1 से 5.8 किमी ऊंचाई पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। एक ट्रफ मध्यप्रदेश से दक्षिण पंजाब तक पूर्वी राजस्थान और दक्षिण हरियाणा होते हुए गुजर रही है।

पिछले 24 घंटों के दौरान देशभर में हुई मौसमी हलचल : पिछले 24 घंटे के दौरान तेलंगाना, गोवा, तटीय कर्नाटक और केरल में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई। आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण-पश्चिम मध्यप्रदेश, पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों, उत्तराखंड, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं-कहीं भारी वर्षा हुई। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण-पूर्व मध्यप्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, आंध्रप्रदेश, अंडमान-निकोबार, पश्चिमी उत्तरप्रदेश, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पूर्वी गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश हुई। उत्तर छत्तीसगढ़, पश्चिम राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर और तमिलनाडु में हल्की बारिश हुई।

आज शुक्रवार के मौसम की संभावित गतिविधि : स्काईमेट वेदर (skymetweather) के अनुसार आज शुक्रवार, 29 अगस्त को विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, पूर्वी गुजरात, तटीय कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। दक्षिण-पूर्व राजस्थान, पश्चिमी उत्तरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 जगह भारी वर्षा संभव है।

पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्यप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण तेलंगाना और तटीय आंध्रप्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अंडमान-निकोबार, रायलसीमा, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र-कच्छ, पश्चिमी राजस्थान, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में हल्की बारिश की संभावना है।(Photo courtesy: IMD)

Edited by: Ravindra Gupta