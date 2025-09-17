New Reform : बिहार चुनाव से पहले EC की नई गाइडलाइन, उम्मीदवारों की रंगीन फोटो, EVM पर सीरियल नंबर्स, जानिए और क्या क्या बदला

बिहार चुनाव से पहले भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के (राज्यव्यापी गहन पुनरीक्षण) (SIR) अभियान को लेकर बहुत बवाल मचा था। चुनाव प्रक्रिया में मतदाताओं की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले 17 सितंबर बुधवार को चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइंस जारी की है। इसमें कई बदलावों का ऐलान किया गया है।





बिहार चुनाव से शुरुआत के बाद से ये नियम सभी चुनाव में जारी रहेगा। चुनाव आयोग का मानना है कि इससे मतदाताओं को सुविधा होगी। इसे एक नया प्रयोग माना जा रहा है।

किन-किन नियमों में होगा बदलाव