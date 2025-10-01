बुधवार, 1 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Will the 10000 rupee bet work in Bihar This is what voters are thinking
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : बुधवार, 1 अक्टूबर 2025 (15:25 IST)

क्या बिहार में चलेगा 10 हजार का दांव, यह है मतदाता के मन की बात

Bihar Assembly Elections 2025
Bihar Election Survey 2025: बिहार की 242 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग नवंबर की शुरुआत में हो सकती है। चुनाव की घोषणा अक्टूबर के पहले पखवाड़े में हो सकती है। इस बीच, एनडीए सरकार ने महिलाओं के खाते में 10000 रुपए जमा कर चुनाव से पहले बहुत बड़ा दांव चल दिया है। दूसरी ओर, लालू यादव के परिवार में भी घमासान मचा हुआ है। लेकिन, चुनाव पूर्व एक सर्वेक्षण में अलग ही रुझान सामने आ रहे हैं। इस बार भी मुकाबला कांटे का ही होने की संभावना है।
 
10 हजार का कितना असर : जब राज्य की महिलाओं को दिए गए 10 हजार रुपए को लेकर जब मतदाताओं से सवाल किया गया तो 34.8 फीसदी लोगों ने कहा कि वो एनडीए (भाजपा-जदयू) को ही वोट देंगे। वहीं, 34.9 प्रतिशत मतदाताओं ने कहा कि वे महागठबंधन को वोट देंगे। 11 प्रतिशत ऐसे भी मतदाता थे, जिन्होंने कहा कि उन्हें पैसा मिले या न मिले वे जनसुराज पार्टी को वोट देंगे। 5.8 फीसदी लोग ऐसे भी जो पैसे मिलने पर महागठबंधन और जनसुराज की जगह एनडीए को वोट दे सकते हैं। उल्लेखनीय है कि नीतीश कुमार ने कहा है कि 3 अक्टूबर को भी महिलाओं के खाते में पैसे भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान और उसके बाद भी महिलाओं के खाते में पैसे आते रहेंगे। 
 
सर्वे में जब मतदाताओं से पूछा गया कि लालू परिवार में विवाद का चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? इस पर 45.8 प्रतिशत लोगों ने कहा कि चुनाव पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं 29.5 फीसदी ऐसे भी लोग थे, जिनका मानना था कि इसका विधानसभा चुनाव पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। बाकी बचे लोग असमंजस की स्थिति में रहे। 
 
क्या है सबसे बड़ा मुद्दा : मतदाताओं खासकर युवा मतदाताओं की नजर में हर चुनाव में बेरोजगारी सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होता है। 38.4 प्रतिशत लोगों ने बेरोजगारी और पलायन को सबसे बड़ा मुद्दा बताया। 15.7 प्रतिशत लोग ऐसे भी थे, जिन्होंने वोट चोरी को चुनावी मुद्दा बताया। 13 फीसदी लोगों के लिए भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और शराबबंदी को भी लोगों ने चुनावी मुद्दा बताया। 
 
क्या कहता है लोकपाल सर्वे : लोकपाल सर्वे के मुताबिक बिहार में इस बार कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि आगामी चुनाव में एनडीए को झटका लग सकता है। इस बार नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला एनडीए 105 से 114 सीटों के बीच सिमट सकता है, जबकि बहुमतम के लिए 122 सीटों की जरूरत होगी। तेजस्वी के नेतृत्व वाले महागठबंधन को 118 से 126 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इस सर्वे के मुताबिक वोट प्रतिशत के मामले में महागठबंधन आगे दिखाई दे रहा है। महागठबंधन को 39 से 42 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है, वहीं एनडीए को 38 से 41 प्रतिशत वोट मिल सकते हैं। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
LIVE: संघ के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में क्या बोले पीएम मोदी?

जनरेटिव AI क्या है, सस्ता या मुफ्त जनरेटिव एआई घाटे का सौदा, जानिए कई सवालों के जवाब

जनरेटिव AI क्या है, सस्ता या मुफ्त जनरेटिव एआई घाटे का सौदा, जानिए कई सवालों के जवाबआज के जमाने में दुधारू गाय बन चुकी जेनरेटिव कृत्रिम मेधा (एआई) से अधिकाधिक लाभ कमाने की अंधी दौड़ में शायद ही किसी को यह फुर्सत हो कि वह इसके संभावित भावी पहलुओं के बारे में विचार करे। इन पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए कि यदि यह आपके सहकर्मियों के स्थान पर यदि बेहतर ढंग से काम नहीं कर पाये, कंपनियां एआई का ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पायें या अधिकतर एआई स्टार्टअप विफल हो जाए, तो क्या होगा?

PPF, Samriddhi Yojana और NSC पर ब्याज दर घटी या बढ़ी, दिवाली से पहले सरकार का फैसला

PPF, Samriddhi Yojana और NSC पर ब्याज दर घटी या बढ़ी, दिवाली से पहले सरकार का फैसलाकेंद्र सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि पीएफ (PPF), पोस्ट ऑफिस एफडी (FD), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) और अन्य लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरें अगले 3 महीने (1 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक) पहले जैसी ही रहेंगी।

लद्दाख को लेकर केंद्र को एक और झटका, अब KDA ने बातचीत से मुंह मोड़ा

लद्दाख को लेकर केंद्र को एक और झटका, अब KDA ने बातचीत से मुंह मोड़ालेह में कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील, पर स्थिति तनावपूर्ण, लेह एपेक्स बाडी पहले ही बातचीत के लिए शर्तें रख चुकी है

बाबा चैतन्यानंद के मोबाइल से मिले अश्लील फोटो, महिलाओं को भेजता था यह मैसेज

बाबा चैतन्यानंद के मोबाइल से मिले अश्लील फोटो, महिलाओं को भेजता था यह मैसेजSwami Chaitanyanand news in hindi : 17 छात्राओं के यौन शोषण मामले में गिरफ्तार स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ डॉ. पार्थ सारथी पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। हालांकि उसके मोबाइल से कई अश्लील फोटो बरामद हुए हैं। पुलिस अब इंस्टीट्यूट की तीन कर्मचारी महिलाओं—रश्मि, काजल और श्वेता से पूछताछ की जा रही है।

बिहार विधानसभा चुनाव में BJP का MP विनिंग फॉर्मूला, बूथ मैनेजमेंट के लिए दिग्गज नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी

बिहार विधानसभा चुनाव में BJP का MP विनिंग फॉर्मूला, बूथ मैनेजमेंट के लिए दिग्गज नेताओं को बड़ी जिम्मेदारीमध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के पैटर्न पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी भाजपा

और भी वीडियो देखें

मोदी सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा, DA 3 फीसदी बढ़ा

मोदी सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा, DA 3 फीसदी बढ़ाDA Hike: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मोदी मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई।

Gandhi Jayanti 2025: सत्य और अहिंसा के पुजारी को नमन, महात्मा गांधी की जयंती पर विशेष

Gandhi Jayanti 2025: सत्य और अहिंसा के पुजारी को नमन, महात्मा गांधी की जयंती पर विशेषMohandas Karamchand Gandhi: मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक और आध्यात्मिक नेताओं में से एक थे। उन्हें विश्व में उनके सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों के लिए जाना जाता है। यहां गांधी जयंती पर विशेष रूप से महात्मा गांधी की विस्तृत जीवनी यहां प्रस्तुत है:

कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, प्रतिबंधित तहरीक-ए-हुर्रियत का दफ्तर कुर्क, किसने की थी संगठन की स्‍थापना

कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, प्रतिबंधित तहरीक-ए-हुर्रियत का दफ्तर कुर्क, किसने की थी संगठन की स्‍थापनाTehreek-e-Hurriyat office attached : पुलिस ने बुधवार को प्रतिबंधित तहरीक-ए-हुर्रियत कश्मीर के कार्यालय की 3 मंजिला इमारत को कुर्क कर लिया। यह संगठन कट्टरपंथी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने 2004 में स्थापित किया था। कुर्क की गई संपत्ति में 5,700 वर्गफुट के भूखंड पर बनी 3 मंजिला इमारत शामिल है, जिसका इस्तेमाल प्रतिबंधित संगठन के कार्यालय के रूप में किया जा रहा था। यह कार्रवाई पिछले साल यूएपीए के तहत बडगाम थाने में दर्ज एक प्राथमिकी से जुड़ी है।

इमरान मसूद को किया नजरबंद, घर के बाहर कड़ी सुरक्षा, बरेली जा रहे थे कांग्रेस सांसद

इमरान मसूद को किया नजरबंद, घर के बाहर कड़ी सुरक्षा, बरेली जा रहे थे कांग्रेस सांसदImran Masood placed under house arrest : सहारनपुर जिले में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक शाहनवाज खान को पिछले शुक्रवार को बरेली में हुई हिंसा के बाद वहां जाने से पहले ही मंगलवार देर रात पुलिस ने उनके घर में नजरबंद कर दिया। मसूद और खान के घरों के बाहर मंगलवार देर शाम से ही बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। नजरबंद करके हमारा रास्ता रोक दिया गया।

RSS के 100 साल: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की आत्मा का स्पंदन

RSS के 100 साल: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की आत्मा का स्पंदनदेश में संगठन और आंदोलन आते-जाते रहे हैं। कुछ समय के साथ क्षीण तो कुछ परिस्थितियों की आँधियों में बह गए और कुछ अपने मूल ध्येय को भूलकर अस्तित्वहीन हो गए। परंतु विश्व के संगठनात्मक इतिहास में शायद ही ऐसा कोई उदाहरण मिलता हो,जिसने न केवल सौ वर्षों की यात्रा की हो, बल्कि अनेक बार प्रतिबंधों, आलोचनाओं और वैचारिक हमलों के बावजूद अपने मूल ध्येय पर अडिग रहते हुए निरंतर विकास किया हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसी अनूठे उदाहरण के रूप में आज शताब्दी वर्ष मना रहा है। संघ के साथ हमेशा अदृश्य चुनौतियां भी रही है। तीन बार प्रतिबंध भी लगाया गया। किंतु, इतिहास साक्षी है कि प्रत्येक अवरोध के बाद संघ पहले से अधिक समर्थ व ऊर्जावान होकर उभरा। यह उसकी संगठनात्मक दृढ़ता और वैचारिक स्पष्टता का प्रमाण है। संघ-यात्रा केवल इस संगठन की ही नहीं, बल्कि भारत की आत्मा, हिन्दुत्व और सनातन संस्कृति की स्वाभाविक सहयात्रा भी है।

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधा

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधाएयरटेल बिजनेस ने देश की पहली एआई/एमएल (कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग) संचालित क्लाउड आधारित लोकेशन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि उसने एयरटेल-स्काईलार्क प्रिसाइज पोजिशनिंग सेवा शुरू करने के लिए अमेरिकी कंपनी स्विफ्ट नेविगेशन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है।

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खास

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खासOnePlus जल्द ही धांसू स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। यह स्मार्टफोन है OnePlus 15। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो स्मार्टफोन में 7,000mAh की बैटरी मिलेगी। यह फोन 120W रैपिड चार्जिंग सपोर्ट करेगा। वनप्लस के लॉन्चिंग शेड्यूल की बात करें तो भारत में यह फोन जनवरी में लॉन्च किया जा सकता है।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com