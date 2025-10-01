क्या बिहार में चलेगा 10 हजार का दांव, यह है मतदाता के मन की बात

Bihar Election Survey 2025: बिहार की 242 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग नवंबर की शुरुआत में हो सकती है। चुनाव की घोषणा अक्टूबर के पहले पखवाड़े में हो सकती है। इस बीच, एनडीए सरकार ने महिलाओं के खाते में 10000 रुपए जमा कर चुनाव से पहले बहुत बड़ा दांव चल दिया है। दूसरी ओर, लालू यादव के परिवार में भी घमासान मचा हुआ है। लेकिन, चुनाव पूर्व एक सर्वेक्षण में अलग ही रुझान सामने आ रहे हैं। इस बार भी मुकाबला कांटे का ही होने की संभावना है।

10 हजार का कितना असर : जब राज्य की महिलाओं को दिए गए 10 हजार रुपए को लेकर जब मतदाताओं से सवाल किया गया तो 34.8 फीसदी लोगों ने कहा कि वो एनडीए (भाजपा-जदयू) को ही वोट देंगे। वहीं, 34.9 प्रतिशत मतदाताओं ने कहा कि वे महागठबंधन को वोट देंगे। 11 प्रतिशत ऐसे भी मतदाता थे, जिन्होंने कहा कि उन्हें पैसा मिले या न मिले वे जनसुराज पार्टी को वोट देंगे। 5.8 फीसदी लोग ऐसे भी जो पैसे मिलने पर महागठबंधन और जनसुराज की जगह एनडीए को वोट दे सकते हैं। उल्लेखनीय है कि नीतीश कुमार ने कहा है कि 3 अक्टूबर को भी महिलाओं के खाते में पैसे भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान और उसके बाद भी महिलाओं के खाते में पैसे आते रहेंगे।

सर्वे में जब मतदाताओं से पूछा गया कि लालू परिवार में विवाद का चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? इस पर 45.8 प्रतिशत लोगों ने कहा कि चुनाव पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं 29.5 फीसदी ऐसे भी लोग थे, जिनका मानना था कि इसका विधानसभा चुनाव पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। बाकी बचे लोग असमंजस की स्थिति में रहे।

क्या है सबसे बड़ा मुद्दा : मतदाताओं खासकर युवा मतदाताओं की नजर में हर चुनाव में बेरोजगारी सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होता है। 38.4 प्रतिशत लोगों ने बेरोजगारी और पलायन को सबसे बड़ा मुद्दा बताया। 15.7 प्रतिशत लोग ऐसे भी थे, जिन्होंने वोट चोरी को चुनावी मुद्दा बताया। 13 फीसदी लोगों के लिए भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और शराबबंदी को भी लोगों ने चुनावी मुद्दा बताया।

क्या कहता है लोकपाल सर्वे : लोकपाल सर्वे के मुताबिक बिहार में इस बार कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि आगामी चुनाव में एनडीए को झटका लग सकता है। इस बार नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला एनडीए 105 से 114 सीटों के बीच सिमट सकता है, जबकि बहुमतम के लिए 122 सीटों की जरूरत होगी। तेजस्वी के नेतृत्व वाले महागठबंधन को 118 से 126 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इस सर्वे के मुताबिक वोट प्रतिशत के मामले में महागठबंधन आगे दिखाई दे रहा है। महागठबंधन को 39 से 42 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है, वहीं एनडीए को 38 से 41 प्रतिशत वोट मिल सकते हैं।

