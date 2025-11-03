सोमवार, 3 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Deepti Sharma's brother snubbed cricket career to train her sister
Written By WD Sports Desk
Last Modified: सोमवार, 3 नवंबर 2025 (13:28 IST)

मैन ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति के भाई ने दी थी अपने क्रिकेट करियर की बली,बहन ने यह कहा

Deepti Sharma
महिला एकदिवसीय विश्वकप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम करने वाली दीप्ति ने पूरे टूर्नामेंट में न सिर्फ 215 रन बनाये बल्कि 22 विकेट झटक कर अपनी टीम को विश्व विजेता बनाने में अहम योगदान दिया। उन्होने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल मैच में 58 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली और बाद में 39 रन पर पांच विकेट झटक कर मेहमान टीम को सस्ते में समेट कर उसके बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर दिया।

अगर शेफाली वर्मा विकेट नहीं निकालती तो शायद वह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के साथ साथ प्लेयर ऑफ द मैच भी होती बहरहाल इस सफलता के पीछे उनके भाई सुमित शर्मा का योगदान बहुत बड़ा है जिन्होंने खुद 12 साल पहले अपने क्रिकेट करियर की बलि दे दी ताकि दीप्ति आगे बढ़ पाए। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में उन्होंने दीप्ति की ट्रेनिंग करवाई और उसे ज्यादा दूर ना चलना पड़े तो नौकरी भी छोड़ दी।

अवधपुरी कॉलोनी में दीप्ति शर्मा का घर है। एक चैनल पर बात करते हुए सुमित शर्मा ने कहा कि पूरे टूर्नामेंट के दौरान वह दीप्ति से बात कर रहे थे। खासकर तब जब इंग्लैंड के खिलाफ हार मिली। इंग्लैंड के खिलाफ भी दीप्ति ने गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया था, उन्होंने दीप्ति को ढांढस बंधाया कि जीत के करीब आकर टीम हार रही है इसका मतलब यह नहीं कि वह और टीम बेकार है। इससे सबक ले और नॉकआउट तक पहुंचने की कोशिश करें और फिर इसे सुधारें।

दीप्ति के परिजन और आगरा के लोग उनके आगमन का इंतजार कर रहे हैं। आगरा के लोगों के लिए गर्व की बात है कि दीप्ति शर्मा ने दुनिया तिरंगा लहराया दिया है ऐसे में दीप्ति शर्मा के भव्य स्वागत की तैयारी में लोग जुट गए हैं।

दीप्ति ने कहा, ‘‘यह सपने जैसा महसूस हो रहा है। अच्छा लग रहा है कि मैं इस तरह विश्व कप फाइनल में योगदान दे सकी। मैं हमेशा जिम्मेदारियों का आनंद लेती हूं, चाहे किसी भी विगाग में हूं। मैं परिस्थितियों के अनुरूप खेलना चाहती थी। बतौर आलराउंडर प्रदर्शन करना शानदार रहा। मैं ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ की ट्रॉफी को अपने माता पिता को समर्पित करना चाहती हूं। ’’
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तान

14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तानवैभव सूर्यवंशी को बुधवार से शुरु हो रहे रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के शुरुआती दो राउंड्स के लिए बिहार की टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। टीम की कमान साकिबुल गनी को दी गई है। सीजन के शुरु होने से दो दिन पहले यह घोषणा हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के आदेश के बाद बिहार क्रिकेट एसोसिशन (बीसीबी) को दो सदस्यीय चयन समिति में एक अस्थायी चयनकर्ता को जोड़ना पड़ा।

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवार

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवारभारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने तेज गेंदबाज हर्षित राणा को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम में चुने जाने पर सवाल उठाने वाले पूर्व कप्तान क्रिस श्रीकांत पर पलटवार करते हुए मंगलवार को यहां कहा कि एक 23 वर्षीय खिलाड़ी को निशाना बनाना शर्मनाक है।

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदक

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदकYonex Sunrise BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में भारत की चुनौती शुक्रवार को सेमीफाइनल में गत चैंपियन इंडोनेशिया को हराने में नाकाम रहने पर कांस्य पदक के साथ समाप्त हो गई।भारतीय टीम, जिसने गुरुवार को पूर्व चैंपियन कोरिया पर जीत के साथ मिश्रित टीम प्रतियोगिता में ऐतिहासिक पहला पदक हासिल किया था, टूर्नामेंट से पहले की प्रबल दावेदार इंडोनेशिया से 35-45, 21-45 से हार गई।

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार किया

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार कियाभारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला विश्व कप ग्रुप मैच के दौरान महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गईं।उनतीस साल की इस सलामी बल्लेबाज ने महिला वनडे में 5,000 रन भी पूरे किए और मिताली राज के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली केवल पांचवीं और दूसरी भारतीय बल्लेबाज बन गईं

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबला

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबलामैक्सवेल ने कहा कि भारत के पूर्व स्पिनर आर अश्विन का आना BBL सीज़न को और रोमांचक बनाएगा।गौरतलब है कि एकदिवसीय क्रिकेट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन ने ग्लेन मैक्सवेल को कई बार आउट किया है। दर्शक यह देखने को उत्सुक रहेंगे कि इस बार ऊंट किस करवट बैठता है।

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com