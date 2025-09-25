गुरुवार, 25 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: गुरुवार, 25 सितम्बर 2025 (14:44 IST)

बिहार चुनाव से पहले केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को भाजपा ने दी बड़ी जिम्मेदारी

बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भी पार्टी ने किया ऐलान, भूपेन्द्र यादव होंगे प्रभारी

dharmendra pradhan
Dharmendra Pradhan in charge of Bihar Assembly elections: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भाजपा ने केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को बड़ी जिम्मेदारी दी है। पार्टी ने प्रधान को बिहार चुनाव के लिए प्रभारी बनाया है। जबकि, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केन्द्रीय मंत्री सीआर पाटिल को सह-प्रभारी बनाया गया है। पार्टी ने 2026 में होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भी प्रभारी के नाम की घोषणा कर दी है। 
 
यादव बंगाल प्रभारी : वर्ष 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव को प्रभारी बनाया है, जबकि बिप्लव देव सह-प्रभारी होंगे। पश्चिम बंगाल में इस समय ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। पिछले चुनाव में टीएमसी ने एकतरफा जीत हासिल की थी। टीएमसी ने 294 सीटों में से 210 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि भाजपा 77 सीटों के साथ दूसरा सबसे बड़ा दल है। 
 
क्या है बिहार में स्थिति : दूसरी ओर, बिहार में नीतीश के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। भाजपा यहां सहयोगी दल की भूमिका में है। राज्य में तेजस्वी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है। उसके पास 80 सीटें हैं, जबकि 77 सीटों के साथ भाजपा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस ने 17 सीटों पर जीत हासिल की थी। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala  
कब दे रहे हैं CID को सबूत, राहुल ने CEC से पूछा, नरेन्द्र मोदी पर भी साधा निशाना

कब दे रहे हैं CID को सबूत, राहुल ने CEC से पूछा, नरेन्द्र मोदी पर भी साधा निशानाRahul Gandhi questions CEC: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को दावा किया कि उनके द्वारा मामला उठाए जाने के बाद ही निर्वाचन आयोग ने ‘वोट चोरी’ पर रोक लगाई है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से पूछा कि वह आलंद में मतदाताओं के नाम ‘हटाने’ के बारे में कर्नाटक सीआईडी ​​को सबूत कब उपलब्ध कराएंगे।

BSA Gold Star 650 : 500 ग्राहकों की बल्ले-बल्ले, यह धमाकेदार बाइक मिलेगी पुरानी कीमत

BSA Gold Star 650 : 500 ग्राहकों की बल्ले-बल्ले, यह धमाकेदार बाइक मिलेगी पुरानी कीमतबीएसए मोटरसाइकिल्स ने ग्राहकों को नवरात्र के अवसर पर विशेष ऑफर के तहत पहले 500 ग्राहकों को गोल्ड स्टार 650 मोटरसाइकिल पुरानी कीमत पर देने की घोषणा की है। कंपनी ने बताया कि ऑफर के तहत वह वस्तु एवं सेवा कर (GST) दरों में हालिया बदलाव के बाद बढ़ी हुई कीमत का भार खुद वहन करेगी। साथ ही पहले 500 ग्राहकों को एक विशेष सीमित संस्करण एक्सेसरी किट भी मिलेगी।

देश के सबसे साफ इंदौर में चूहों का आतंक, एमवाए अस्पताल से देवी अहिल्या एयरपोर्ट तक जनता त्रस्त

देश के सबसे साफ इंदौर में चूहों का आतंक, एमवाए अस्पताल से देवी अहिल्या एयरपोर्ट तक जनता त्रस्त'आतंकी चूहे'! ये न बॉर्डर क्रॉस करते हैं, न रॉकेट दागते हैं—बस सीधे प्रशासन की लापरवाही की दीवार चबा-चबाकर अंदर घुस जाते हैं। कल ही, देवी अहिल्या एयरपोर्ट पर एक भोपाल के यात्री की पैंट में घुसकर चूहे ने काट लिया। सोचिए, 'विश्वस्तरीय' हवाई अड्डा जो ट्रिपल-ए रेटिंग का दावा करता है, वहां चूहे विमान की तरह उड़-उड़कर यात्रियों को 'बाइट' सर्विस दे रहे हैं।

Elon Musk के X को कर्नाटक HC से बड़ा झटका, मानने होंगे भारत के नियम, पढ़िए क्या है पूरा मामला

Elon Musk के X को कर्नाटक HC से बड़ा झटका, मानने होंगे भारत के नियम, पढ़िए क्या है पूरा मामलाX को बड़ा झटका, नियम मानने ही होंगे

एमवाय के बाद अब इंदौर एयरपोर्ट पर यात्री की पैंट में घुसा चूहा, पैंट उतारते ही मचा हंगामा, लगा इंजेक्‍शन

एमवाय के बाद अब इंदौर एयरपोर्ट पर यात्री की पैंट में घुसा चूहा, पैंट उतारते ही मचा हंगामा, लगा इंजेक्‍शनइंदौर एयरपोर्ट से बेंगलुरु जा रहे यात्री अरुण मोदी को पैसेंजर ब्लॉक में एक चूहे ने काट लिया। घटना के बाद मेडिकल डेस्क पर रेबीज का इंजेक्शन नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु पहुंचकर रेबीज का इंजेक्शन लगवाया है। घटना के बाद यात्री ने अपना पैंट उतार दिया, जिसके बाद एयरपोर्ट पर हंगामा मच गया।

शिप्रा की कहानी : बचपन के शौक को दी नई उड़ान, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सराहा हुनर

शिप्रा की कहानी : बचपन के शौक को दी नई उड़ान, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सराहा हुनरपटना और मेरठ से जुड़ी शिप्रा शर्मा ने यह साबित कर दिखाया है कि अगर जुनून और लगन हो तो कोई भी सपना उम्र, जिम्मेदारियों या हालात का मोहताज नहीं होता। उन्होंने अपने बचपन के शौक को पहचान में बदल डाला। आज उनकी कलाकृतियां न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी सराही जा रही हैं। उनकी कला की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले ही सराहना कर चुकी हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का शुभारंभ करते हुए उनके स्टाल श्रुतकीर्ति आर्ट्स पर पहुंचे।

लेह-लद्दाख में हिंसा भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती, क्यों बैकफुट पर आए सोनम वांगचुक?

लेह-लद्दाख में हिंसा भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती, क्यों बैकफुट पर आए सोनम वांगचुक?लेह में बुधवार को हुई हिंसा के बाद अब भी हालात तनवापूर्ण है। लेह में हिंसा के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है जो आज भी जारी है। वहीं आज कारगिल बंद का भी आव्हान किया गया है। हिंसा में 4 की मौत और 80 से अधिक के घायल होने के बाद गृह मंत्रालय ने हिंसक विरोध प्रदर्शन के लिए पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक को ज़िम्मेदार ठहराया है और कहा है कि कार्यकर्ता ने अपने भड़काऊ बयानों के ज़रिए भीड़ को उकसाया। लद्दाख के एलजी कवींद्र गुप्ता ने कहा कि अपने फायदे के लिए लोगों को भड़काया गया और अब इस पूरे मामले की जांच की जाएगी।

मैसूर में महिषासुर पर तनाव, मैसूर दशहरा और महिषा उत्सव आमने सामने, तनाव के मद्देनजर धारा 144

मैसूर में महिषासुर पर तनाव, मैसूर दशहरा और महिषा उत्सव आमने सामने, तनाव के मद्देनजर धारा 144Mysore Dussehra and Mahisha festival clash: कर्नाटक के सांस्कृतिक नगरी मैसूर में हर साल दशहरा के मौके पर एक अनोखा वैचारिक टकराव देखने को मिलता है। एक ओर शहर की चमक-दमक से जगमगाती मैसूर दशहरा उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं, जहां देवी चामुंडेश्वरी द्वारा महिषासुर के वध का जश्न मनाया जाता है।

UN की बैठक में जेलेंस्‍की ने दी चेतावनी, बोले- पुतिन को रोकना होगा, विनाशकारी हथियारों की चल रही दौड़...

UN की बैठक में जेलेंस्‍की ने दी चेतावनी, बोले- पुतिन को रोकना होगा, विनाशकारी हथियारों की चल रही दौड़...Volodymyr Zelensky News : यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि रूस को तुरंत रोका जाना चाहिए, क्योंकि देर होने पर परमाणु हथियार ले जाने वाले ड्रोन का खतरा बढ़ जाएगा। जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्चस्तरीय बैठक में विश्व नेताओं से कहा कि दुनिया में मानव इतिहास की सबसे विनाशकारी शस्त्र दौड़ चल रही है। उन्होंने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूरोप में अपने युद्ध का विस्तार करना चाहते हैं।

GST दरों में आएगी और गिरावट, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिए संकेत

GST दरों में आएगी और गिरावट, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिए संकेतPM Narendra Modi on GST: प्रधनामंत्री नरेन्द्र मोदी ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में जीएसटी दरों में और कटौती की जाएगी। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में मजबूती के साथ ही टैक्स और भी कम होता जाएगा। मोदी ने जीएसटी दरों में हुई कटौती और इससे हो रही बचत का भी विस्तार से उल्लेख किया।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।
