मंगलवार, 16 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
नई दिल्ली , मंगलवार, 16 सितम्बर 2025 (08:41 IST)

रेलवे टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव, अब जनरल रिजर्वेशन में भी ई-आधार वेरिफिकेशन जरूरी

भारतीय रेलवे टिकट बुकिंग व्यवस्था में 1 अक्टूबर 2025 से बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब जनरल रिजर्वेशन में भी ई-आधार वेरिफिकेशन जरूरी

train
Railway rule for reservation : भारतीय रेलवे टिकट बुकिंग व्यवस्था में 1 अक्टूबर 2025 से बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इसके तहत टिकट बुकिंग शुरू होने के शुरुआती 15 मिनट में केवल आधार-प्रमाणित यूजर्स ही आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप के माध्यम से टिकट बुक कर सकेंगे। ALSO READ: NPCI ने UPI ट्रांजेक्शन लिमिट 10 लाख तक बढ़ाई, नए नियम लागू
 
रेल मंत्रालय ने सोमवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि टिकटों की बुकिंग शुरू होने के शुरुआती 15 मिनट तक यानी सुबह 8:00 बजे से 8:15 तक ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए आधार जरूरी होगा। यह व्यवस्था फिलहाल तत्काल टिकटों की बुकिंग पर लागू है।
 
आरक्षण व्यवस्था का लाभ सबसे पहले आम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इस बदलाव से टिकटों की धांधली रुकेगी और टिकट दलालों पर नकेल कसी जा सकेगी। हालांकि, रेलवे के आरक्षण केंद्र के जरिए आरक्षित टिकट बुक करने को लेकर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
 
सामान्य आरक्षण खुलने के 10 मिनट के प्रतिबंध के समय में भी कोई बदलाव नहीं होगा। भारतीय रेल के अधिकृत टिकट एजेंट को ओपनिंग तिथि के पहले दिन आरक्षित टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी।
indore news : इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर बड़ा हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों को कुचला, 3 की मौत, बढ़ सकता है मृतकों का आंकड़ा

indore news : इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर बड़ा हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों को कुचला, 3 की मौत, बढ़ सकता है मृतकों का आंकड़ाइंदौर में शाम को एक दर्दनाक हादसा हो गया। एयरपोर्ट रोड पर शिक्षक नगर में एक अनियंत्रित ट्रक ने कई राहगीरों और वाहनों को टक्कर मार दी। इसमें दो लोगों की मौत की मौत हो गई। मृतकों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। कई गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगा दी है।

भारत US वार्ता से पहले पीटर नवारो ने फिर उगला जहर, आखिर आना ही पड़ा

भारत US वार्ता से पहले पीटर नवारो ने फिर उगला जहर, आखिर आना ही पड़ाPeter Navarro on India US trade talks: अमेरिका के मुख्य व्यापार वार्ताकार ब्रेंडन लिंच भारत के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार वार्ता (BTA) पर बातचीत के लिए भारत पहुंचने से पहले डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने एक बार फिर माहौल बिगाड़ने वाला बयान दिया है।

Apple iOS 26 रोलआउट, किन iPhones में मिलेगा अपडेट, कैसे नए फीचर्स से बदल जाएगा फोन चलाने का तरीका

Apple iOS 26 रोलआउट, किन iPhones में मिलेगा अपडेट, कैसे नए फीचर्स से बदल जाएगा फोन चलाने का तरीकाApple ने सोमवार को भारत में अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 26 आधिकारिक रूप से जारी कर दिया। Apple ने दावा है कि यह iOS 7 के बाद से अब तक का सबसे बड़ा डिजाइन बदलाव है। Apple इस साल आयोजित वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस 2025 (WWDC 2025) के दौरान iOS 26 को अनवील कर चुका है।

केरल में फैला ब्रेन-ईटिंग अमीबा, जानिए क्यों है इतना खतरनाक, 18 लोगों की मौत, 76 मामले

केरल में फैला ब्रेन-ईटिंग अमीबा, जानिए क्यों है इतना खतरनाक, 18 लोगों की मौत, 76 मामलेकेरल में मस्तिष्क संक्रमण से जुड़ी बीमारी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस का खौफ बढ़ते जा रहा है। मीडिया खबरों के अनुसार राज्य में अब कुल 76 मामले सामने आए हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक इस साल अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) ने निगरानी बढ़ा दी है और मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है।

Gold : भारत में लोगों के पास कितना सोना, कीमत बढ़ने पर क्या खरीदी से हुआ मोहभंग, महंगा होने पर भी सर्राफा व्यापारियों की क्यों हो रही है चांदी

Gold : भारत में लोगों के पास कितना सोना, कीमत बढ़ने पर क्या खरीदी से हुआ मोहभंग, महंगा होने पर भी सर्राफा व्यापारियों की क्यों हो रही है चांदीसोने की कीमत आसमान पर होने के कारण लोगों ने गहने-जेवरात की खरीद कम कर दी है, यहां तक कि कैरेट पर भी समझौता कर रहे हैं, इसके बावजूद सर्राफा व्यापारियों की चांदी है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,13,000 रुपए प्रति दस ग्राम से ऊपर है जो पहले कभी नहीं देखा गया था। यह इस साल 30 प्रतिशत से ज्यादा महंगा हुआ है। आखिर सोना कितना ऊपर पहुंचेगा और इसमें कितनी राहत मिलने वाली है।

LIVE: आज रात 12 बजे तक फाइल होगा ITR

LIVE: आज रात 12 बजे तक फाइल होगा ITRLatest News Today Live Updates in Hindi : वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारिख एक दिन के लिए बढ़ा दी है। अब 16 सितंबर की रात 12 बजे तक आईटीआर फाइल किया जा सकेगा। पल पल की जानकारी...

indore accident : इंदौर में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों को रौंदा, 2 की मौत, कई घायल, CCTV फुटेज आया सामने

indore accident : इंदौर में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों को रौंदा, 2 की मौत, कई घायल, CCTV फुटेज आया सामनेएयरपोर्ट रोड पर शिक्षक नगर में एक अनियंत्रित ट्रक ने कई राहगीरों और वाहनों को टक्कर मार दी। इसमें दो लोगों की मौत की मौत हो गई। मृतकों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। कई गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगा दी है।

MP : कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 20 महीने की मादा चीते की मौत

MP : कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 20 महीने की मादा चीते की मौतमध्यप्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो राष्ट्रीय उद्यान (केएनपी) में सोमवार को 20 महीने की एक मादा चीता मृत पाई गई। वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि अफ्रीकी चीता ज्वाला से पैदा हुई यह शावक शाम करीब 6.30 बजे मृत पाई गई। अधिकारियों को संदेह है कि उसकी मौत तेंदुए के हमले में हुई है।

मराठवाड़ा में भारी बारिश से हाहाकार, वायुसेना और सेना ने फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया

मराठवाड़ा में भारी बारिश से हाहाकार, वायुसेना और सेना ने फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचायामहाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में भारी बारिश के कारण चार लोगों की मौत हो गई। बीड जिले में 11 फंसे हुए लोगों को भारतीय वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा गया जबकि थलसेना की एक इकाई ने 40 अन्य लोगों को बाहर निकाला। अधिकारियों ने बताया कि हिंगोली और बीड जिलों में रविवार और सोमवार को मौतें हुईं।

LIVE: ‍ इंदौर में ट्रक ने राहगीरों को कुचला, 3 की मौत, ट्रक आग लगी, लोगों का गुस्सा फूटा

LIVE: ‍ इंदौर में ट्रक ने राहगीरों को कुचला, 3 की मौत, ट्रक आग लगी, लोगों का गुस्सा फूटाLatest News Today Live Updates in Hindi : इंदौर में सोमवार शाम को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों और वाहनों को टक्कर मार दी। हादसा शहर के एयरपोर्ट रोड पर हुआ है। खबरों के मुताबिक इसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि कई घायल हो गए।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!iPhone 17 सीरीज़ का धमाकेदार अनावरण किया है, जिसमें डिज़ाइन और तकनीक के मामले में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं।
