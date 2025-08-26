जीतू पटवारी का विवादास्पद बयान, एमपी की महिलाएं पीती हैं देश में सबसे अधिक शराब, सीएम यादव ने की निंदा
Controversial statement of Jeetu Patwari: कांग्रेस की मध्यप्रदेश इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी (Jitu Patwari) ने दावा किया है कि राज्य में महिलाएं और लाड़ली बहनें देश में सबसे अधिक शराब और नशीले पदार्थों का सेवन करती हैं। पटवारी की इस टिप्पणी के कारण विवाद पैदा हो गया है और उन्हें पद से हटाने की मांग उठ रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव (Mohan Yadav) ने मंगलवार को मांग की कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे महिलाओं के खिलाफ पटवारी की 'अपमानजनक' टिप्पणियों के लिए माफी मांगें और उन्हें बर्खास्त करें।
यादव पर नशामुक्ति के उपाय न करने का आरोप : कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री यादव पर नशामुक्ति के उपाय न करने का आरोप लगाया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि अब हमारी बहनें और बेटियां नशा करने लगी हैं। भाजपा ने लाड़ली बहनों (महिलाओं के लिए लोकप्रिय कल्याणकारी योजना का नाम) के नाम पर वोट मांगे। हालात ऐसे हो गए हैं कि मध्यप्रदेश में महिलाओं में नशे की लत देश में सबसे ज्यादा है।
राज्य सरकार तीज-त्योहार पर महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी : यादव ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने महिलाओं पर इस तरह की टिप्पणी करके अपनी संकीर्ण मानसिकता का परिचय दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी का आचरण है जिसने कभी महिलाओं का सम्मान नहीं किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार तीज-त्योहार पर महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी।
यादव ने कहा कि एक कांग्रेसी नेता ने कहा था कि वह अपनी प्यारी बहनों को बोरे में बंद कर देंगे। अब पटवारी ने महिलाओं के खिलाफ बेशर्मी भरी टिप्पणी की है। यादव ने कहा कि हमारी सरकार तीज के दिन बहनों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता इस अपमान का डटकर जवाब देगी। उन्होंने पटवारी की टिप्पणी पर मल्लिकार्जुन खरगे से माफी मांगने की मांग की। यादव ने कहा कि खरगे को खेद व्यक्त करना चाहिए और महिलाओं का इस तरह अपमान करने वाले व्यक्ति (पटवारी) को उनके पद से हटा देना चाहिए।ALSO READ: सिंधिया की कांग्रेस से बगावत पर आमने सामने दिग्विजय और कमलनाथ, एक दूसरे पर फोड़ा ठीकरा
भाजपा की मध्यप्रदेश इकाई के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, पार्टी के वरिष्ठ विधायक रामेश्वर शर्मा और महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने भी हरतालिका तीज के अवसर पर महिलाओं का अपमान करने के लिए पटवारी की आलोचना की और उनसे माफी मांगने की मांग की। खंडेलवाल ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी के चहेते जीतू पटवारी का शर्मनाक बयान जिसमें उन्होंने राज्य की नारी शक्ति को शराबी कहकर अपमानित किया है। निंदा के लिए कड़े से कड़े शब्द भी कम हैं।
उन्होंने कहा कि आज जब देशभर में करोड़ों बहनें पूरी श्रद्धा से हरतालिका तीज का व्रत रख रही हैं, ऐसे में नारी शक्ति के विरुद्ध ऐसी अभद्र और अपमानजनक भाषा का प्रयोग न केवल भारतीय संस्कृति का अपमान है, बल्कि करोड़ों महिलाओं की आस्था का भी अपमान है। खंडेलवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस बौखला गई है, क्योंकि उसे मोहन यादव सरकार द्वारा 'प्यारी बहनों' को दी जा रही मासिक आर्थिक सहायता बर्दाश्त नहीं हो रही है।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta