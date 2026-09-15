  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. US confirms it has weapons in space
Last Updated : Tuesday, 15 September 2026 (23:31 IST)

US Space Weapons : चीन-रूस से बढ़ते तनाव के बीच नई Space War की तैयारी, अमेरिका के अंतरिक्ष हथियार कितने खतरनाक हैं?

Space-Arms-Race
Updated: Tue, 15 Sep 2026 (23:31 IST)
google-news
धरती के बाद अब अंतरिक्ष में भी सैन्य ताकत बढ़ाने की होड़ तेज होती दिखाई दे रही है। अमेरिका ने पहली बार आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि उसके Space Force के पास कक्षा (Orbit) में तैनात ‘Space Control Weapons’ मौजूद हैं। अमेरिका का कहना है कि इन हथियारों का इस्तेमाल अमेरिकी और सहयोगी सेनाओं को दुश्मन की कार्रवाई से बचाने के लिए किया जा सकता है।
अमेरिका, रूस और चीन के बीच अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ाने की होड़ चल रही है। इससे अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ और तेज होने की आशंका भी बढ़ गई है। अमेरिकी वायुसेना के सचिव ट्रॉय मिंक (Troy Meink) ने 14 सितंबर को Air, Space and Cyber Conference में इसकी पुष्टि की। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि ये हथियार किस तरह के हैं, कितने हैं या इन्हें अंतरिक्ष में किस स्थान पर तैनात किया गया है।
 

अमेरिका के अंतरिक्ष हथियार कितने खतरनाक हैं?

अमेरिका ने अभी इन हथियारों की तकनीकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। ट्रॉय मिंक ने केवल इतना बताया कि ये Space Control Weapons हैं और इनका इस्तेमाल दुश्मन की कार्रवाई के खिलाफ अमेरिकी Joint Force की रक्षा के लिए किया जा सकता है। उन्होंने संकेत दिया कि अंतरिक्ष में किसी विरोधी की क्षमता को प्रभावित करने के लिए Kinetic और Non-Kinetic दोनों तरह के तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि कक्षा में मौजूद मौजूदा अमेरिकी सिस्टम इनमें से किस श्रेणी के हैं।
 
विशेषज्ञों के अनुसार Space Control का दायरा काफी बड़ा है। इसमें ऐसे सिस्टम शामिल हो सकते हैं जो उपग्रहों के संचार को बाधित करें, सेंसर या सिग्नल को प्रभावित करें या किसी विरोधी के अंतरिक्ष संसाधन को निष्क्रिय करने में मदद करें। लेकिन अमेरिकी सरकार ने मौजूदा हथियारों के बारे में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं दी है।
 

चीन और रूस को लेकर अमेरिका की चिंता

अमेरिका ने अंतरिक्ष में अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के पीछे चीन और रूस से बढ़ते खतरे का हवाला दिया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि चीन तेजी से Space और Counterspace क्षमताएं विकसित कर रहा है, जबकि रूस भी अंतरिक्ष को संभावित युद्धक्षेत्र के तौर पर देखता है। अमेरिका का तर्क है कि उसके सैन्य अभियानों के लिए उपग्रह बेहद महत्वपूर्ण हैं और उन्हें किसी विरोधी की कार्रवाई से सुरक्षित रखना जरूरी है।
 
आज सैन्य अभियानों में उपग्रहों का इस्तेमाल संचार, नेविगेशन, निगरानी और मिसाइल चेतावनी जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए होता है। इसलिए किसी देश के उपग्रहों को नुकसान पहुंचाने या उनके सिग्नल को बाधित करने की क्षमता रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है।
 

क्या अमेरिका अंतरिक्ष में हमला भी कर सकता है?

अमेरिका ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि कक्षा में तैनात हथियार केवल रक्षा के लिए हैं या उनका इस्तेमाल विरोधी के अंतरिक्ष संसाधनों पर हमला करने के लिए भी किया जा सकता है। मिंक ने कहा है कि Space Control क्षमताओं का इस्तेमाल Offensive और Defensive दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। हालांकि मौजूदा कक्षा-आधारित हथियार वास्तव में क्या कर सकते हैं, इसकी जानकारी अमेरिका ने सार्वजनिक नहीं की है।
 
यही अस्पष्टता इस घोषणा को और महत्वपूर्ण बनाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि हथियारों की मौजूदगी स्वीकार करने से अमेरिका विरोधियों को यह संदेश देना चाहता है कि उसके अंतरिक्ष संसाधनों पर हमला करने की स्थिति में जवाब देने की क्षमता मौजूद है।

1967 की Space Treaty क्या कहती है?

 
अंतरिक्ष में हथियारों की बात सामने आने के बाद 1967 Outer Space Treaty भी चर्चा में है। इस संधि के तहत पृथ्वी की कक्षा में Weapons of Mass Destruction (WMD) यानी परमाणु और अन्य बड़े पैमाने पर विनाश करने वाले हथियारों की तैनाती पर प्रतिबंध है। हालांकि संधि अंतरिक्ष में हर तरह की सैन्य तकनीक या सैन्य क्षमता पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाती। यही वजह है कि अंतरिक्ष का सैन्यीकरण कोई बिल्कुल नई बात नहीं है। इसकी शुरुआत शीत युद्ध के दौर में ही हो गई थी।

Sputnik से शुरू हुई थी Space Race

1957 में सोवियत संघ ने Sputnik लॉन्च किया था। इसके बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अंतरिक्ष में तकनीकी और रणनीतिक बढ़त हासिल करने की प्रतिस्पर्धा तेज हुई। समय के साथ दोनों देशों ने अपने उपग्रहों की सुरक्षा और विरोधी के उपग्रहों को प्रभावित करने की क्षमताओं पर काम करना शुरू किया। अब इस प्रतिस्पर्धा में चीन भी एक बड़ी ताकत के रूप में सामने आ चुका है। अमेरिका और चीन दोनों अंतरिक्ष में तेजी से अपनी सैन्य और रणनीतिक क्षमताएं बढ़ा रहे हैं।

चीन ने अमेरिका को चेताया

अमेरिका की घोषणा के बाद चीन ने इसका विरोध किया है। बीजिंग ने अमेरिका से अंतरिक्ष में सैन्य विस्तार रोकने और Outer Space को युद्ध का मैदान बनाने से बचने की अपील की है। चीन ने चेतावनी दी है कि अंतरिक्ष का सैन्यीकरण वैश्विक सुरक्षा और रणनीतिक स्थिरता को नुकसान पहुंचा सकता है। चीन का यह रुख ऐसे समय आया है जब अमेरिका और चीन के बीच अंतरिक्ष में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है।
 

क्या शुरू हो सकती है नई Space Arms Race?

अमेरिका की यह स्वीकारोक्ति अंतरिक्ष में हथियारों की नई दौड़ की आशंका बढ़ा सकती है। अगर अमेरिका अपनी अंतरिक्ष-आधारित सैन्य क्षमताएं बढ़ाता है और चीन व रूस भी जवाब में अपनी क्षमताओं को विस्तार देते हैं, तो आने वाले वर्षों में Space Warfare एक महत्वपूर्ण सैन्य क्षेत्र बन सकता है। हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि अंतरिक्ष में तैनात अमेरिकी हथियार किस स्तर की क्षमता रखते हैं। अमेरिका ने जानबूझकर इनकी संख्या, स्थान और तकनीक को गुप्त रखा है।
 

आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब?

अंतरिक्ष में हथियारों की यह होड़ सीधे तौर पर आम आदमी की जिंदगी से दूर लग सकती है, लेकिन वास्तव में इसका असर रोजमर्रा की तकनीक पर पड़ सकता है। GPS, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मौसम की जानकारी, टीवी प्रसारण, इंटरनेट और कई सैन्य एवं नागरिक सेवाएं उपग्रहों पर निर्भर हैं। अगर भविष्य में अंतरिक्ष में संघर्ष बढ़ता है और उपग्रहों को निशाना बनाया जाता है, तो इसका असर इन सेवाओं की विश्वसनीयता और वैश्विक सुरक्षा पर पड़ सकता है।
 
फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने पहली बार सार्वजनिक रूप से मान लिया है कि उसके पास अंतरिक्ष में तैनात Space Control Weapons हैं। इससे अमेरिका, चीन और रूस के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का एक नया मोर्चा खुलने की संभावना बढ़ गई है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मिले सीमेंस कंपनी के अधिकारी, सीएम ने सौंपा 60.49 एकड़ जमीन का आशय पत्र

5,000 का डिस्काउंट, 10,000mAh बैटरी और 3,500 निट्स डिस्प्ले, सस्ते स्मार्टफोन्स ने मचाया तहलका

5,000 का डिस्काउंट, 10,000mAh बैटरी और 3,500 निट्स डिस्प्ले, सस्ते स्मार्टफोन्स ने मचाया तहलकाXiaomi ने भारत में अपनी Redmi Note 17 सीरीज के दो नए स्मार्टफोन Redmi Note 17 Pro और Redmi Note 17 Pro Max लॉन्च कर दिए हैं। इनमें Pro Max को ज्यादा प्रीमियम मॉडल के तौर पर पेश किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत 10,000mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी है। वहीं Redmi Note 17 Pro में 9,000mAh की बैटरी दी गई है।

कौन हैं PM मोदी और शी जिनपिंग के बीच खड़े ये शख्स? जानिए 2017 बैच के इस IFS अधिकारी की कहानी

कौन हैं PM मोदी और शी जिनपिंग के बीच खड़े ये शख्स? जानिए 2017 बैच के इस IFS अधिकारी की कहानीIFS Siddharth Babu: जब दो महाशक्तियों के शीर्ष नेता किसी मेज पर आमने-सामने बैठते हैं, तो उनकी बातचीत का एक-एक शब्द और लहजा पूरे वैश्विक परिदृश्य को बदल सकता है। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच एक बेहद समझदार, कूटनीतिक रूप से दक्ष और भरोसेमंद ट्रांसलेटर (अनुवादक) की मौजूदगी अनिवार्य हो जाती है।

iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro : क्या नया है? डिजाइन, कैमरा, डिस्प्ले और कितना फर्क, जानिए पूरी डिटेल

iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro : क्या नया है? डिजाइन, कैमरा, डिस्प्ले और कितना फर्क, जानिए पूरी डिटेलApple के Surprise and Shine इवेंट में सबसे ज्यादा चर्चा भले ही कंपनी के फोल्डेबल iPhone Duo की हो रही हो, लेकिन iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max भी कई बड़े अपग्रेड के साथ पेश किए गए हैं। खासतौर पर उन यूजर्स के लिए ये फोन महत्वपूर्ण हैं, जो पुराने iPhone से अपग्रेड करने की तैयारी कर रहे हैं। iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में मुख्य अंतर स्क्रीन साइज और बैटरी क्षमता का है।

इंदौर पर पूरे देश की होगी नजर, राहुल गांधी की गूंज के लिए मैदान तैयार, बारिश से बचने के लिए डोम, रजिस्‍ट्रेशन जारी

इंदौर पर पूरे देश की होगी नजर, राहुल गांधी की गूंज के लिए मैदान तैयार, बारिश से बचने के लिए डोम, रजिस्‍ट्रेशन जारी19 सितंबर को पूरे देश की नजर इंदौर पर होगी, वजह होगी कांग्रेस नेता राहुल गांधी। राहुल गांधी इंदौर में 19 सितंबर को जेन जी को छात्रों की गूंज में संबोधित करेंगे। लंबी मशक्‍कत के बाद आयोजन के लिए कांग्रेस को जगह की अनुमति मिल पाई है।

iPhone Duo vs Galaxy Z Fold 8 : दोनों फोल्डेबल में कौन है ज्यादा दमदार? जानें फीचर्स और कीमत

iPhone Duo vs Galaxy Z Fold 8 : दोनों फोल्डेबल में कौन है ज्यादा दमदार? जानें फीचर्स और कीमतApple iPhone Duo vs Samsung Galaxy Z Fold 8 कौनसा फोन खरीदना समझदारी डिस्प्ले में दोनों का मुकाबला बराबरी का iPhone Duo में फोन खोलने पर 7.6 इंच की इनर स्क्रीन मिलती है, जबकि बाहर की तरफ 5.4 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। Apple ने दोनों स्क्रीन में ProMotion और Always-On Display का सपोर्ट दिया है। इनकी पीक आउटडोर ब्राइटनेस 3,000 निट्स तक है।

US Space Weapons : चीन-रूस से बढ़ते तनाव के बीच नई Space War की तैयारी, अमेरिका के अंतरिक्ष हथियार कितने खतरनाक हैं?

US Space Weapons : चीन-रूस से बढ़ते तनाव के बीच नई Space War की तैयारी, अमेरिका के अंतरिक्ष हथियार कितने खतरनाक हैं?धरती के बाद अब अंतरिक्ष में भी सैन्य ताकत बढ़ाने की होड़ तेज होती दिखाई दे रही है। अमेरिका ने पहली बार आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि उसके Space Force के पास कक्षा (Orbit) में तैनात ‘Space Control Weapons’ मौजूद हैं। अमेरिका का कहना है कि इन हथियारों का इस्तेमाल अमेरिकी और सहयोगी सेनाओं को दुश्मन की कार्रवाई से बचाने के लिए किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मिले सीमेंस कंपनी के अधिकारी, सीएम ने सौंपा 60.49 एकड़ जमीन का आशय पत्र

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मिले सीमेंस कंपनी के अधिकारी, सीएम ने सौंपा 60.49 एकड़ जमीन का आशय पत्रमध्यप्रदेश को ऊर्जा उपकरण विनिर्माण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 15 सितंबर को मंत्रालय में सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड को उज्जैन स्थित विक्रम उद्योगपुरी फेज-2 में 60.49 एकड़ भूमि का आशय पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) प्रदान किया। सीमेंस कंपनी द्वारा यहां एक बड़ी क्षमता के पॉवर ट्रांसफार्मर्स के निर्माण के लिए लगभग 2,053 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव दिया गया है। कंपनी की यूनिट स्थापना से 1500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।

UCC को लेकर BJP पर बरसे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, अल्पसंख्यकों को जानबूझकर निशाना बना रही सरकार

UCC को लेकर BJP पर बरसे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, अल्पसंख्यकों को जानबूझकर निशाना बना रही सरकारAIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को भोपाल में UCC के मुद्दें पर एक जनसभा को संबोधित किया। इसके साथ ही ओवैसी ने मीडिया से चर्चा करते हुए समान नागरिक संहिता, सागर शराब कांड और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से जुड़े सवालों पर अपनी पार्टी का रूख साफ किया।

UPI Payment Rules : आम यूजर के लिए UPI रहेगा फ्री, किन ट्रांजेक्शन पर लगेगा चार्ज, जान लीजिए सरकार के नए नियम

UPI Payment Rules : आम यूजर के लिए UPI रहेगा फ्री, किन ट्रांजेक्शन पर लगेगा चार्ज, जान लीजिए सरकार के नए नियमUPI से पैसे भेजने वालों के लिए बड़ी राहत है। नए पेमेंट फ्रेमवर्क के मुताबिक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति (P2P) को किए जाने वाले UPI भुगतान पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, चाहे ट्रांजैक्शन की रकम कितनी भी हो। यानी दोस्तों, परिवार या किसी दूसरे व्यक्ति को UPI से पैसे भेजना पहले की तरह मुफ्त रहेगा।

UCC पर अमित शाह के बयान का भूपेंद्र चौधरी ने किया स्वागत, बोले- 'मोदी की गारंटी पर देश को भरोसा', महिलाओं के अधिकार होंगे मजबूत

UCC पर अमित शाह के बयान का भूपेंद्र चौधरी ने किया स्वागत, बोले- 'मोदी की गारंटी पर देश को भरोसा', महिलाओं के अधिकार होंगे मजबूतकेंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा और एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

Jio Users के लिए बड़ा ऑफर, 12 महीने तक मुफ्त Canva Pro, ₹4,000 तक की बचत, जानें कौन उठा सकता है फायदा

Jio Users के लिए बड़ा ऑफर, 12 महीने तक मुफ्त Canva Pro, ₹4,000 तक की बचत, जानें कौन उठा सकता है फायदाजियो यूजर्स अब बिना अतिरिक्त पैसे दिए Canva के प्रीमियम डिजाइन टूल्स इस्तेमाल कर सकेंगे। जियो और Canva ने साझेदारी की है, जिसके तहत पात्र ग्राहकों को 12 महीने तक Canva Pro या Canva Pro Lite मुफ्त मिलेगा। कंपनी के मुताबिक इस ऑफर की कीमत ₹4,000 तक है और इसे 16 सितंबर से MyJio ऐप के जरिए एक्टिव किया जा सकेगा।

5,000 का डिस्काउंट, 10,000mAh बैटरी और 3,500 निट्स डिस्प्ले, सस्ते स्मार्टफोन्स ने मचाया तहलका

5,000 का डिस्काउंट, 10,000mAh बैटरी और 3,500 निट्स डिस्प्ले, सस्ते स्मार्टफोन्स ने मचाया तहलकाXiaomi ने भारत में अपनी Redmi Note 17 सीरीज के दो नए स्मार्टफोन Redmi Note 17 Pro और Redmi Note 17 Pro Max लॉन्च कर दिए हैं। इनमें Pro Max को ज्यादा प्रीमियम मॉडल के तौर पर पेश किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत 10,000mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी है। वहीं Redmi Note 17 Pro में 9,000mAh की बैटरी दी गई है।

iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro : क्या नया है? डिजाइन, कैमरा, डिस्प्ले और कितना फर्क, जानिए पूरी डिटेल

iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro : क्या नया है? डिजाइन, कैमरा, डिस्प्ले और कितना फर्क, जानिए पूरी डिटेलApple के Surprise and Shine इवेंट में सबसे ज्यादा चर्चा भले ही कंपनी के फोल्डेबल iPhone Duo की हो रही हो, लेकिन iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max भी कई बड़े अपग्रेड के साथ पेश किए गए हैं। खासतौर पर उन यूजर्स के लिए ये फोन महत्वपूर्ण हैं, जो पुराने iPhone से अपग्रेड करने की तैयारी कर रहे हैं। iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में मुख्य अंतर स्क्रीन साइज और बैटरी क्षमता का है।