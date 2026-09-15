UPI पर चार्ज को लेकर सरकार को जमकर घेरा अशनीर ग्रोवर ने, बताया पॉलिटिकल सुसाइड
Ashneer Grover On UPI: भारतपे (BharatPe) के सह-संस्थापक और पूर्व शार्क टैंक जज अशनीर ग्रोवर ने यूपीआई (UPI) ट्रांजैक्शन पर लगने वाले शुल्क और 2000 रुपए से अधिक के मर्चेंट पेमेंट पर चार्ज लगाने की नीतियों को लेकर केंद्र सरकार और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इस फैसले को डिजिटल इंडिया के अभियानों के विपरीत और छोटे दुकानदारों के लिए नुकसानदायक तथा सरकार के लिए आत्मघाती कदम करार दिया है
दरअसल, देश में तेजी से बढ़ते डिजिटल ट्रांजैक्शन के दौर में यूपीआई (UPI) से लेनदेन पर शुल्क लगाने और 2000 रुपए से अधिक के मर्चेंट ट्रांजैक्शन (PPI/Wallet) पर इंटरचेंज फीस वसूलने की सिफारिशों व नियमों को लेकर बहस छिड़ गई है। फिनटेक सेक्टर के दिग्गज और भारतपे के सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर ने इस मुद्दे पर सरकार और नियामकों को आड़े हाथों लिया है। ALSO READ: 2000 रुपए से ज्यादा के UPI पेमेंट पर लगेगी फीस? जानिए क्या है राहुल गांधी का दावा और सरकार का नया नियम
उन्होंने कहा कि छोटे दुकानदारों को 2000 से ऊपर के पेमेंट पर आपको शुल्क लगाना है। आपका कहना है कि उस खर्चा लगता है। क्या मजाक है, सरकार को कहां खर्च लग रहा है? वित्त वर्ष 2026 में आरबीआई ने सरकार को 3 लाख करोड़ का सरप्लस दिया है। बैंक्स के अलावा जितने भी यूपीआई पार्टिसिपेंट हैं 4 करोड़ प्रॉफिट कमा रहे हैं। एनपीसीआई का प्री- टैक्स्ट प्रॉफिट 1900 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि जब किसी को नुकसान ही नहीं हो रहा है कि छोटे दुकानदारों से कि बात की भरपाई करवा रहे हो। उन्होंने सरकारी आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए कहा कि भगवान बचाए देश को। ALSO READ: UPI पर होने वाले अधिकांश ट्रांजैक्शन रहेंगे फ्री, किन पर लगेगा टैक्स, सरकार ने दिया बड़ा अपडेट
क्या है अशनीर ग्रोवर का तर्क?
अशनीर ग्रोवर का तर्क है कि भारत में यूपीआई की सफलता का सबसे बड़ा कारण इसका 'फ्री और आसान' होना है। अगर 2000 रुपए से अधिक के पेमेंट पर दुकानदारों (Merchants) से चार्ज या इंटरचेंज फीस वसूली जाएगी, तो छोटे और मध्यम स्तर के व्यापारी डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने से कतराने लगेंगे। जब एक व्यापारी को यह महसूस होगा कि डिजिटल पेमेंट लेने पर उसके मुनाफे का एक हिस्सा फीस में चला जाता है, तो वह ग्राहकों को 'नकद' (Cash) के लिए मजबूर करेगा। इससे देश को कैशलेस इकोनॉमी बनाने की दिशा में जो सफलता मिली है, वह प्रभावित होगी। ALSO READ: बाप रे! यहां तो ठेले वाले भी डिजिटल, भारत का UPI सिस्टम देख सदमे में फ्रांसिसी महिला
सफल सिस्टम पर शुल्क लगाना ठीक नहीं
ग्रोवर ने सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर बात रखते हुए कहा कि सरकार को यूपीआई जैसे क्रांतिकारी और दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करने वाले सिस्टम को लगातार मुफ्त और सुगम बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि फीस लगाने से छोटे कारोबारी और रेहड़ी-पटरी वाले जो नए-नए डिजिटल पेमेंट से जुड़े हैं, वे वापस नकदी लेन-देन की ओर रुख कर सकते हैं। इतना ही नहीं यदि मर्चेंट पर चार्ज का दबाव पड़ेगा, तो वह या तो इसका बोझ ग्राहक पर डालेगा या फिर स्कैनर इस्तेमाल करना बंद कर देगा।
सरकार और NPCI का क्या रहा है रुख?
गौरतलब है कि एनपीसीआई (NPCI) और वित्त मंत्रालय समय-समय पर यह स्पष्ट करते रहे हैं कि बैंक-टू-बैंक सामान्य यूपीआई लेनदेन पूरी तरह से निशुल्क हैं। हालांकि, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) जैसे वॉलेट्स के माध्यम से 2000 रुपए से ऊपर के मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) और इंटरचेंज फीस के नियम लागू किए गए थे। अशनीर ग्रोवर का मानना है कि किसी भी प्रकार का अप्रत्यक्ष शुल्क या मर्चेंट पर लगने वाला वित्तीय बोझ अंततः डिजिटल इंडिया के विजन को ही नुकसान पहुंचाता है, इसलिए सरकार को इस नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सरकार के इस फैसले की आलोचना की है।