UPI पर चार्ज को लेकर सरकार को जमकर घेरा अशनीर ग्रोवर ने, बताया पॉलिटिकल सुसाइड

Ashneer Grover On UPI: भारतपे (BharatPe) के सह-संस्थापक और पूर्व शार्क टैंक जज अशनीर ग्रोवर ने यूपीआई (UPI) ट्रांजैक्शन पर लगने वाले शुल्क और 2000 रुपए से अधिक के मर्चेंट पेमेंट पर चार्ज लगाने की नीतियों को लेकर केंद्र सरकार और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इस फैसले को डिजिटल इंडिया के अभियानों के विपरीत और छोटे दुकानदारों के लिए नुकसानदायक तथा सरकार के लिए आत्मघाती कदम करार दिया है

क्या है अशनीर ग्रोवर का तर्क?

सफल सिस्टम पर शुल्क लगाना ठीक नहीं

ग्रोवर ने सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर बात रखते हुए कहा कि सरकार को यूपीआई जैसे क्रांतिकारी और दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करने वाले सिस्टम को लगातार मुफ्त और सुगम बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि फीस लगाने से छोटे कारोबारी और रेहड़ी-पटरी वाले जो नए-नए डिजिटल पेमेंट से जुड़े हैं, वे वापस नकदी लेन-देन की ओर रुख कर सकते हैं। इतना ही नहीं यदि मर्चेंट पर चार्ज का दबाव पड़ेगा, तो वह या तो इसका बोझ ग्राहक पर डालेगा या फिर स्कैनर इस्तेमाल करना बंद कर देगा।

सरकार और NPCI का क्या रहा है रुख?

गौरतलब है कि एनपीसीआई (NPCI) और वित्त मंत्रालय समय-समय पर यह स्पष्ट करते रहे हैं कि बैंक-टू-बैंक सामान्य यूपीआई लेनदेन पूरी तरह से निशुल्क हैं। हालांकि, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) जैसे वॉलेट्स के माध्यम से 2000 रुपए से ऊपर के मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) और इंटरचेंज फीस के नियम लागू किए गए थे। अशनीर ग्रोवर का मानना है कि किसी भी प्रकार का अप्रत्यक्ष शुल्क या मर्चेंट पर लगने वाला वित्तीय बोझ अंततः डिजिटल इंडिया के विजन को ही नुकसान पहुंचाता है, इसलिए सरकार को इस नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सरकार के इस फैसले की आलोचना की है।