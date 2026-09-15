राजस्थान में विदाई से पहले मानसून मेहरबान, गुजरात के 9 जिले बारिश से बेहाल

गुजरात, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और आंधप्रदेश में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश दर्ज की गई। देश में सबसे ज्यादा 193 मिमी बारिश गुजरात के अंजार में दर्ज की गई। सबसे ज्यादा बारिश वाले 10 स्थानों में 9 गुजरात के थे। भारी बारिश की वजह से गुजरात के कई शहरों में बाढ़ से हालात नजर आ रहे हैं। यहां राहत और बचाव के लिए सेना तैनात की गई है।

Highest Rainfall Recorded in the Last 24 Hours on 15th September 2026

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मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर सिस्टम की वजह से राजस्थान, मध्‍यप्रदेश और गुजरात में आज भी भारी बारिश की संभावना है। दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 16 सितंबर से भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख में 15 से 17 सितंबर के बीच काफी बारिश और गरज-चमक की संभावना है।



राजस्थान में 19 से विदा होगा मानसून

विदाई से पहले राजस्थान में भी मानसून मेहरबान है। राज्य के डूंगरपुर और बांसवाड़ा में 5 इंच बारिश हुई तो झालावाड़ में 3 इंच पानी बरसा। जयपुर में भी तेज बारिश की वजह से कई स्थानों पर जलभराव हुआ। 19 सितंबर, 2026 के आसपास पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं।

कैसा है यूपी बिहार का मौसम?

बिहार में 15 जिलों में 49.67 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। गंगा समेत राज्य की 5 नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग ने राज्य के 22 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के 72 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।



मल्हारगढ़ में 145 मिमी बारिश

मध्यप्रदेश के मल्हारगढ़ में पिछले 24 घंटे में 145 मिमी बारिश हुई। खिलचीपुर, झाबुआ, राजगढ़, रतलाम और पचमढ़ी में भी भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।