  1. समाचार
  2. व्यापार
  3. समाचार
  4. upi-new-madr-rules-rbi-2000-above-transactions
Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :नई दिल्ली , Wednesday, 16 September 2026 (09:38 IST)

RBI ने बताए MDR के फायदे, लेकिन आम लोगों की जेब पर पड़ेगा कितना असर?

MDR on UPI transactions : bill passed in loksabha
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (09:38 IST)
google-news
भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि बड़े मूल्य वाले यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू करना अहम कदम है। इससे भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली लंबे समय तक मजबूत रहेगी। 2,000 रुपए से ज्यादा के ट्रांजेक्शन पर 0.4 फीसदी शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। यह नियम 15 अक्तूबर से लागू होगा। जानिए क्या 2000 से ज्यादा के हर UPI पेमेंट पर लगेगा MDR?  ALSO READ: Top News: 2000 से ऊपर UPI पर MDR, भारत-चीन पर 100% टैरिफ की तैयारी; पढ़ें 5 बड़ी खबरें
 
RBI ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि 2,000 रुपए से अधिक के बड़े मूल्य वाले UPI लेन-देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) की शुरुआत, भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की दीर्घकालिक स्थिरता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे UPI को देश भर में उपभोक्ताओं और व्यवसायों को सेवाएं देने, लगातार आगे बढ़ने और नए नवाचार (innovation) लाने में मदद मिलेगी।
 
उन्होंने कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र के सभी भागीदारों के बीच MDR का उचित और सही वितरण, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और स्वीकार्यता नेटवर्क में निरंतर निवेश का समर्थन करेगा। इसके बदले में, यह UPI की स्वीकार्यता को और अधिक बढ़ाने, ग्राहक आधार को मजबूत करने और लेन-देन की मात्रा में निरंतर वृद्धि में मदद कर सकता है।
 
पोस्ट में कहा गया है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी UPI लेन-देन (चाहे वे P2P हों या P2M) उपयोगकर्ताओं के लिए पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। 2,000 रुपए से कम के P2M UPI लेन-देन व्यापारियों (merchants) के लिए मुफ्त बने रहेंगे, जबकि P2M के लिए व्यापारियों पर MDR लगाया जा सकता है।
 
शीर्ष बैंक ने लोगों को भरोसा दिलाया कि RBI यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि भारत के इस विश्व स्तरीय डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की दीर्घकालिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा देते हुए, UPI सुरक्षित, सहज, किफायती और सुलभ बना रहे।

दोस्तों और परिजनों को पैसे भेजने पर नहीं लगेगा चार्ज

नए नियमों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आम व्यक्ति का P2P UPI भुगतान मुफ्त बना रहेगा। बदलाव मुख्य रूप से कुछ बड़े Merchant Payments पर MDR से जुड़ा है। इसलिए अगर आप रोजमर्रा में दोस्त, परिवार या किसी व्यक्ति को UPI से पैसे भेजते हैं, तो आपको इस बदलाव से सीधे तौर पर कोई नया शुल्क नहीं देना होगा। नए नियमों में UPI ऐप प्रोवाइडर्स को अलग से Platform Fee या Hidden Charges लगाने की अनुमति नहीं होगी। ALSO READ: UPI Payment Rules : आम यूजर के लिए UPI रहेगा फ्री, किन ट्रांजेक्शन पर लगेगा चार्ज, जान लीजिए सरकार के नए नियम
 

इन 5 तरह के ट्रांजेक्शन पर 5 रुपए चार्ज

रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, पेट्रोल डीजल और कृषि जैसे क्षेत्रों के लिए अलग नियम है। इन क्षेत्रों में 2,000 रुपए से ज्यादा के UPI Merchant Payments पर फ्लैट 5 रुपए MDR लागू होगा।

UPI ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं

आम यूजर्स के लिए मुफ्त UPI ट्रांजैक्शन की संख्या पर कोई मासिक कोटा या वॉल्यूम लिमिट नहीं होगी। यानी ऐसा नहीं है कि महीने में एक निश्चित संख्या में मुफ्त UPI भुगतान करने के बाद हर ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगने लगेगा।

अशनीर ग्रोवर का सरकार पर बड़ा हमला

भारतपे (BharatPe) के सह-संस्थापक और पूर्व शार्क टैंक जज अशनीर ग्रोवर ने यूपीआई (UPI) ट्रांजैक्शन पर लगने वाले शुल्क और 2000 रुपए से अधिक के मर्चेंट पेमेंट पर चार्ज लगाने की नीतियों को लेकर केंद्र सरकार और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इस फैसले को डिजिटल इंडिया के अभियानों के विपरीत और छोटे दुकानदारों के लिए नुकसानदायक तथा सरकार के लिए आत्मघाती कदम करार दिया है ALSO READ: UPI पर चार्ज को लेकर सरकार को जमकर घेरा अशनीर ग्रोवर ने, बताया पॉलिटिकल सुसाइड
 
उन्होंने कहा कि छोटे दुकानदारों को 2000 से ऊपर के पेमेंट पर आपको शुल्क लगाना है। आपका कहना है कि उस खर्चा लगता है। क्या मजाक है, सरकार को कहां खर्च लग रहा है? वित्त वर्ष 2026 में आरबीआई ने सरकार को 3 लाख करोड़ का सरप्लस दिया है। बैंक्स के अलावा जितने भी यूपीआई पार्टिसिपेंट हैं 4 करोड़ प्रॉफिट कमा रहे हैं। एनपीसीआई का प्री- टैक्स्ट प्रॉफिट 1900 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि जब किसी को नुकसान ही नहीं हो रहा है कि छोटे दुकानदारों से कि बात की भरपाई करवा रहे हो। उन्होंने सरकारी आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए कहा कि भगवान बचाए देश को।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
Top News: 2000 से ऊपर UPI पर MDR, भारत-चीन पर 100% टैरिफ की तैयारी; पढ़ें 5 बड़ी खबरें

5,000 का डिस्काउंट, 10,000mAh बैटरी और 3,500 निट्स डिस्प्ले, सस्ते स्मार्टफोन्स ने मचाया तहलका

5,000 का डिस्काउंट, 10,000mAh बैटरी और 3,500 निट्स डिस्प्ले, सस्ते स्मार्टफोन्स ने मचाया तहलकाXiaomi ने भारत में अपनी Redmi Note 17 सीरीज के दो नए स्मार्टफोन Redmi Note 17 Pro और Redmi Note 17 Pro Max लॉन्च कर दिए हैं। इनमें Pro Max को ज्यादा प्रीमियम मॉडल के तौर पर पेश किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत 10,000mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी है। वहीं Redmi Note 17 Pro में 9,000mAh की बैटरी दी गई है।

कौन हैं PM मोदी और शी जिनपिंग के बीच खड़े ये शख्स? जानिए 2017 बैच के इस IFS अधिकारी की कहानी

कौन हैं PM मोदी और शी जिनपिंग के बीच खड़े ये शख्स? जानिए 2017 बैच के इस IFS अधिकारी की कहानीIFS Siddharth Babu: जब दो महाशक्तियों के शीर्ष नेता किसी मेज पर आमने-सामने बैठते हैं, तो उनकी बातचीत का एक-एक शब्द और लहजा पूरे वैश्विक परिदृश्य को बदल सकता है। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच एक बेहद समझदार, कूटनीतिक रूप से दक्ष और भरोसेमंद ट्रांसलेटर (अनुवादक) की मौजूदगी अनिवार्य हो जाती है।

iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro : क्या नया है? डिजाइन, कैमरा, डिस्प्ले और कितना फर्क, जानिए पूरी डिटेल

iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro : क्या नया है? डिजाइन, कैमरा, डिस्प्ले और कितना फर्क, जानिए पूरी डिटेलApple के Surprise and Shine इवेंट में सबसे ज्यादा चर्चा भले ही कंपनी के फोल्डेबल iPhone Duo की हो रही हो, लेकिन iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max भी कई बड़े अपग्रेड के साथ पेश किए गए हैं। खासतौर पर उन यूजर्स के लिए ये फोन महत्वपूर्ण हैं, जो पुराने iPhone से अपग्रेड करने की तैयारी कर रहे हैं। iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में मुख्य अंतर स्क्रीन साइज और बैटरी क्षमता का है।

इंदौर पर पूरे देश की होगी नजर, राहुल गांधी की गूंज के लिए मैदान तैयार, बारिश से बचने के लिए डोम, रजिस्‍ट्रेशन जारी

इंदौर पर पूरे देश की होगी नजर, राहुल गांधी की गूंज के लिए मैदान तैयार, बारिश से बचने के लिए डोम, रजिस्‍ट्रेशन जारी19 सितंबर को पूरे देश की नजर इंदौर पर होगी, वजह होगी कांग्रेस नेता राहुल गांधी। राहुल गांधी इंदौर में 19 सितंबर को जेन जी को छात्रों की गूंज में संबोधित करेंगे। लंबी मशक्‍कत के बाद आयोजन के लिए कांग्रेस को जगह की अनुमति मिल पाई है।

iPhone Duo vs Galaxy Z Fold 8 : दोनों फोल्डेबल में कौन है ज्यादा दमदार? जानें फीचर्स और कीमत

iPhone Duo vs Galaxy Z Fold 8 : दोनों फोल्डेबल में कौन है ज्यादा दमदार? जानें फीचर्स और कीमतApple iPhone Duo vs Samsung Galaxy Z Fold 8 कौनसा फोन खरीदना समझदारी डिस्प्ले में दोनों का मुकाबला बराबरी का iPhone Duo में फोन खोलने पर 7.6 इंच की इनर स्क्रीन मिलती है, जबकि बाहर की तरफ 5.4 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। Apple ने दोनों स्क्रीन में ProMotion और Always-On Display का सपोर्ट दिया है। इनकी पीक आउटडोर ब्राइटनेस 3,000 निट्स तक है।

कैसा है 2027 यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव का ‘नीला दांव’

कैसा है 2027 यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव का ‘नीला दांव’समाजवादी पार्टी की छात्रसभा अब नीली टी-शर्ट और जींस में नजर आएगी। यूपी की राजनीति में नीला रंग अंबेडकरवादी और बहुजन राजनीति से जुड़ा रहा है। क्या अखिलेश यादव की कोशिश 2027 से पहले एक नई सामाजिक पहचान बनाने की है?

RBI ने बताए MDR के फायदे, लेकिन आम लोगों की जेब पर पड़ेगा कितना असर?

RBI ने बताए MDR के फायदे, लेकिन आम लोगों की जेब पर पड़ेगा कितना असर?भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि बड़े मूल्य वाले यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू करना अहम कदम है। इससे भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली लंबे समय तक मजबूत रहेगी। 2,000 रुपए से ज्यादा के ट्रांजेक्शन पर 0.4 फीसदी शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। यह नियम 15 अक्तूबर से लागू होगा। जानिए क्या 2000 से ज्यादा के हर UPI पेमेंट पर लगेगा MDR?

Top News: 2000 से ऊपर UPI पर MDR, भारत-चीन पर 100% टैरिफ की तैयारी; पढ़ें 5 बड़ी खबरें

Top News: 2000 से ऊपर UPI पर MDR, भारत-चीन पर 100% टैरिफ की तैयारी; पढ़ें 5 बड़ी खबरेंTop News 16 September: 2000 से ऊपर के ट्रांजेक्शन पर लगेगा MDR। भारत, चीन समेत कई देशों पर अमेरिका में 100 फीसदी टैरिफ की तैयारी। ईरान से युद्ध में अमेरिका ने 38 अरब डॉलर से ज्यादा फूंके। UCC को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा पर बड़ा हमला। भारत ने दूसरे टी20 में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। पल पल की जानकारी...

US Space Weapons : चीन-रूस से बढ़ते तनाव के बीच नई Space War की तैयारी, अमेरिका के अंतरिक्ष हथियार कितने खतरनाक हैं?

US Space Weapons : चीन-रूस से बढ़ते तनाव के बीच नई Space War की तैयारी, अमेरिका के अंतरिक्ष हथियार कितने खतरनाक हैं?धरती के बाद अब अंतरिक्ष में भी सैन्य ताकत बढ़ाने की होड़ तेज होती दिखाई दे रही है। अमेरिका ने पहली बार आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि उसके Space Force के पास कक्षा (Orbit) में तैनात ‘Space Control Weapons’ मौजूद हैं। अमेरिका का कहना है कि इन हथियारों का इस्तेमाल अमेरिकी और सहयोगी सेनाओं को दुश्मन की कार्रवाई से बचाने के लिए किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मिले सीमेंस कंपनी के अधिकारी, सीएम ने सौंपा 60.49 एकड़ जमीन का आशय पत्र

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मिले सीमेंस कंपनी के अधिकारी, सीएम ने सौंपा 60.49 एकड़ जमीन का आशय पत्रमध्यप्रदेश को ऊर्जा उपकरण विनिर्माण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 15 सितंबर को मंत्रालय में सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड को उज्जैन स्थित विक्रम उद्योगपुरी फेज-2 में 60.49 एकड़ भूमि का आशय पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) प्रदान किया। सीमेंस कंपनी द्वारा यहां एक बड़ी क्षमता के पॉवर ट्रांसफार्मर्स के निर्माण के लिए लगभग 2,053 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव दिया गया है। कंपनी की यूनिट स्थापना से 1500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।

Jio Users के लिए बड़ा ऑफर, 12 महीने तक मुफ्त Canva Pro, ₹4,000 तक की बचत, जानें कौन उठा सकता है फायदा

Jio Users के लिए बड़ा ऑफर, 12 महीने तक मुफ्त Canva Pro, ₹4,000 तक की बचत, जानें कौन उठा सकता है फायदाजियो यूजर्स अब बिना अतिरिक्त पैसे दिए Canva के प्रीमियम डिजाइन टूल्स इस्तेमाल कर सकेंगे। जियो और Canva ने साझेदारी की है, जिसके तहत पात्र ग्राहकों को 12 महीने तक Canva Pro या Canva Pro Lite मुफ्त मिलेगा। कंपनी के मुताबिक इस ऑफर की कीमत ₹4,000 तक है और इसे 16 सितंबर से MyJio ऐप के जरिए एक्टिव किया जा सकेगा।

5,000 का डिस्काउंट, 10,000mAh बैटरी और 3,500 निट्स डिस्प्ले, सस्ते स्मार्टफोन्स ने मचाया तहलका

5,000 का डिस्काउंट, 10,000mAh बैटरी और 3,500 निट्स डिस्प्ले, सस्ते स्मार्टफोन्स ने मचाया तहलकाXiaomi ने भारत में अपनी Redmi Note 17 सीरीज के दो नए स्मार्टफोन Redmi Note 17 Pro और Redmi Note 17 Pro Max लॉन्च कर दिए हैं। इनमें Pro Max को ज्यादा प्रीमियम मॉडल के तौर पर पेश किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत 10,000mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी है। वहीं Redmi Note 17 Pro में 9,000mAh की बैटरी दी गई है।

iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro : क्या नया है? डिजाइन, कैमरा, डिस्प्ले और कितना फर्क, जानिए पूरी डिटेल

iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro : क्या नया है? डिजाइन, कैमरा, डिस्प्ले और कितना फर्क, जानिए पूरी डिटेलApple के Surprise and Shine इवेंट में सबसे ज्यादा चर्चा भले ही कंपनी के फोल्डेबल iPhone Duo की हो रही हो, लेकिन iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max भी कई बड़े अपग्रेड के साथ पेश किए गए हैं। खासतौर पर उन यूजर्स के लिए ये फोन महत्वपूर्ण हैं, जो पुराने iPhone से अपग्रेड करने की तैयारी कर रहे हैं। iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में मुख्य अंतर स्क्रीन साइज और बैटरी क्षमता का है।