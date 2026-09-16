दिशा सालियान को न जानता था न कभी मिला, CBI FIR के बाद आदित्य ठाकरे का विरोधियों पर बड़ा हमला

Aaditya Thackeray Disha Salian case: शिवसेना (UBT) के विधायक और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने दिवंगत दिशा सालियान मौत मामले में अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। सीबीआई (CBI) द्वारा मामले में प्राथमिकी (FIR) दर्ज किए जाने के बाद आदित्य ठाकरे ने कहा कि राजनीतिक और निजी स्वार्थ के चलते बिना किसी सबूत के सालों से उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। दिशा फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त और मैनेजर थीं।

शोर से अलग होकर तथ्यों पर बात करें

उन्होंने आगे कहा कि निहित स्वार्थ वाले लोग दुष्प्रचार चला रहे हैं, लेकिन ऐसे प्रयासों से वे घबराने वाले नहीं हैं। राजनीतिक फायदे के लिए रची गई यह रणनीति पूरी तरह विफल होगी और वे हमेशा सच्चाई व नागरिकों के हक के लिए लड़ते रहेंगे।

12वीं मंजिल से गिरकर हुई थी दिशा की मौत

हाईकोर्ट के आदेश के बाद CBI एक्शन में

दिशा सालियान के पिता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुंबई उच्च न्यायालय ने इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। अदालत ने 6 साल तक प्राथमिकी दर्ज न करने को लेकर मुंबई पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में दर्ज की गई सीबीआई की इस एफआईआर में फिलहाल किसी को आरोपी के रूप में नामजद नहीं किया गया है।