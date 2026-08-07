NEET Paper Leak: CBI का बड़ा खुलासा, NTA के 3 विषय विशेषज्ञ समेत 13 आरोपी चार्जशीट में शामिल

CBI ने 13 आरोपियों को नामजद किया है जिनमें NTA के तीन विषय विशेषज्ञ भी शामिल हैं। जांच एजेंसी ने दावा किया कि यह कोई साधारण पेपर लीक नहीं, बल्कि कई राज्यों में फैला सुनियोजित नेटवर्क था। इसमें परीक्षा से जुड़े लोगों के साथ ही कोचिंग संचालक, बिचौलिए और दलाल शामिल थे।

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NTA के 3 विषय विशेषज्ञों को बनाया आरोपी

CBI ने अपनी चार्जशीट में NTA द्वारा नियुक्त तीन विषय विशेषज्ञों को भी आरोपी बनाया है। इनमें बॉटनी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के विशेषज्ञ शामिल हैं। इन विशेषज्ञों ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए गोपनीय प्रश्नपत्रों तक पहुंच बनाई।

कैसे लीक हुए पेपर?

जांच में पता चला कि लीक हुए प्रश्नपत्र WhatsApp, Telegram पर PDF फाइल और फोटो के जरिए शेयर किए गए। लीक हुए प्रश्न पहले NTA के विषय विशेषज्ञों से निजी ऑपरेटरों और बिचौलियों तक पहुंचे। इसके बाद इन्हें अलग-अलग माध्यमों से अभ्यर्थियों तक पहुंचाया गया। जब्त किए गए मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच में कई अहम डिजिटल सबूत मिले। जांच के दौरान मोबाइल में NEET 2026 नाम का एक WhatsApp ग्रुप भी मिला।