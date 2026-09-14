दिशा सालियान केस में बड़ा मोड़, CBI ने दर्ज की FIR, आदित्य ठाकरे, रिया चक्रवर्ती समेत कई बड़े नाम जांच के घेरे में

दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत के मामले में एक बड़ा और सनसनीखेज मोड़ आया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के कड़े रुख और स्पष्ट आदेश के बाद CBI ने इस मामले में औपचारिक रूप से एफआईआर दर्ज कर ली है।

हाईकोर्ट ने छह साल तक इस मामले में एफआईआर दर्ज न करने और केवल 'आकस्मिक मौत' के तहत जांच सीमित रखने पर मुंबई पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए थे। CBI द्वारा दर्ज की गई इस FIR के बाद से हलचल तेज हो गई है, क्योंकि इसमें महाराष्ट्र राज्य के कई बड़े नेताओं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और बॉलीवुड हस्तियों के नाम सीधे तौर पर शामिल किए गए हैं।

FIR में शामिल प्रमुख नाम

CBI की इस प्राथमिकी में शिवसेना (यूबीटी) के नेता आदित्य ठाकरे, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का नाम मुख्य रूप से शामिल है। इसके अलावा, अभिनेता डिनो मोरिया, रोहन रॉय, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती का नाम भी शामिल है।

पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे, डीसीपी विशाल ठाकुर और मालवणी पुलिस स्टेशन के संबंधित अधिकारी, कलीना फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) के अधिकारी, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ, और रीजेंट गैलेक्सी बिल्डिंग के सुरक्षा गार्ड का नाम भी एफआईआर में है।

CBI की प्राथमिकी के अनुसार, इन सभी व्यक्तियों की भूमिका की जांच एक बड़ी आपराधिक साजिश, सबूतों को नष्ट करने या छिपाने, और आधिकारिक रिकॉर्ड के निर्माण या हेरफेर के संदर्भ में की जाएगी। FIR में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके पुत्र आदित्य ठाकरे ने इस पूरे मामले में और इसके बाद की गई लीपापोती में कथित तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

बॉम्बे हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

इस मामले में CBI जांच का आदेश देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस की पिछली कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी व्यक्त की थी। अदालत ने टिप्पणी की थी कि मुंबई पुलिस की शुरुआती जांच "सवालों का जवाब देने के बजाय नए सवाल खड़े करती है।" पीठ ने छह साल तक कोई ठोस एफआईआर दर्ज न करने और पूरी प्रक्रिया में पाई गई "गंभीर विसंगतियों" का हवाला देते हुए मामला केंद्रीय एजेंसी को सौंपने का निर्णय सुनाया था।

सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ाव

दिशा सालियान की 8 जून 2020 को मुंबई के मालाड इलाके में एक बहुमंजिला इमारत से गिरने के कारण मौत हो गई थी। उस समय मुंबई पुलिस ने इस घटना को एक दुर्घटना माना था और मामला ADR के तहत दर्ज किया था। दिशा की मौत के महज छह दिन बाद, 14 जून 2020 को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अपने बांद्रा स्थित आवास पर मृत पाए गए थे।

चूंकि दिशा सालियान सुशांत की पूर्व मैनेजर रह चुकी थीं, इसलिए दोनों मौतों के समय में इतनी निकटता के कारण कई तरह की आशंकाएं और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था। सुशांत मामले की जांच पहले से ही CBI द्वारा की जा रही है, जहां एजेंसी ने पूर्व में अपनी क्लोजर रिपोर्ट जमा की थी। हालांकि, अब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद दिशा सालियान मामले की स्वतंत्र और विस्तृत जांच शुरू हो गई है।