न स्टार पावर, न बड़ा बजट... फिर भी हनुमान अंश का तूफान जारी, 202 करोड़ पार कर 300 करोड़ क्लब पर नजर

बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के कई हफ्तों बाद भी 'हनुमान अंश' की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। फिल्म ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि किसी फिल्म की सफलता सिर्फ बड़े सितारों या भारी-भरकम बजट से तय नहीं होती, बल्कि दमदार कहानी, दर्शकों का प्यार और मजबूत वर्ड ऑफ माउथ किसी भी फिल्म को बड़ी कामयाबी दिला सकते हैं।

महज 9 लाख रुपये की ओपनिंग करने वाली ‘हनुमान अंश’ अब 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है और तेजी से 300 करोड़ क्लब की ओर बढ़ रही है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा प्रदर्शन किया है, जिसकी उम्मीद शायद ट्रेड विशेषज्ञों ने भी नहीं की थी।

बड़ी फिल्मों के बीच भी कायम रखा दबदबा

‘हनुमान अंश’ ने बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी फिल्मों की रिलीज के बावजूद अपनी पकड़ बनाए रखी। फिल्म ने ‘द ओडिसी’, ‘स्पाइडर-मैन’, ‘बंटवारा 1947’, ‘आवारा पागलपन 2’, ‘टॉक्सिक’, ‘मिर्जापुर द मूवी’ और हालिया रिलीज ‘हैवान’ जैसी फिल्मों की मौजूदगी के बीच भी शानदार प्रदर्शन जारी रखा।

आमतौर पर इतनी बड़ी फिल्मों के आने के बाद किसी भी फिल्म की कमाई पर असर पड़ता है, लेकिन ‘हनुमान अंश’ दर्शकों की पहली पसंद बनी रही। फिल्म की कमाई में लगातार मजबूती यह दिखाती है कि दर्शकों ने इसे दिल से स्वीकार किया है।

छठे हफ्ते में भी जबरदस्त कमाई

फिल्म ने अपने छठे हफ्ते में भी शानदार प्रदर्शन किया। शुक्रवार को फिल्म ने 10.50 करोड़ रुपये, शनिवार को 17.50 करोड़ रुपये और रविवार को 21.07 करोड़ रुपये का कारोबार किया।

इसके साथ ही भारत में फिल्म का कुल नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 202.23 करोड़ रुपये पहुंच गया है।

हनुमान अंश का बॉक्स ऑफिस सफर

पहला सप्ताह: 90 लाख रुपये

दूसरा सप्ताह: 46 लाख रुपये

तीसरा सप्ताह: 10 करोड़ रुपये

चौथा सप्ताह: 58.50 करोड़ रुपये

पांचवां सप्ताह: 83.30 करोड़ रुपये

छठे सप्ताह का वीकेंड: 49.07 करोड़ रुपये

कुल कलेक्शन: 202.23 करोड़ रुपये (भारत नेट)

छोटे से आगाज से बड़ी सफलता तक

‘हनुमान अंश’ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि फिल्म ने बिना किसी बड़े स्टार चेहरे के बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने की ओर कदम बढ़ाया है। फिल्म की सफलता यह संदेश देती है कि अगर कंटेंट मजबूत हो और दर्शकों को फिल्म पसंद आ जाए तो वह हर तरह की चुनौतियों को पार कर सकती है।

अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि क्या ‘हनुमान अंश’ आने वाले दिनों में 300 करोड़ रुपये के क्लब में अपनी जगह बना पाती है या नहीं।