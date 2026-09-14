‘हनुमान अंश’ के बाद विशाल चतुर्वेदी की नई फिल्म ‘राम बोला’ का ऐलान, गोस्वामी तुलसीदास की अमर गाथा आएगी पर्दे पर

ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘हनुमान अंश’ की सफलता के बाद लेखक-निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने अपने अगले प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है। विशाल चतुर्वेदी और महावीर जैन फिल्म्स अब मिलकर ‘राम बोला’ नाम की फिल्म बनाने जा रहे हैं। यह फिल्म महाकवि और आध्यात्मिक व्यक्तित्व गोस्वामी तुलसीदास के असाधारण जीवन और उनकी विरासत पर आधारित होगी।

‘राम बोला’ के जरिए गोस्वामी तुलसीदास की जिंदगी, उनकी भक्ति और उनके साहित्यिक योगदान को बड़े पर्दे पर पेश किया जाएगा। तुलसीदास भारतीय साहित्य और संस्कृति के सबसे प्रभावशाली कवियों और आध्यात्मिक व्यक्तित्वों में गिने जाते हैं। उनकी रचनाओं और रामभक्ति का भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव रहा है।

कौन बना रहा है ‘राम बोला’?

‘राम बोला’ की कहानी लिखने के साथ फिल्म का निर्देशन भी विशाल चतुर्वेदी करेंगे। फिल्म का निर्माण महावीर जैन, विशाल चतुर्वेदी, अमित उपाध्याय और रघुवेंद्र सिंह मिलकर करेंगे। फिल्म को महावीर जैन फिल्म्स प्रस्तुत कर रहा है।

तुलसीदास की जिंदगी पर केंद्रित होगी फिल्म

‘राम बोला’ सिर्फ एक ऐतिहासिक या बायोपिक फिल्म नहीं, बल्कि गोस्वामी तुलसीदास की उस यात्रा को सामने लाने की कोशिश होगी, जिसने उन्हें भारतीय संस्कृति और साहित्य का अमर नाम बना दिया। फिल्म में उनके जीवन, आध्यात्मिक यात्रा, भक्ति और उनके शब्दों की विरासत को बड़े सिनेमाई कैनवास पर दिखाने की तैयारी है।

‘हनुमान अंश’ के बाद बड़ी चुनौती

विशाल चतुर्वेदी की पिछली फिल्म ‘हनुमान अंश’ ने बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया और दर्शकों के बीच अपनी मजबूत जगह बनाई। ऐसे में उनकी अगली फिल्म ‘रंबोला’ को लेकर भी उत्सुकता बढ़ गई है। खास तौर पर इसलिए क्योंकि इस बार कहानी भारतीय साहित्य और आध्यात्मिक परंपरा के बेहद महत्वपूर्ण व्यक्तित्व गोस्वामी तुलसीदास के जीवन से जुड़ी है।

फिलहाल फिल्म की कास्ट, रिलीज डेट और अन्य कलाकारों से जुड़ी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन ‘रंबोला’ की घोषणा ने विशाल चतुर्वेदी की अगली फिल्म को लेकर दर्शकों की दिलचस्पी जरूर बढ़ा दी है।