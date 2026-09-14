पलक तिवारी के रॉयल एथनिक लुक ने मचाई सनसनी, ऑलिव ग्रीन आउटफिट में ढाया कहर

बॉलीवुड एक्ट्रेस पलक तिवारी अपने कमाल के स्टाइल स्टेटमेंट और फैशन सेंस से अक्सर फैंस को अपना दीवाना बनाती रहती हैं। सोशल मीडिया पर उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है, और जब भी वह अपनी नई तस्वीरें पोस्ट करती हैं, तो वे देखते ही देखते वायरल हो जाती हैं।

हाल ही में पलक तिवारी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक बेहद शानदार और रॉयल फोटोशूट की तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें उनका ग्लैमरस और एथनिक लुक इंटरनेट का तापमान बढ़ा रहा है।

तस्वीरों में पलक तिवारी ने ऑलिव ग्रीन और पेस्टल टोन का आउटफिट पहना हुआ है। इस ड्रेस का टॉप पार्ट यानी चोली एरिया बेहद खास है। चोली पर जटिल और बारीक मल्टीकलर रेशम की कड़ाई, सीक्विन और मिरर वर्क किया गया है, जो इसमें एक हेरिटेज लुक जोड़ता है।

आउटफिट की स्कर्ट में ट्रेडिशनल बनारसी प्रिंट्स, जिग-जैग पैटर्न और गोटा पट्टी का बारीक काम देखा जा सकता है। ड्रेस की डीप यू-शेप नेकलाइन पलक के इस पारंपरिक पहनावे में बोल्ड और मॉडर्न टच जोड़ रही है। यह एथनिक और कंटेंपरेरी फैशन का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है।

लुक को कम्पलीट करने के लिए पलक ने अपने बालों को सॉफ्ट वेव्स में खुला रखा है। मिडिल पार्टेड हेयर स्टाइल के साथ बालों में हल्का रेडिश-ब्राउन हाईलाइट्स का टच उनके चेहरे के फीचर्स को बखूबी उभार रहा है।

मेकअप की बात करें तो पलक का ग्लोइंग और न्यूड मेकअप लुक उन पर बेहद फब रहा है। सॉफ्ट स्मोकी आईज, डिफाइंड आइब्रो, फ्लॉलेस बेस, पिंक ब्लश और न्यूड ग्लॉसी लिपस्टिक उनके चेहरे की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं।

तस्वीरों में पलक तिवारी का आत्मविश्वास साफ झलक रहा है। कभी वह दीवार का सहारा लेकर रॉयल पोज दे रही हैं, तो कभी अपने हाथों को बालों पर रखकर कैमरे की ओर कातिलाना नजरों से देख रही हैं।