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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Monday, 14 September 2026 (12:45 IST)

गोविंदा के साथ अफेयर की खबरों पर नीलम कोठारी ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मैं बहुत छोटी थी, पता ही नहीं था वो शादीशुदा हैं

Neelam Kothari Govinda affair
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 14 Sep 2026 (12:48 IST)
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बॉलीवुड में 80 और 90 के दशक की सुपरहिट ऑन-स्क्रीन जोड़ियों की बात हो, तो नीलम कोठारी और गोविंदा का नाम सबसे पहले आता है। पर्दे पर उनकी केमिस्ट्री जितनी शानदार थी, ऑफ-स्क्रीन भी उनके अफेयर और रिश्ते को लेकर उतनी ही चर्चाएं रही हैं। 
 
दशकों से चले आ रहे इन कयासों पर अब खुद नीलम कोठारी ने खुलकर बात की है। एक हालिया इंटरव्यू के दौरान जब नीलम से गोविंदा की भावना और उनके पुराने बयानों को लेकर सवाल पूछा गया, तो अभिनेत्री ने बेहद सादगी और स्पष्टता से अपना पक्ष रखा।
मैं बहुत छोटी थी और मुझे उनके शादीशुदा होने का पता नहीं था
टाइम्स नाऊ संग बातचीत के दौरान जब होस्ट ने नीलम को याद दिलाया कि गोविंदा कभी ऑफ-स्क्रीन भी उनके प्यार में गिरफ़्तार थे, तो नीलम ने उस दौर की अपनी मासूमियत का जिक्र किया। नीलम ने कहा, उस समय मैं उम्र में बहुत छोटी थी। मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि गोविंदा शादीशुदा हैं। इस बारे में मुझे काफी बाद में पता चला।
 
नीलम ने यह भी साफ किया कि उस वक्त उनका पूरा ध्यान अपने करियर पर था। वह बॉलीवुड में कदम रख रही थीं, जहां उनकी प्राथमिकता हिंदी भाषा सीखना और अभिनय में खुद को साबित करना था।
 
सख्त परवरिश और माता-पिता का पहरा
अफेयर की खबरों को खारिज करते हुए नीलम ने बताया कि उनके जीवन के उस पड़ाव पर रिलेशनशिप में पड़ना कभी विकल्प था ही नहीं। उन्होंने खुलासा किया, मेरी उम्र बहुत कम थी और मेरे माता-पिता काफी सख्त थे। इसलिए किसी के साथ रिश्ते में आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था।
 
फिल्मों की शूटिंग के दौरान अक्सर उनके परिवार का कोई न कोई सदस्य उनके साथ मौजूद रहता था। इस पर नीलम ने स्पष्ट किया कि इसका मतलब यह नहीं था कि उनका परिवार फिल्म इंडस्ट्री को असुरक्षित मानता था। उन्होंने कहा कि वो महज एक बच्ची की तरह थीं, इसलिए सुरक्षा और देखभाल के लिहाज से परिवार का साथ रहना स्वाभाविक था।
जैकी श्रॉफ और संजय दत्त करते थे बच्चे की तरह प्रोटेक्ट
80 के दशक की यादें साझा करते हुए नीलम ने बताया कि शूटिंग सेट पर माहौल बहुत ही आत्मीय होता था। सेट पर मौजूद हर कोई उन्हें बहुत दुलार देता था। उनके सह-कलाकार उन्हें एक छोटी बच्ची की तरह मानते थे। इस दौरान नीलम के पति समीर सोनी ने भी जोड़ा कि जैकी श्रॉफ और संजय दत्त जैसे बड़े सितारे उस दौर में नीलम को लेकर काफी 'प्रोटेक्टिव' रहते थे और उनका बेहद ख्याल रखते थे।
 
इंटरव्यू में नीलम के साथ बैठे उनके पति और जाने-माने अभिनेता समीर सोनी ने इस पूरे मुद्दे पर बहुत ही परिपक्व और शांत रुख अपनाया। समीर ने कहा कि 20 साल पुरानी बातों या अफवाहों को पकड़कर बैठने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा, जो चीज 20 साल पहले हुई या शायद नहीं भी हुई, मैं उसके बारे में नहीं जानता था। तो मैं उसे लेकर बैठा कैसे रह सकता हूं? 
 
कई सुपरहिट फिल्मों में काम करने के बाद नीलम ने धीरे-धीरे अभिनय की दुनिया से दूरी बना ली थी। इसके बाद उन्होंने ज्वैलरी डिजाइनिंग के क्षेत्र में कदम रखा और एक सफल बिजनेसमैन के रूप में अपनी पहचान बनाई। हाल के वर्षों में नीलम ने नेटफ्लिक्स की लोकप्रिय रियलिटी सीरीज 'फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स' से ग्लैमर की दुनिया में दोबारा शानदार वापसी की।
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