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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Monday, 14 September 2026 (12:07 IST)

'गैंग्स ऑफ वासेपुर 2' के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिली थीं 200 फिल्मों की स्क्रिप्ट्स, मेकर्स रखते थे ब्लैंक चेक

Nawazuddin Siddiqui
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 14 Sep 2026 (12:08 IST)
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अनुराग कश्यप की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर 2' ने भारतीय सिनेमा को एक ऐसा सितारा दिया, जिसने एक्टिंग की परिभाषा ही बदल दी। यह फिल्म नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी के करियर का वो टर्निंग पॉइंट थी, जिसने उन्हें रातों-रात देश का सबसे पसंदीदा और गंभीर अभिनेता बना दिया। 
 
हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान नवाज़ुद्दीन ने अपने जीवन और करियर से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने याद करते हुए बताया कि वर्ष 2012 में 'गैंग्स ऑफ वासेपुर 2' की ऐतिहासिक सफलता के बाद उन्हें स्टार जैसा महसूस होने लगा था। फिल्म के रिलीज़ होते ही निर्देशकों और निर्माताओं की कतार उनके घर के बाहर लग गई थी।
नवाज़ के अनुसार, फिल्म रिलीज होने के बाद मेरे पास कम से कम 200 फिल्मों की स्क्रिप्ट्स आईं। मेरी टेबल पर मेकर्स ब्लैंक चेक रखकर जाते थे और कहते थे कि अपनी पसंद की रकम खुद भर लीजिए और बस हमें अपनी तारीखें दे दीजिए।
 
लेकिन नवाज़ुद्दीन ने जो कदम उठाया, उसकी उम्मीद किसी भी नए स्टार से नहीं की जा सकती। उन्होंने उन 200 में से एक भी स्क्रिप्ट स्वीकार नहीं की और सभी ऑफर ठुकरा दिए। उन्होंने बताया, मुझे उन 200 स्क्रिप्ट्स में से एक भी पसंद नहीं आई। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं जल्दबाज़ी में कोई गलत प्रोजेक्ट साइन नहीं करूँगा। मैं पहले ही सालों तक काम का इंतज़ार करने का आदी था, इसलिए मैंने सोचा कि 2-3 साल और सही रोल का इंतज़ार करना किसी भी खराब फिल्म को साइन करने से बेहतर है।
 
नवाज़ुद्दीन का यह धैर्य काम आया और जल्द ही उन्हें ऐसे शानदार प्रोजेक्ट्स मिलने लगे, जिन्होंने उन्हें हिंदी सिनेमा के शीर्ष अभिनेताओं की फेहरिस्त में शामिल कर दिया।
 
'फैज़ल खान' के किरदार ने रचा था इतिहास
वर्ष 2012 में आई 'गैंग्स ऑफ वासेपुर 2' में नवाज़ुद्दीन ने 'फैज़ल खान' की यादगार भूमिका निभाई थी। धनबाद के आपराधिक घरानों और खान-कुरैशी परिवारों की दशकों पुरानी दुश्मनी पर आधारित इस कहानी में फैज़ल का सफर बेहद दिलचस्प था। शुरुआत में एक सुस्त और दिशाहीन दिखने वाला युवक, अपनों को खोने और धोखे का शिकार होने के बाद एक बेहद खौफनाक और बेरहम गैंगस्टर बन जाता है। नवाज़ के तीखे संवाद, बॉडी लैंग्वेज और अभिनय की गहराई ने दर्शकों का दिल जीत लिया था।
 
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी हाल ही में 8 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'मैं एक्टर नहीं हूं' में नज़र आए थे। यद्यपि फिल्म को समीक्षकों से मिले-जुले रिव्यू मिले, लेकिन नवाज़ के अभिनय की एक बार फिर से जमकर सराहना की गई। वह जल्द ही हॉरर-थ्रिलर फिल्म 'तुम्बाड 2' में नजर आने वाले हैं। 
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