करीना कपूर-सैफ अली खान के घर बप्पा का अनोखा स्वागत, नन्हे जेह ने हाथों से बनाई इको-फ्रेंडली गणपति की मूर्ति

गणेश चतुर्थी का पावन पर्व देशभर में बड़े ही धूमधाम, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आम जनता से लेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज तक, हर कोई बप्पा के स्वागत में डूबा नजर आ रहा है। इस खास मौके पर पटौदी परिवार यानी करीना कपूर खान और सैफ अली खान के घर का जश्न बेहद खास और भावनात्मक रहा।

करीना कपूर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस उत्सव की बेहद प्यारी झलकियां साझा की हैं, जिन्हें देखकर फैंस बेहद खुश हैं। करीना कपूर ने फैंस को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देते हुए अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं।

इन तस्वीरों की सबसे खास बात यह है कि करीना-सैफ के छोटे बेटे जेह ने खुद अपने हाथों से मिट्टी की गणपति मूर्ति तैयार की है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जेह द्वारा बनाई गई यह मिट्टी की मूर्ति बहुत ही सादगी और खूबसूरती से गढ़ी गई है।

इस इको-फ्रेंडली प्रतिमा को घर में एक गमले वाले पौधे के पास रखा गया था, जिसके साथ एक प्यारा सा नोट भी लिखा हुआ था कि इसे 'जेह' ने बनाया है। बच्चों द्वारा बनाई गई ऐसी रचनाएं न केवल पर्व की खुशियों को बढ़ाती हैं, बल्कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता का भी खूबसूरत संदेश देती हैं।

करीना द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में सैफ अली खान का एक बेहद सादगी भरा और केयरिंग अंदाज देखने को मिला। सैफ सफेद कुर्ता-पायजामा पहने फर्श पर बैठे नजर आ रहे हैं और बहुत ही ध्यान से मिट्टी को आकार देकर गणपति की मूर्ति तराश रहे हैं। उनके हाथ मिट्टी से पूरी तरह सने हुए हैं और वह पूरी तन्मयता के साथ मूर्ति को अंतिम रूप दे रहे हैं।

फैंस को नवाब सैफ अली खान का यह सादा और जमीनी रूप बेहद पसंद आ रहा है। यह तस्वीरें साबित करती हैं कि पटौदी परिवार अपने बच्चों को हर त्योहार को दिल से मनाना और रचनात्मकता के साथ जुड़ना सिखाता है।

करीना कपूर का खास मैसेज

इन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए करीना कपूर खान ने एक बेहद भावुक और प्यारा कैप्शन लिखा, यह मेरे जेह बाबा ने बनाया है.. सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं!

त्योहारों की इन खुशियों के बीच करीना कपूर खान अपनी पेशेवर जिंदगी को लेकर भी सुर्खियों में हैं। फैंस उनके अभिनय के हमेशा मुरीद रहे हैं और अब उनकी नजरें करीना की अगली बड़ी रिलीज पर टिकी हैं। करीना कपूर की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'दायरा' 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है।