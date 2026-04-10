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Written By WD Feature Desk

पर्यावरण अध्ययन के लिए जिम्मी मगिलिगन सेंटर एक सुनहरा अवसर मिला

DAVV के शिक्षा संकाय के बीएड के छात्रों के साथ डॉ. श्रीमती जनक पलटा मगिलिगन
इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय के पर्यावरण अध्ययन के छात्रों को 8 अप्रैल 2026 को जिम्मी मगिलिगन सेंटर फॉर ससटेनेबल डेवलपमेंट का दौरा करने का सुनहरा अवसर मिला। छात्र सुबह लगभग 10 बजे केंद्र पहुंचे, जहां केंद्र की संस्थापक डॉ. श्रीमती जनक पलटा मगिलिगन ने उनका आत्मीय स्वागत किया।
 
छात्र उनके जीवन वृत्तांत और उनके अपने व पति जिम्मी मगिलिगन के संयुक्त प्रयासों से प्रेरित हुए, जिन्होंने सतत जीवनशैली को बढ़ावा दिया और अपने सामाजिक कार्यों और स्वयं के सतत अभ्यास के माध्यम से हजारों परिवारों को लाभान्वित किया। जनक पलटा मैम ने आत्मनिर्भरता और शून्य अपशिष्ट उत्पादन की पर्यावरण-अनुकूल और जीवन के माध्यम से यह सिद्ध करके समाज के लिए एक उदाहरण स्थापित किया है कि 'परिवर्तन भीतर से शुरू होता है'। 
 
इस सेंटर में सोलर बॉक्स और पैराबोलिक कुकर से सभी प्रकार की कुकिंग पद्धतियां है, जो न केवल पानी उबालने में सहायक है, बल्कि बेकिंग से लेकर फ्राइंग तक लगभग सब कुछ बनाने में भी सक्षम है। इसके अतिरिक्त, केंद्र में सरकारी बिजली के बिना, प्राकृतिक संसाधनों पर आत्मनिर्भर है।
 
अपने जैविक खेत से खाने के सभी उत्पादों को सुखाने के लिए खुद के बनाए सोलर ड्रायर भी है। यह सेंटर सोलर और पवन चक्की से उत्पन्न बिजली से सनावादिया गांव की स्ट्रीट लाइटें भी संचालित करता है। यही जनक पलटा मैम का घर गिरिदर्शन, 300 से अधिक हरे-भरे फूलों-फलों, पेड़ों और औषधीय पौधों से घिरा हुआ है, जिससे यह न केवल ऑक्सीजन से भरपूर है बल्कि संसाधनों से भी समृद्ध है। 
 
छात्रों को इस शैक्षिक क्षेत्र भ्रमण से बहुत लाभ हुआ और इस यात्रा से उन्हें सबसे महत्वपूर्ण सीख जनक पलटा मैम का यह अनमोल संदेश मिला, 'हमारी मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारा जीवन हमारे हाथ में अवश्य है।' यह शैक्षिक भ्रमण विभागाध्यक्ष डॉ. लक्ष्मण शिंदे और डॉ. राघवेंद्र कुमार हुरमाडे के मार्गदर्शन और संकाय सदस्यों डॉ. रोचना शुक्ला और डॉ. श्रद्धा शर्मा के नेतृत्व में सफलतापूर्वक आयोजित हुआ।
 
रिपोर्ट- डॉ. रोचना शुक्ला

Edited BY: Rajshri Kasliwal
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