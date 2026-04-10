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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: वॉशिंगटन/तेहरान , शुक्रवार, 10 अप्रैल 2026 (10:04 IST)

सीजफायर वार्ता से पहले ट्रंप vs खामेनेई, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर किसकी चलेगी?

trump and mojtaba on strait of hormuz
सीजफायर वार्ता से पहले अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर आमने सामने नजर आ रहे हैं। एक ओर ट्रंप चाहते हैं कि ईरान हार्मुज से टैक्स वसूली बंद कर दें जबकि मोजतबा ने साफ कर दिया है कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अपने अधिकारों का त्याग भी नहीं करेगा।
 

मोजतबा खामेनेई का बड़ा बयान

अमेरिका-ईरान के बीच आज होने वाली सीजफायर वार्ता से पहले ईरान के नए सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अपने अधिकारों का त्याग भी नहीं करेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि देश अपने दिवंगत नेता और शहीदों का बदला लेने के लिए पूरी तरह दृढ़ संकल्पित है।
 
खामेनेई ने कहा कि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य के प्रबंधन को एक नए चरण में ले जाएगा और इस रणनीतिक जलमार्ग पर अपना नियंत्रण बनाए रखेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि होर्मुज को बंद करने का लीवर इस्तेमाल होता रहेगा, जिससे दुश्मन पर दबाव बनाया जा सके।
 
तेहरान को जंग का असली विजेता बताते हुए उन्होंने कहा कि तेहरान अपने दक्षिणी पड़ोसियों से उचित प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा है ताकि उन्हें ईरान का भाईचारा दिखाया जा सके। उन्होंने रणनीति में बदलाव का संकेत दिया और कहा कि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य के प्रबंधन में एक नए चरण की ओर बढ़ रहा है।
 
बहरहाल मोजतबा खामेनेई के बयान से साफ पता चलता है कि तेहरान ‘Strait of Hormuz’ को अब सिर्फ कंट्रोल करने तक सीमित नहीं रहेगा।
 

ट्रंप की ईरान को चेतावनी? 

ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर अपनी पोस्ट में लिखा, ऐसी खबरें हैं कि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले टैंकरों से फीस वसूल रहा है- उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर वे ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें अभी तुरंत रुक जाना चाहिए। 
 
एक अन्य पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, बहुत जल्द आप देखेंगे कि तेल का बहाव शुरू हो जाएगा, चाहे ईरान के साथ या उसके बिना। मेरे लिए इससे फर्क नहीं पड़ता।'
edited by : Nrapendra Gupta 
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