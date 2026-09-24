ज्ञानेश तुरंत दें इस्तीफा...राहुल गांधी ने कहा- मोदी और शाह की भी जांच कराएंगे

Rahul Gandhi Election Commission allegations: कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देश की चुनाव प्रणाली और निर्वाचन आयोग (Election Commission) की निष्पक्षता पर एक बार फिर बेहद गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि हालिया लोकसभा चुनाव और पिछले कई विधानसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के तुरंत इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि उनके पास इस पूरे मामले के पक्के सबूत मौजूद हैं, जिन्हें जल्द ही जनता के सामने लाया जाएगा।

ज्ञानेश को पीएम मोदी और अमित शाह ने चुना

पत्रकारों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने चुना है। मैंने अपनी चिट्ठी में स्पष्ट लिखा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने की प्रक्रिया पूरी तरह स्वतंत्र होनी चाहिए और उस पर प्रधानमंत्री या किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब दो चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि हमारी वोटिंग व्यवस्था में जो गड़बड़ी और नुकसान हुआ है, उसके लिए वही जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि देशद्रोहियों को दंडित किया जाएगा।

वोट चोरी से कानून चोरी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि 'वोट चोरी' से 'कानून चोरी' होती है, क्योंकि अगर वोट चोरी हो जाए, तो कानूनी ढांचा खत्म हो जाता है। 'कानून चोरी' से 'संस्था चोरी' होती है, और यही सिलसिला चलता रहता है। अगर वोट चोरी किए जाते हैं और संसद में पहुंचने वाले सांसद चोरी किए गए वोटों के आधार पर वहां पहुंचे हैं, तो उनके बनाए गए कानून और उनके द्वारा किए गए संस्थागत बदलाव भी गैर-कानूनी होते हैं।

क्या है राहुल गांधी की मांग? राहुल गांधी ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके जूनियर सही काम कर रहे हैं और ज्ञानेश कुमार को भी देशहित में सच सामने लाना चाहिए। अगर वे सामने आते हैं, तो यह राष्ट्रभक्ति का काम होगा। हम देश के लोकतंत्र को इस तरह खत्म नहीं होने देंगे। इस काम में शामिल लोगों को आज नहीं तो कल सजा जरूर मिलेगी।



मोदी और शाह के खिलाफ होगी जांच राहुल गांधी ने देश की जनता से वादा करते हुए कहा कि इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पूरे नेटवर्क के शीर्ष पर पीएम मोदी और अमित शाह हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस पूरे मामले में उनकी जांच करवाएंगे।

ईवीएम और वोटर लिस्ट दोनों से हो रही धांधली कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि देश में वोट चोरी दो तरीकों से हो रही है—पहला ईवीएम के जरिए और दूसरा वोटर लिस्ट से असली मतदाताओं के नाम काटकर या बदलकर। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग अंदरूनी तौर पर यह मान चुका है कि वोटर लिस्ट पर उसका नियंत्रण खत्म हो चुका है और वर्तमान वोटर लिस्ट पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है।