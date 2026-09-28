क्रिकेट से सॉफ्ट टेनिस की ओर, इत्तेफाक ने कैसे बदला देवास के जय मीणा का सफर

सॉफ्ट टेनिस में एशियाई खेलों में भारत के पहले पदक विजेता जय मीणा का सफ़र लगभग इत्तेफ़ाक से शुरू हुआ। बचपन में उनकी दिलचस्पी क्रिकेट में ज़्यादा थी और शुरू में वे क्रिकेटर बनना चाहते थे। देवास के पायनियर पब्लिक स्कूल में जाने के बाद, उन्हें एक सॉफ्ट टेनिस कोर्ट दिखा। वहाँ उनकी उत्सुकता उन्हें पहले खिलाड़ियों को देखने और फिर बॉल बॉय के तौर पर मदद करने की ओर ले गई।धीरे-धीरे, उन्होंने खुद यह खेल खेलना शुरू किया और स्कूल व ज़िला स्तर की प्रतियोगिताओं से आगे बढ़कर राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचे। 14 साल की उम्र तक, वे सॉफ्ट टेनिस के गढ़ माने जाने वाले जापान में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुक़ाबला कर रहे थे।इसके बाद, 2022 में गुजरात में हुए 36वें नेशनल गेम्स में पुरुषों के सिंगल्स इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर जय ने भारत के प्रमुख सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ियों में अपनी जगह बनाई। उन्होंने पुरुषों की टीम और डबल्स इवेंट में मध्य प्रदेश के लिए मेडल जीतने वाले प्रदर्शन में भी योगदान दिया। 2025 तक, पुरुषों के सिंगल्स में नेशनल चैंपियन बनकर उन्होंने अपनी काबिलियत को और मज़बूत किया।हांगझोउ में हुए 2022 एशियन गेम्स में भी उनकी अंतरराष्ट्रीय सफलता का सिलसिला जारी रहा, जहाँ वे पुरुषों के सिंगल्स इवेंट के क्वार्टर-फ़ाइनल तक पहुँचे और पुरुषों की टीम इवेंट में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया।2024 में, आध्या तिवारी के साथ जोड़ी बनाकर जय ने वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में मिक्स्ड डबल्स में ब्रॉन्ज़ मेडल जीतकर भारत के लिए पहला मेडल हासिल करने का इतिहास रचा।उन्होंने 2025 में एशियन सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की; वे पुरुषों के सिंगल्स के सेमीफ़ाइनल तक पहुँचे और ब्रॉन्ज़ मेडल जीतकर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने।जय ने इस कॉन्टिनेंटल इवेंट में कुल चार मेडल जीते। आइची-नागोया में उनका यह तीसरा एशियन गेम्स है; इससे पहले वे जकार्ता 2018 और हांगझोउ 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।देवास में स्कूल कोर्ट पर लगभग इत्तेफ़ाक से सॉफ्ट टेनिस की खोज से लेकर वर्ल्ड और एशियन चैंपियनशिप दोनों में ऐतिहासिक मेडल विजेता बनने तक का सफ़र तय करने वाले जय मीणा अब सॉफ्टबॉल में भारत के पहले एशियन गेम्स मेडल विजेता हैं।