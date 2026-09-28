CEC Gyanesh Kumar Row : ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का देशभर में प्रदर्शन, पटना में वाटर कैनन का इस्तेमाल, SIR को लेकर उठाए सवाल

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस ने कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की और चुनाव आयोग की ओर से चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर सवाल उठाए। दिल्ली, पटना, जम्मू, चंडीगढ़, कोलकाता, गुवाहाटी समेत कई शहरों में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे।

कांग्रेस का आरोप है कि SIR की प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े फैसलों में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल हैं। वहीं, चुनाव आयोग का कहना है कि आयोग के सदस्यों के बीच सवाल, टिप्पणियां और लिखित नोट उसकी आंतरिक विचार-विमर्श प्रक्रिया का हिस्सा हैं और SIR से जुड़े फैसले कानूनी आधार पर तथा सर्वसम्मति से लिए गए हैं।

पटना में प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन

बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के कार्यालय की ओर मार्च किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की। आगे बढ़ने पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शन का नेतृत्व बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने किया।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि SIR के दौरान मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए गए हैं। हालांकि, ये कांग्रेस के आरोप हैं और चुनाव आयोग ने SIR से जुड़े फैसलों को कानूनी आधार वाला बताया है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी रायसीना रोड से जंतर-मंतर की ओर मार्च कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारे लगाए और चुनावी प्रक्रिया में अधिक जवाबदेही तथा पारदर्शिता की मांग की। कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया।

राजस्थान में भी कांग्रेस का विरोध राजस्थान में कांग्रेस ने SIR और कथित चुनावी अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि SIR की प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं और इस मुद्दे को राज्य के लोगों के बीच ले जाने की बात कही।

कांग्रेस के प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए।

कई राज्यों में सड़क पर उतरी कांग्रेस 25 सितंबर को कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के तहत जम्मू-कश्मीर, असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, मणिपुर और अन्य राज्यों में भी प्रदर्शन हुए। कुछ स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति बनी। पटना और चंडीगढ़ में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जबकि मणिपुर में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े।