Top News 26 October : बंगाल की खाड़ी में चक्रवात 'अर्नब' का खतरा, 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट; पढ़ें आज की बड़ी खबरें

Top News 26 October : बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान अर्नब की दस्तक, कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के पीएम मोदी के पिता पर बयान पर बवाल, राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में फैसला आज, लूला दा सिल्वा चौथी बार बने ब्राजील के राष्ट्रपति, तिहाड़ जेल में गैंगस्टर नफे सिंह की संदिग्ध मौत। 26 अक्टूबर की बड़ी खबरें :

अर्नब की दस्तक : 15 राज्यों में अलर्ट

खरगे के बिगड़े बोल पर बवाल

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में फैसला आज

गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के आरोप में सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले में फैसला आज। स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने फैसले के समय पर सांसद राहुल गांधी को उपस्थित रहने का आदेश दिया है।

लूला दा सिल्वा चौथी बार बने ब्राजील के राष्ट्रपति

ब्राजील में राष्ट्रपति चुनाव के लिए दूसरे दौर के मतदान के बाद मौजूदा राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा चुनाव जीतने में सफल रहे। वे चौथी बार ब्राजील के राष्‍ट्रपति बने हैं। इस चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के बेटे फ्लावियो बोल्सोनारो उन्हें चुनौती दे रहे थे।

तिहाड़ जेल में गैंगस्टर की संदिग्ध मौत

गैंगस्टर नफे सिंह उर्फ मंत्री की देश की सबसे बड़ी तिहाड़ जेल के हाई सिक्यूरिटी वार्ड में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उसे तबीयत खराब होने पर हरी नगर स्थित दीन दयाल अस्पताल ले जाया गया था, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।