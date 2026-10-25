IMD Weather Update : दिल्ली-NCR में बारिश से बदला मौसम, यूपी से दक्षिण भारत तक भारी बारिश का अलर्ट

देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल रहा है। शनिवार देर रात दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इसमें नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहर शामिल हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों, जिनमें नोएडा भी शामिल है, में अगले तीन घंटों के दौरान और बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है।

मौसम विभाग के मुताबिक, कई राज्यों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इससे स्थानीय मौसम की स्थिति में और बदलाव देखने को मिल सकता है। उत्तर और मध्य भारत के अलग-अलग हिस्सों में आने वाले दिनों में बारिश, आंधी और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किए गए हैं। हालांकि, बारिश की तीव्रता अलग-अलग क्षेत्रों में अलग हो सकती है।

दिल्ली-NCR में बारिश से प्रदूषण में राहत की उम्मीद

दिल्ली-NCR में बारिश के बाद वायु गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद बढ़ गई है। पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) ‘खराब’ श्रेणी में बना हुआ था। शनिवार को AQI में सुधार हुआ और यह ‘मध्यम’ श्रेणी में पहुंच गया। बारिश और तेज हवाओं से प्रदूषण के स्तर पर क्या असर पड़ेगा, यह स्थानीय मौसम की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

उत्तर प्रदेश में अगले तीन घंटे बारिश और गरज-चमक की चेतावनी

मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले तीन घंटों के दौरान बारिश और गरज-चमक की चेतावनी जारी की है। मौसम में अचानक आए बदलाव के पीछे बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव वाले क्षेत्र को एक संभावित कारण बताया गया है। इसके अलावा, पूर्वोत्तर बांग्लादेश और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय होने की जानकारी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 अक्टूबर 2026 से बेमौसम बारिश होने की संभावना भी जताई गई है।

ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश का अनुमान

पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर विकसित हो रहे शक्तिशाली चक्रवाती तूफान और उसके और तीव्र होने की संभावना के कारण 27 और 28 अक्टूबर को तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा तथा तेलंगाना में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं, 28 और 29 अक्टूबर को झारखंड और बिहार में भी बारिश होने की संभावना है।

दक्षिण भारत में अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट

दक्षिण-पूर्वी अरब सागर और लक्षद्वीप क्षेत्र के ऊपर बने कम दबाव वाले क्षेत्र के प्रभाव से दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 25 अक्टूबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। केरल और माहे में 25 और 26 अक्टूबर को अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई गई है।