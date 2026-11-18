अमेरिका में राहुल गांधी का बड़ा दावा, गंभीर आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा है भारत

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों दो दिवसीय अमेरिकी दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने न्यूयॉर्क की मशहूर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए भारत के मौजूदा हालातों पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने दावा किया कि देश गंभीर आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है और बेरोजगारी तथा चरमराती शिक्षा व्यवस्था इसकी मुख्य वजह हैं।

'मीडिया भले ही नजरअंदाज करे, लेकिन हकीकत यही है'

कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने दो टूक शब्दों में कहा, "सीधी बात यह है कि भारत एक आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा है। यही हकीकत है। इसे नजरअंदाज किया जा सकता है, मीडिया भी इससे मुंह मोड़ सकता है, लेकिन सच यह है कि देश में बेरोजगारी एक विकराल समस्या बन चुकी है।" उन्होंने यह भी कहा कि देश की शिक्षा प्रणाली भी इस समय गंभीर संकट से जूझ रही है।

युवाओं और माता-पिता के बीच बढ़ रही है खाई

कार्यक्रम के दौरान मॉडरेटर लिडिया पोलग्रीन ने भारत के युवाओं के भविष्य को लेकर सवाल किया था। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि आज देश का युवा गहरे निराशा के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने बताया कि नई पीढ़ी और उनके माता-पिता के बीच करियर को लेकर सोच का अंतर तेजी से बढ़ रहा है। युवा अब अपने मां-बाप के बताए रास्तों पर सवाल खड़े कर रहे हैं।

राहुल गांधी के अनुसार, युवा अपने माता-पिता से कह रहे हैं—आप खुद सफल नहीं हैं, आपके पास स्थायी नौकरी नहीं है, ऐसे में आप हमें वही रास्ता अपनाने की सलाह कैसे दे सकते हैं, जिससे आपको भी सफलता नहीं मिली? उन्होंने जोर देकर कहा कि युवाओं में भविष्य की उम्मीदों का टूटना और अवसरों की कमी ऐसी चुनौतियां हैं, जिन्हें अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

शिकागो यूनिवर्सिटी का भी है दौरा

अपने इस अमेरिका दौरे के तहत राहुल गांधी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में संवाद करने के बाद अब 18 नवंबर को शिकागो यूनिवर्सिटी के दौरे पर भी जाने वाले हैं। उनके इन बयानों से एक बार फिर देश की सियासत गरमाने के पूरे आसार हैं।