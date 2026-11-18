कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस को सत्‍यम शिवम सुंदरम का मंत्र दिया। उन्‍होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस समर्थकों के दिलों में डर, गुस्से और नफरत का एक ऐसा जाल बुन गया है, वे प्‍यार को महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। उन्‍हें एक्‍स पर एक ऐतिहासिक कलाकृति पोस्‍ट की है, जिसमें एक प्रेममय युगल नंदी पर बैठा नजर आ रहा है। यह कोई प्राचीन पत्‍थर पर उकेरी हुई कलाकृति है। यह तस्‍वीर भगवान शिव और माता पार्वती के उमा-महेश्वर स्वरूप को दर्शाती हुई सी नजर आ रही है। इस फोटो के साथ राहुल ने एक कैप्‍शन लिखा है।