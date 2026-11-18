कुलगाम में मुठभेड़, लश्कर आतंकी लतीफ भट ढेर
Latest News Today Live Updates in Hindi : जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ में लश्कर आतंकी लतीफ भट मारा गया। पल पल की जानकारी...
10:22 AM, 18th Nov
जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। कुलगाम जिले में बुधवार को सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक कुख्यात कमांडर मारा गया। उसने वीडियो कॉल पर सुरक्षा बलों की सरेंडर की अपील ठुकरा दी थी।
09:13 AM, 18th Nov
जम्मू कश्मीर में कुलगाम के जंगलपोरा में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। लश्कर आतंकी लतीफ भट को घेरा।
कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट किया- संयुक्त अभियान के तहत जम्मू-कश्मीर पुलिस ने भी मोर्चा संभाला।
#Encounter started with terrorists and Joint party of JKP and SF in Kulgam. @JmuKmrPolice— Kashmir Zone Police (@KashmirPolice) November 17, 2026